La reina Letizia reaparece por sorpresa con un contundente mensaje contra las drogas: “Conseguir una sociedad sana es responsabilidad de todos”

La Reina, presidenta de honor de Fad Juventud, reconoce la labor de esta fundación en su 40.º aniversario.

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La reina Letizia ha protagonizado una aparición sorpresa con un mensaje que va mucho más allá de una felicitación institucional. Mientras buena parte de la atención estaba puesta en la actualidad de Televisión Española, la esposa de Felipe VI ha reaparecido en un vídeo para sumarse a una campaña de Fad Juventud contra el consumo de drogas y otras conductas que afectan al bienestar de los jóvenes.

Una intervención en la que ha dejado clara su postura y ha apelado a la responsabilidad colectiva para construir una sociedad más saludable.

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La monarca ha participado en esta iniciativa con motivo del 40º aniversario de la fundación, de la que es presidenta de honor. En su mensaje, ha repasado algunos de los principales retos a los que se enfrenta la juventud y ha destacado la importancia de la prevención, la educación y el diálogo para evitar situaciones de riesgo.

La reina, presidenta de honor de Fad Juventud, ha mandado un mensaje en el 40.º aniversario de su fundación. (Casa Real)

El mensaje de la reina Letizia contra las drogas y las adicciones

“No a las drogas, no al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro”. Con estas palabras comienza Letizia su intervención, en la que apuesta por la concienciación como herramienta para prevenir las consecuencias del consumo de sustancias tóxicas.

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Pero la reina no ha limitado su mensaje a las drogas. También ha puesto el foco en otros problemas que preocupan a las familias y a la sociedad, como el acoso, la violencia de género y las adicciones digitales. “No al acoso, a la violencia de género y a las adicciones digitales. Sí a cuidar la salud mental”, ha afirmado.

Su discurso conecta con una de las líneas de trabajo de Fad Juventud: acompañar a los jóvenes en una etapa en la que la presión social, las relaciones personales y el entorno digital pueden plantear dificultades. La prevención, ha defendido Letizia, debe apoyarse en herramientas que permitan tomar decisiones responsables y reconocer los riesgos antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

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‘Engánchate a la vida’, el lema de la campaña

La iniciativa con la que la reina ha querido colaborar lleva por lema ‘Engánchate a la vida’. Una frase que resume el propósito de la campaña y que Letizia ha incorporado a su mensaje para recordar el trabajo desarrollado por la organización durante cuatro décadas.

La reina, presidenta de honor de Fad Juventud, ha mandado un mensaje en el 40.º aniversario de su fundación. (Casa Real)

“Fad Juventud lleva 40 años enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explícita con mensajes a veces agresivos”, ha señalado. La monarca también ha destacado la importancia de la información, el diálogo y la educación para ayudar a los jóvenes a decidir con criterio.

En su intervención, ha advertido de las oportunidades que pueden perderse por el consumo de sustancias y ha insistido en la necesidad de crear entornos seguros para los menores, en los que las familias también tengan un papel relevante. “Lo importante es construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes. Entornos en los que los padres cuenten”, ha explicado.

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Letizia agradece los 40 años de trabajo de Fad Juventud

La reina también ha reconocido la evolución de la fundación, que ha tenido que adaptarse a una sociedad cambiante y a riesgos que, en ocasiones, resultan más difíciles de detectar. Entre ellos ha mencionado la manipulación digital, además del acoso y la violencia.

“Fad Juventud se ha tenido que ir adaptando a una sociedad distinta, con riesgos menos visibles y quizá por ello más difíciles de detectar”, ha apuntado, antes de agradecer la implicación de quienes han colaborado en sus campañas.

La intervención ha concluido con una felicitación por el aniversario y una reflexión que resume el sentido de su aparición: “Felicidades por trabajar para construir una sociedad sana y saludable en todos los sentidos. Conseguirlo es responsabilidad de todos”.

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La reina, presidenta de honor de Fad Juventud, ha mandado un mensaje en el 40.º aniversario de su fundación. (Casa Real)

Fad Juventud ha agradecido públicamente el gesto de su presidenta de honor y ha destacado el valor de su participación en una fecha tan significativa. Cuatro décadas después de su creación, la organización mantiene la sensibilización como uno de sus pilares, con campañas destinadas a acompañar a los jóvenes y fomentar una sociedad más saludable.