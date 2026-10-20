Una automotriz adelantó los tres modelos de SUV que llegarán con el acuerdo entre Argentina y EEUU: cuáles son y cuánto costarán

General Motors mostró en Estados Unidos los tres modelos de SUV grandes que piensa traer a Argentina cuando empiece a regir el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. (Infobae)

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Nueva Jersey (Enviado Especial) - Cuando entre en vigencia el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, General Motors ya tendrá preparado el portafolio de modelos que importará dentro del cupo de 10.000 unidades exentas de pagar el arancel de importación extrazona del 35%.

Este lunes, dentro del programa General Motors Global Markets, la automotriz americana mostró los tres modelos de vehículos SUV grandes que llegarán al mercado automotor argentino a lo largo del próximo año, bajo ese beneficio arancelario.

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Se trata de un SUV del segmento D, uno del E y otro del F, que representan los vehículos mas voluminosos del mercado norteamericano. Serán los Chevrolet Traverse, Tahoe y Suburban.

En un evento de tres jornadas de duración, dos en Nueva Jersey para conocer productos, y uno en Nueva York donde se desarrollará el GM Forward, la prensa de todo el mundo tuvo contacto con la gama completa de vehículos que llegarán a los distintos mercados en los próximos meses o años según comunicó la compañía.

“Estamos trabajando para que el acuerdo se pueda implementar antes de fin de año. Pero no depende de nosotros sino de Estados Unidos. Hay que agregar una adenda al texto original porque todos los acuerdos comerciales que se firmaron cambiaron tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de este año”, explicaron hace pocos días a Infobae fuentes del Gobierno argentino.

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Ese acuerdo tiene una particularidad respecto al modo de implementación, ya que la nacionalización de los vehículos exentos de arancel será “por orden de llegada”, bajo el esquema conocido como FIFO (la sigla de First in, First out), lo que exige que las marcas interesadas en utilizar este acuerdo para importar autos a un costo más competitivo, deban tener listo el pedido de unidades para llegar a puerto a tiempo y no perder cupo.

La Chevrolet Traverse es la gran sorpresa para el mercado argentino. De los tres modelos es al que más "fichas" le ponen en GM Argentina. (Infobae)

Chevrolet Traverse

Es un SUV monocasco del segmento D, que tiene tres filas de asientos y un nivel de equipamiento premium que incluye tapizados de cuero y techo panorámico total.

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En Estados Unidos se comercializa en cuatro versiones, LT, RS, Z71 y High Country. Las dos de mayor equipamientos son las últimas en las que hay una diferenciación de equipamiento distintivo, siendo las Z71 las que están pensadas para un uso más off-road y la HC que es la más sofisticada, que se adapta más al uso urbano y suburbano como vehículo familiar y de paseo.

En todos los casos, se trata de un SUV que tiene motor turbo 2.5 litros de 4 cilindros, que entrega una potencia de 332 CV con un torque de 442 Nm. La transmisión es automática de 8 velocidades de doble embrage y tracción integral inteligente AWD.

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A nivel de dimensiones, tiene 5.200 mm de largo, 2.022 mm de ancho y 1.795 mm de altura. La distancia entre ejes es de 3.073mm y el despeje del piso alcanza los 197 mm con rodado de 165/65 R18.

“Traverse es nuestro vehículo familiar. Tres filas, por lo que es un SUV mediano. Es adecuado tanto para familias que quieren estar en la carretera como fuera de ella”, dijo Pamela Walz, Senior Manager de Chevrolet Crossovers y SUVs a Infobae en Nueva Jersey.

La definición de SUV mediano muestra cómo, al igual que ocurre con la ropa y los talles, en los autos también todo es más grande que en nuestro mercado en Estados Unidos.

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“Yo lo llamaría SUV. Creo que especialmente debido a nuestro lenguaje de diseño, nos inclinamos mucho más hacia el estilo de una camioneta. Está muy inspirado en el SUV de tamaño completo Tahoe y Suburban. Yo lo clasificaría como un SUV, pero todos pueden tener sus propias opiniones al respecto”, señaló.

El Chevrolet Tahoe ya se había mostrado en las acciones de verano en la Costa argentina. Es una de las apuestas más fuertes de GM en el segmento de SUV grandes para el mercado argentino. (Infobae)

Tahoe y Suburban: misma base, más carrocería

Aunque son dos modelos, Chevrolet Tahoe y Suburban comparten el mismo concepto con una carrocería más extendida que otra.

