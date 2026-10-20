Cuba

La crisis eléctrica que el régimen cubano atribuye a robos y sanciones, pero alimentó con desinversión

Los procesos, realizados en tres provincias entre el 15 y el 26 de septiembre, impusieron penas de 12 a 15 años a trabajadores vinculados con la generación y distribución energética

Hombres esposados tras los barrotes de una celda con la bandera de Cuba, junto a una calle oscura con postes eléctricos y una cúpula al fondo.
Una ilustración sitúa a un grupo de reclusos frente a una calle a oscuras de La Habana, en alusión a las condenas por delitos contra el sistema eléctrico en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El régimen de Cuba condenó a 11 personas a penas de entre 12 y 15 años de prisión por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional, en juicios celebrados entre el 15 y el 26 de septiembre, mientras los apagones se intensifican y las autoridades reconocen cortes superiores a 90 horas. La Televisión Cubana informó que la mayoría de los sentenciados trabajaba en instalaciones vinculadas con la generación y distribución de energía.

Tal como informó este lunes Diario de Cuba, entre 2014 y 2024, el Estado cubano destinó cada año entre dos y cinco veces más recursos a actividades relacionadas con el turismo que al suministro de electricidad, gas y agua. El cálculo surge de un análisis de Diario de Cuba, sitio de periodismo independiente cubano, basado en estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

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Los procesos judiciales se realizaron en Pinar del Río, Sancti Spíritus y Holguín, donde fueron juzgados siete de los 11 acusados. Las condenas estuvieron relacionadas con la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, tornillos, arandelas y tuercas destinadas al montaje de paneles solares.

Siete acusados por el robo de aceite en una subestación de Moa

El caso de mayor impacto ocurrió en una subestación de Moa, en Holguín, donde siete acusados sustrajeron 1.248 litros de aceite dieléctrico en dos operaciones. El robo provocó interrupciones del servicio eléctrico en 6.184 viviendas, según la Televisión Cubana.

Los implicados trabajaban como operadores de parques fotovoltaicos, almaceneros o responsables de distribución de medios. Aprovecharon el acceso que les daban sus empleos para extraer los recursos y venderlos, de acuerdo con el reporte difundido por el canal estatal.

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Infografía con textos, cifras, un transformador eléctrico, barriles de aceite, una credencial, una balanza judicial y una torre eléctrica.
Una infografía detalla las consecuencias del robo de aceite dieléctrico en Moa, Cuba, que dejó sin electricidad a 6.184 viviendas según la Televisión Cubana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las detenciones, las autoridades incautaron un vehículo, dinero y otros medios. El Código Penal cubano establece penas de entre siete y 15 años de cárcel para el delito de sabotaje en su modalidad básica, figura que se aplica a robos cuya motivación, según el material difundido, es el lucro.

Los delitos contra la infraestructura eléctrica afectan a los consumidores, pero no explican por sí solos una crisis que el sistema arrastra desde hace al menos cinco años. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, Yamile Ramos Cordero, atribuyó el domingo la emergencia energética a la falta de combustible y sostuvo que esa situación comenzó el jueves 15 de octubre.

Combustible, sanciones y recursos destinados al turismo

El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran combustible al régimen cubano. La Habana convirtió esa medida en su explicación más frecuente para los apagones.

Sin embargo, durante el verano de 2025, cuando el país atravesaba cortes prolongados, al menos nueve embarques de crudo enviados por PDVSA a Cuba no llegaron a los puertos de la isla. Una investigación de Diario de Cuba junto con medios de Venezuela y Panamá documentó esos cargamentos.

Infografía con un mapa de Cuba, torres eléctricas, buques cisterna, documentos oficiales y gráficos con datos sobre energía.
Una infografía de Infobae detalla que nueve embarques de crudo no llegaron a Cuba durante la crisis eléctrica, según investigaciones y análisis de la Universidad de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo, Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, afirmó que el embargo petrolero estadounidense no fue la causa de los apagones masivos recientes en Cuba.

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