Kim Kardashian revela varios secretos de su matrimonio con Kanye West: obsesión, un cambio total de guardarropa y un embarazo inesperado

Kim Kardashian afirma que Kanye West cambió por completo su vida al asumir la imagen de la empresaria como un proyecto personal. (EFE/EPA)

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Kim Kardashian presenta su relación con Kanye West como el vínculo que modificó su vida pública, su estilo y su lugar en la moda. El relato forma parte de un adelanto de The Cut de la próxima biografía Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, de Jonathan Van Meter.

El libro, que Viking publicará el 27 de octubre de 2026, reconstruye la historia de Kardashian a partir de conversaciones de años con el autor. En el extracto, ella describe a West como una pareja que hizo de su imagen un proyecto y que la acompañó desde su ruptura con Kris Humphries hasta su divorcio en 2021.

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Kim Kardashian dice que Kanye West cambió su vida

Kardashian y West comenzaron a salir en la primavera de 2012, tras casi una década de conocerse. Ella venía de divorciarse de Kris Humphries y de perder contratos publicitarios; West, en cambio, llegaba de encabezar Coachella, diseñar una colección propia en París y afianzar su lugar en la moda.

Kardashian le dijo a Van Meter que West se sintió atraído por la idea de convertir en prestigioso lo que otros despreciaban: “Me di cuenta de que a él le encanta un proyecto. Creo que se enamoró de la idea de mí y de todo el proyecto que había detrás”.

La empresaria recordó que esa inclinación era parte de la forma en que West encaraba su carrera. “Le encantan las cosas que quizá no son cool y dice: ‘Voy a hacerlas cool’”. Como ejemplo, mencionó su decisión de grabar 808s & Heartbreak y alejarse temporalmente del rap.

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Kim Kardashian y Kris Humphries estuvieron casados durante 72 días en el año de 2011. Poco después, la socialité conocería a Kanye West

“Creo que pensó: ‘Voy a estar con una estrella de reality. Nadie la respeta. Les voy a mostrar lo cool que es’”, dijo Kardashian. “Cambió mi vida. Cambió mi vida por completo”.

La pareja se acercó después de la ruptura de Kardashian con Humphries. West la invitó a volar a París para ver su debut en la moda y, según ella, ese viaje definió el inicio de su relación: “Ahí fue cuando de verdad empezamos a estar juntos”.

Kardashian contó que West bromeaba con que había organizado el desfile para conseguir una cita con ella. Tras pasar aquella noche en París, ella sintió que la relación tenía otro sentido: “Desde ese momento pensé: ‘¡Ah, está bien!’”.

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En un especial de aniversario de Keeping Up With the Kardashians, Kardashian resumió esa etapa así: “Juro que desde que aterrizamos me enamoré locamente de él y pensé: ‘Dios mío, ¿por qué no hice esto antes? Así es la vida real: amor, diversión y apoyo de verdad’”.

Aun así, también reconoció que al comienzo estaba idealizando el vínculo. “Era muy divertido. Era muy alocado. Pero creo que probablemente yo estaba un poco infatuada”, dijo sobre West.

El embarazo llegó siete meses después de que empezaron a salir

Siete meses después de iniciar la relación, Kardashian quedó embarazada de North West. “Ni siquiera habíamos tenido nuestra primera pelea de verdad cuando quedé embarazada”, relató.

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La noticia la tomó por sorpresa después de que especialistas en fertilidad le indicaran que tenía pocos óvulos y que concebir sería difícil. “Me fui a Miami sin anticonceptivos y quedé embarazada ese primer mes. Pensé: ‘Mierda. Literalmente pensé que mi vida se había acabado’”.

Cuando llamó a West, apenas pudo hablar. “Lloraba tan fuerte que no me salían las palabras. Él pensó que había muerto alguien de mi familia”, recordó. Luego le dijo: “Dios mío, estoy embarazada”.

