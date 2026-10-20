Costa Rica

El trámite del proyecto para legalizar la exploración y explotación de oro en Crucitas podría extenderse hasta tres años

La Comisión de Ambiente acumula 439 enmiendas y ha resuelto 64 desde el 10 de agosto, mientras el reglamento asigna hasta 19 minutos de debate por cada propuesta presentada ante el órgano

El diputado Edgardo Araya advirtió que los cuestionamientos sobre el trámite del proyecto en Crucitas podrían llegar a la Sala Constitucional. (Imagen de cortesía)
El diputado Edgardo Araya advirtió que los cuestionamientos sobre el trámite del proyecto en Crucitas podrían llegar a la Sala Constitucional. (Imagen de cortesía)
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Las decisiones de procedimiento en Crucitas podrían afectar el futuro jurídico del proyecto que permitiría la exploración y la explotación de oro, según advirtió el diputado frenteamplista Edgardo Araya. El legislador sostuvo que las apelaciones y los recesos solicitados por la oposición no recibieron el trámite que correspondía.

Araya anticipó que esos cuestionamientos podrían llegar a la Sala Constitucional si la iniciativa avanza fuera de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. “Todos esos vicios van a ser conocidos y podría ser que contribuyan a que esto, aunque salga de aquí, se caiga”, afirmó a El Observador.

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El expediente 24.717 acumula 439 mociones y la comisión ha aprobado o rechazado solo 64 enmiendas desde el 10 de agosto. La cantidad de propuestas pendientes, el tiempo reglamentario destinado a cada una y la atención de otros proyectos legislativos hacen prever que la discusión sobre Crucitas no concluirá este año.

El trámite de las 439 mociones podría extenderse hasta tres años

La Comisión de Ambiente comenzó a analizar las enmiendas el 28 de julio mediante la aplicación del artículo 137 del reglamento legislativo. La presidenta del órgano, la diputada oficialista Zaira Murillo, organizó las propuestas en 69 grupos.

La oposición apeló esa decisión. El reclamo se sumó a las diferencias que mantienen las bancadas sobre el contenido del proyecto y sobre la forma en que se conduce el debate en la comisión.

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Cada moción dispone de 15 minutos para la exposición de su proponente. El reglamento también reserva dos minutos para las intervenciones en contra y otros dos para quienes la respalden.

Murillo señaló a El Observador que esa distribución del tiempo explica la lentitud del procedimiento. La diputada estimó que la revisión podría demorarse hasta tres años si se mantiene la dinámica actual.

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El expediente 24,717 acumula 439 mociones y la Comisión de Ambiente tramitó solo 64 enmiendas desde el 10 de agosto.

La comisión no dedica todas sus reuniones al expediente relacionado con la exploración y explotación aurífera en el distrito de Cutris, en San Carlos. El órgano también debe atender otros proyectos que se encuentran bajo su conocimiento.

Durante la semana anterior, una de las sesiones no incluyó la discusión de las mociones vinculadas con Crucitas. Esa situación redujo aún más el espacio disponible para avanzar con el análisis de las enmiendas.

El Frente Amplio rechaza el proyecto y niega una estrategia de obstrucción

El Frente Amplio mantiene su oposición a la iniciativa, una postura que ya había expresado en el período legislativo anterior. La agrupación ratificó ese rechazo en la actual integración de la Asamblea Legislativa.

La diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, también se opone al proyecto. La misma posición sostiene Liberación Nacional a través de la diputada Diana Murillo, su representante en la comisión.

Araya rechazó que las mociones de su bancada respondan a una maniobra para retrasar el trámite. El diputado afirmó que los legisladores opositores usan el tiempo permitido para explicar sus objeciones a la propuesta.

El frenteamplista cuestionó que los diputados de Pueblo Soberano destinen una parte similar de las sesiones a reprochar esas intervenciones. Según afirmó, el reparto del tiempo entre ambos sectores resulta equivalente.

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La presidenta del foro legislativo, Zaira Murillo, calculó que el análisis de las enmiendas sobre Crucitas demorará hasta tres años.

“A mí me hace mucha gracia porque si usted revisa en las últimas sesiones el uso del tiempo entre la oposición y el gobierno, vamos taco a taco”, dijo Araya al medio. El legislador señaló que una mitad del debate se destina a defender las mociones y la otra a acusar a la oposición de perder tiempo.

Araya cuestionó los recesos y las apelaciones dentro de la comisión

El diputado sostuvo que la mayoría oficialista incurrió en irregularidades durante el trámite de las enmiendas. Entre sus reclamos, mencionó la falta de recesos para preparar apelaciones sobre decisiones adoptadas en el órgano legislativo.

Nos han atropellado los procedimientos”, sostuvo Araya ante la publicación. El legislador añadió que también se negaron recesos superiores a cinco minutos y que se aplicó de forma impropia un régimen de excepción previsto en el reglamento.

El frenteamplista consideró que esos hechos pueden tener consecuencias si la propuesta recibe una revisión constitucional. Su advertencia se centra en la validez del procedimiento seguido durante el análisis de las mociones.

Araya también aseguró que Pueblo Soberano había aceptado revisar los planteamientos de las bancadas opositoras antes de que comenzara esta etapa. De acuerdo con su versión, el Frente Amplio presentó numerosas enmiendas, pero solo dos mociones fueron tomadas en cuenta.

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