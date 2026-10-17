América Latina

Flávio Bolsonaro reiteró que no buscará la reelección en caso de ganar la presidencia de Brasil y negó ofrecerle cargos a su familia

El senador descartó nombrar a su hermano Eduardo como canciller de Brasil y aseguró que no ha conversado con su padre sobre un eventual indulto

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Vara)
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Vara)
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El senador Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, se comprometió este viernes a no buscar la reelección en caso de ganar la presidencia el 25 de octubre, y descartó que tenga planes de otorgar cargos gubernamentales a su padre o a su hermano en un eventual mandato.

“Si soy elegido presidente, renuncio voluntariamente a intentar la reelección, incluso porque fui el senador que presentó al Congreso un proyecto de ley para acabar con la reelección presidencial en Brasil”, declaró el candidato ultraderechista en una entrevista con la cadena Globo, que coincidió con cacerolazos en diversas regiones del país.

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El hijo primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) aseguró que, sin importar lo que el Congreso resuelva sobre la reelección o la ampliación del mandato presidencial de cuatro a cinco años, solo ejercerá un único período.

Estoy aquí comprometiéndome a ser presidente de solo un mandato. Solo necesito un mandato para comenzar a arreglar al país, porque no podemos seguir con esa locura del actual presidente, que gastó 350.000 millones de reales (unos 69.100 millones de dólares) para intentar ser reelegido”, afirmó.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

Bolsonaro obtuvo un 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula, y lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un 51% contra el 49% de su rival. Durante la entrevista, señaló que el actual jefe de Estado está obsesionado con el poder y que disputa su séptima elección presidencial.

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“No soy apegado al poder. Solo quiero un mandato porque no quiero comenzar mi mandato pensando en la reelección”, dijo.

El candidato del Partido Liberal también expresó su respaldo a la propuesta que elimina la reelección y la extiende a los familiares del mandatario, lo que impediría que su padre o alguno de sus hermanos intente sucederlo.

En relación con su entorno familiar, negó las versiones periodísticas que indicaban que nombraría a su hermano, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, como ministro de Relaciones Exteriores. Si bien elogió las capacidades de su hermano y sus logros como legislador, descartó que ocupe el cargo de canciller.

Respecto a un posible indulto a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, para habilitarlo a participar en su gobierno, afirmó que hasta el momento no ha abordado ese tema con su padre.

“Jair Bolsonaro nunca conversó conmigo sobre cargos o sugirió cargos. Tendré el privilegio, en caso de ser elegido presidente, de poder contar con un ex presidente como consultor, pero nunca hablamos de cargos. Eso no está en el radar”, aseguró.

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