No es un monocasco sino una carrocería montada sobre un chasis de largueros (body-on-frame). Conceptualmente es como el Chevrolet Trailblazer en relación con la pickup S10, pero en este caso la plataforma común con una camioneta es la de la pickup Silverado.

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Ambos modelos tienen según la versión dos diferentes motorizaciones nafteras planteadas sobre una arquitectura V8, una de 5.3 litros y otra con uno de 6.2 litros de cilindrada.

La versión de Tahoe que se presentó en GM Global Markets fue la High Country, la más lujosa de la gama, que está equipada con el motor más grande que alcanza los 426 CV de potencia con un torque de 624 Nm.

En este caso, tiene una caja automática de 10 velocidades con transmisión 4x2 y 4x4 que se divide en tres alternativas, Auto, alta y baja, y tiene cuatro alternativas de altura del piso regulable desde el interior.

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Tiene tres filas de asientos que, sin embargo, reducen la capacidad de carga para equipaje, que sin embargo es de 722 litros. Pero si se pliegan los tres asientos de la última fila, la capacidad del baúl sube a 2.053 litros y si se pliegan las dos butacas de la segunda fila sube a 3.475 litros.

Las plazas de la segunda fila de asientos tienen una pantalla individual para sus ocupantes, con sistema de sonido propio, que puede escucharse con un par de auriculares que vienen con el vehículo o emitirse por el equipo de sonido del automóvil.

Sus medidas son de 5.367 mm de largo, 2.377 mm de ancho y 1.948 mm de altura. Entre ejes hay 3.071 mm y el despeje del piso, regulable en 4 alturas que permiten que baje una pulgada de los 203 mm de posición Normal para subir y bajar más cómodamente, o suba 1 pulgada o 2 pulgadas, de acuerdo a la necesidad del terreno.

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Esto se hace por medio de una suspensión neumática adaptativa Air Ride Adaptive Suspension, que solo requiere colocar la transmisión en posición Neutro para hacer el cambio de altura con el motor en marcha.

La Chevrolet Suburban, se presentó con la versión Z71 que está equipada con el motor V8 de 5.3 litros de 360 CV y 520 Nm de torque, asociado a la misma caja automática de 10 velocidades con tracción simple trasera, o 4x4 automática, alta y baja.

La Chevrolet Suburban Z71 es el vehículo más grande de Chevrolet en Estados Unidos. Llegará a Argentina pero será el que menos volumen tenga porque su demanda es menor por sus dimensiones. (Infobae)

Lo que cambia entre Tahoe y Suburban es el largo, porque este último mantiene las mismas tres filas de asientos, pero suma una superficie de carga similar a la de Tahoe son la tercera fila rebatida. Así, con los siete asientos extendidos carga 1.175 litros, pero con los tres asientos de la fila posterior plegados sube a 2.656 mm y si se rebaten las dos filas sube a 4.092 litros.

“La Suburban tiene una distancia entre ejes más larga, lo que brinda espacio de carga adicional al rebatir los asientos de la segunda y tercera fila. Y si no es necesario tanto espacio, pero se necesita transportar objetos más largos, se puede rebatir sólo uno de los asientos sin sacrificar tanto espacio para los pasajeros. Es un vehículo realmente versátil”, explicó Andrea Scherlinck, Product Manager de Chevrolet Tahoe y Suburban.

Justamente, esa es la mayor diferencia, las dimensiones exteriores entre una y otra unidad que comparten la misma plataforma. Suburban mide 5.748 mm de largo, casi 400 mm más, mantiene el mismo ancho y alto, pero extiende la distancia entre ejes a 3.406 mm, con un peso de 2.664 kg. en orden de marcha.

Cuánto cuestán los nuevos SUV de General Motors

Finalmente, y al solo efecto de tener una referencia, los precios de Traverse en Estados Unidos van desde los USD 40.800 a USD 58.100; los de Tahoe empiezan en USD 60.700 en versión 4x2 hasta los UDS 83.700 en la versión High Country; y los precios de Suburban arrancan en USD 63.700 y suben a USD 86.700.

Aunque estos autos entrarán al mercado sin pagar el arancel de importación extrazona del 35%, hay otros impuestos que si se siguen pagando en la Argentina como tasa de estadística del 3%, IVA del 21%, otros impuestos locales que rondan otro 10%.

Si bien el precio al que lo compra la filial argentina a casa matriz es mucho más bajo que el que tienen los autos en un concesionario en Estados Unidos, y aunque no es información pública, existe una estimación que lo sitúa en el orden de un precio un 15% menor al precio de lista de los usuarios norteamericanos.