Kardashian explicó que necesitó tomar la decisión a solas. Le pidió a West una semana sin hablar con nadie y, al terminarla, le comunicó: “Está bien, sigamos adelante y tengamos un bebé”. North nació el 15 de junio de 2013.

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Kardashian concibió a su primogénita North West a siete meses de iniciar el romance, pese a diagnósticos médicos previos de infertilidad. (Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group)

West redefinió la imagen pública de Kardashian

En el adelanto publicado por The Cut, Kardashian también atribuye a West un cambio radical en su vestuario. “Poco tiempo después de empezar la relación, Kanye me dijo: ‘¿Puedo hacerte un cambio de imagen de moda?’”, contó.

Ella aceptó sin saber qué implicaba. Un equipo de estilistas llegó a su casa y sustituyó gran parte de su guardarropa. Kardashian recordó que West le puso un vestido negro de cuero de Givenchy y zapatos de piel de serpiente de Tom Ford para asistir a un partido de los Lakers.

Al volver, encontró que habían retirado casi todos sus zapatos. “Casi me pongo a llorar. ¡Pasé años coleccionándolos!”, dijo. En su lugar, había ropa de diseñadores que no conocía, entre ellos Lanvin.

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“Yo no sabía nada de alta moda. Había libros de moda apilados por todos lados. Era hora de ponerse a trabajar y aprender”, señaló. La lección que, según Kardashian, conservó incluso después del divorcio fue otra: “Me dio mucha confianza”.

El cambio se trasladó a la vida pública de la pareja. En 2013, Kardashian asistió al Met Gala como acompañante de West mientras estaba embarazada. Al año siguiente se casaron en Florencia y luego protagonizaron una portada conjunta de Vogue.

La relación también convirtió a Calabasas en una extensión de su imagen. Cuando comenzaron una remodelación de 40 millones de dólares en una mansión de 20 millones, West difundió la frase Calabasas Is the New Abu Dhabi, que apareció en espectaculares de Los Ángeles.

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West lanzó Adidas Calabasas en 2017 y convirtió a Kardashian en el rostro de la campaña Yeezy Season 6. Las imágenes simulaban fotografías paparazzi de ella haciendo mandados por la ciudad y se difundieron directamente desde sus redes sociales.

West sustituyó el guardarropa completo de la celebridad con prendas de alta costura para impulsar su presencia en eventos de moda. (Mandatory Credit: Photo by Clint Spaulding/Shutterstock)

El divorcio llegó después de los conflictos de 2020

Kardashian solicitó el divorcio el 19 de febrero de 2021, pocos meses antes de su séptimo aniversario de bodas, bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”. Pidió la custodia física y legal conjunta de sus cuatro hijos.

El texto sitúa el quiebre final en 2020. Durante la pandemia, West pasó meses en su rancho de Cody, Wyoming, y anunció una candidatura presidencial que tomó por sorpresa a Kardashian. En un mitin en Charleston, Carolina del Sur, habló públicamente de que había querido que ella abortara durante el embarazo de North.

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En un episodio de Keeping Up With the Kardashians, Kardashian aparece llorando junto a sus hermanas. “Sinceramente, ya no puedo hacer esto. Siento que soy una maldita fracasada y es como mi tercer maldito matrimonio”, dijo. “Sí, me siento como una maldita perdedora”.

Kardashian solicitó formalmente el divorcio en febrero de 2021 tras los conflictos derivados de la campaña política de West en 2020. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

También expuso que no quería abandonar su vida en Hidden Hills para seguirlo a Wyoming: “Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos, que viaje con él y haga todo lo que yo no puedo hacer”.

La biógrafa cita una broma que Kardashian le hizo después de cuidar a West cuando enfermó de COVID-19: “¡Lo saqué de mi cama! ¡Nunca volvió!”.

Tras el divorcio, Kardashian fue incluida por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes. Para entonces, Skims tenía una valuación cercana a los 4 mil millones de dólares.

Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, de Jonathan Van Meter, será publicado el 27 de octubre de 2026 por Viking, sello de Penguin Publishing Group.