Terremoto en Panamá podría haber afectado a 401 micro, pequeñas y medianas empresas

Los emprendedores también se han visto afectados por el sismo, toda vez que por lo general la dinámica más común es la supervivencia sin crecimiento. (Ampyme)

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Unas 401 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrían haber resultado afectadas por el terremoto que el 9 de octubre se produjo en Panamá con una magnitud de 7.5 grados.

El dato surge de un ejercicio de seguimiento que el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) identificó, el cual cruza la ubicación de los negocios con las zonas del sismo.

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De ese universo, 312 pequeñas y medianas empresas se ubican en las provincias centrales de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las más afectadas por el sismo.

Las 89 restante operan en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y todas forman parte de los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport.

La iniciativa se apoya en un sistema de monitoreo empresarial que el ministerio señala que ya tenía en funcionamiento antes del terremoto.

Se busca comprender el impacto sobre el empleo local y sobre las familias que dependen de pequeños negocios para su sustento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese sistema se le incorporaron herramientas de visualización geográfica para cruzar la localización de las empresas con las áreas de interés detectadas tras el evento sísmico.

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Para lograr esa superposición de datos, desde el ministerio se explicó que integró información del programa europeo Copernicus, un sistema de observación satelital.

La combinación de ambas fuentes permite priorizar qué empresas requieren contacto más urgente, según su cercanía a las zonas de mayor impacto del evento sísmico.

El acompañamiento técnico corre por cuenta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que colabora con el ministerio en el fortalecimiento de esta gestión institucional.

Las direcciones de Industrias y Exportaciones del MICI ya iniciaron los contactos directos con las empresas identificadas para verificar su situación operativa.

Se prioriza qué Mipymes requieren contacto más urgente, según su cercanía a las zonas de mayor impacto del evento sísmico. (Ampyme)

El objetivo del relevamiento es conocer las condiciones actuales de cada negocio, detectar posibles afectaciones en sus operaciones y determinar las necesidades puntuales que enfrentan a raíz del sismo.

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Con esa información, el ministerio busca orientar acciones de acompañamiento que permitan sostener empleos y actividad productiva en las zonas afectadas de Panamá.

El seguimiento a las 401 empresas no se agota en el diagnóstico inicial. Las autoridades esperan que la información recolectada sirva para dimensionar las repercusiones económicas del terremoto más allá de las compañías puntuales.

Entre los efectos que el ministerio busca comprender están el impacto sobre el empleo local y sobre las familias que dependen de esos negocios para su sustento.

Con los resultados del relevamiento, el ministerio elaborará un informe preliminar, que servirá de base para diseñar un plan de acción que defina qué medidas de apoyo corresponden para cada caso, siempre con el acompañamiento técnico del PNUD.

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Las autoridades iniciaron los contactos directos con las empresas identificadas para verificar su situación operativa. (CCIAP)

La estrategia combina dos elementos: la atención a las necesidades humanitarias inmediatas y el seguimiento a la actividad productiva. Según el MICI, ambos frentes forman parte de la misma respuesta gubernamental ante el terremoto.

El ministerio sostiene que este esquema de trabajo representa una forma de gestión pública basada en datos, que reutiliza herramientas institucionales ya existentes para responder a una situación de emergencia

Las Mipymes conforman la columna vertebral del tejido empresarial panameño, aunque la cuantificación exacta de su número en 2025–2026, específicamente desde la perspectiva de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), sigue fragmentada y sin una cifra única oficial consolidada.

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Por un lado, el Directorio de Empresas y Locales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para 2022 identifica 75,797 empresas registradas, de las cuales 49,693 son microempresas que facturan hasta $150,000 al año, mientras que el 78% de las unidades económicas tiene cuatro trabajadores o menos, lo que revela una estructura empresarial abrumadoramente dominada por negocios pequeños

Por otro, una base privada de datos empresariales contabiliza 369,624 empresas y negocios en Panamá en 2026, de los cuales el 91% son microempresas y el 99.86 % son pequeñas y medianas empresas, según criterios de número de empleados, reflejando la misma realidad de predominio de la pequeña escala.

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Oficialmente se reporta que desde 2020 se han registrado alrededor de 25,000 Mipymes en el Registro Empresarial. (Ampyme)

Desde el ángulo oficial se reporta que desde 2020 se han registrado alrededor de 25,000 Mipymes en el Registro Empresarial y que, hacia 2025, la base de datos institucional que integra sociedades de emprendimiento y registros empresariales supera los 600,000 “líderes” de Mipymes, aunque esa cifra parece referirse a personas emprendedoras más que a unidades económicas activas.