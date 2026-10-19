Vuelven las tormentas eléctricas y el granizo a la zona central chilena: Santiago bajo Alerta Roja

Un hombre le hurta el cuerpo al granizo la semana pasada en Santiago.

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La zona central de Chile se prepara para varios días de inestabilidad meteorológica que traerá abundantes lluvias, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes ráfagas de viento toda esta semana, razón por la cual las autoridades declararon Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana ante el peligro de anegamientos y aluviones o “flash floods”, como el último que causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes hace un par de semanas.

De acuerdo a los informes meteorológicos, las primeras precipitaciones que trae este nuevo ciclón extratropical comenzaron durante la noche de este domingo con lluvias débiles en sectores de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, las que comenzarán a intensificarse durante la tarde de esta jornada entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

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El martes aparece como la jornada más preocupante, pues se incorporará una baja segregada que reforzará las condiciones de inestabilidad aumentando la posibilidad de tormentas intensas. El viento también podría convertirse en un factor relevante, pues las ráfagas alcanzarían los 60 k/hr en sectores costeros como Valparaíso y Pichilemu, además de zonas cordilleranas.

Para el miércoles se mantiene la posibilidad de chubascos intensos, tormentas eléctricas y granizadas junto con episodios de viento localizado, escenario que no terminaría ahí pues a partir del jueves se espera el ingreso de un nuevo ciclón extratropical a la zona central, el que extenderá el sistema frontal hasta el viernes aunque con menor intensidad.

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Hace dos semanas atrás un aluvión de lodo causó estragos en la comuna santiaguina de Las Condes.

Alerta Roja en diez comunas de Santiago

Debido a esto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), decretó Alerta Roja para diez comunas de la Región Metropolitana, medida que fue informada este domingo y comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La decisión responde al peligro de que las condiciones meteorológicas y las características del terreno favorezcan aluviones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas, especialmente en sectores de cordillera y precordillera.

Así, con la activación de la Alerta Roja, se refuerza la coordinación y movilización de los recursos disponibles para responder ante posibles emergencias, de acuerdo con la evolución de las condiciones de riesgo.

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Cabe recordar que la semana pasada una intensa granizada se desató sobre buena parte de Santiago dejando calles anegadas, gente arrastrada por el agua, un completo caos vehicular y 40 mil hogares sin luz, mientras que dos semanas atrás un aluvión de lodo causó estragos en la comuna de Las Condes dejando seis personas heridas, 2 mil viviendas dañadas, y más de 200 hectáreas completamente anegadas de barro.