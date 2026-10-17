Cepeda exigió a De la Espriella restituir piezas de Carlos Pizarro retiradas del Museo Nacional: “Quiere imponer qué recordar y qué olvidar”

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La controversia que desató la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de retirar del Museo Nacional piezas y referencias vinculadas con las luchas sociales, las víctimas de la violencia política, la diversidad y la historia reciente de Colombia, entre ellas la del excabecilla del M-19 y excandidato Carlos Pizarro Leongómez, ameritó una dura respuesta de Iván Cepeda.

El senador del Pacto Histórico, que participó en la contienda presidencial en la que resultó vencedor De la Espriella, cuestionó el accionar del jefe de Estado y señaló que la medida afecta la memoria colectiva y pidió que los elementos apartados de las salas sean restituidos. “Podrán dejar las paredes vacías, pero no podrán borrar nuestra memoria”, dijo.

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda lanzó duras críticas al mandatario Abelardo de la Espriella por querer "borrar" al exlíder del M-19 Carlos Pizarro - Colprensa - REUTERS

Iván Cepeda pidió restituir las piezas retiradas de una sala histórica

Para el congresista, que actualmente ocupa la curul en el Senado entregada por el Estatuto de la Oposición, el retiro de más de 30 piezas que incluían afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Pizarro Leongómez, ambos candidatos presidenciales asesinados, es una afrenta a los procesos de paz exitosos en el país, como el del M-19, y a la Constitución Política de 1991.

“Quiere imponerle a la sociedad colombiana qué puede recordar y qué debe olvidar”, expresó el parlamentario, que insistió en que la decisión no puede definir qué hechos pueden permanecer en la memoria pública. En su concepto, esto representa un intento de negar las experiencias de las víctimas y de excluir episodios de la historia política del país.

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El senador relacionó esa postura con el negacionismo y sostuvo que esa práctica ha sido usada por responsables de crímenes contra la humanidad y por quienes los respaldan. “El Museo Nacional no le pertenece a ningún gobierno. Le pertenece a toda Colombia”, afirmó Cepeda en su mensaje, que exigió que las piezas regresen de inmediato a estos espacios.

Con este mensaje anexo en X, el senador Iván Cepeda lanzó cuestionamientos al presidente Abelardo de la Espriella, al que acusó de censura - crédito @IvanCepedaCast

En ese orden de ideas, el excandidato presidencial de la izquierda, que perdió por apenas 0,95% ante De la Espriella, calificó lo ocurrido como una expresión de autoritarismo del primer mandatario. “Lo he venido sosteniendo: estamos ante una peligrosa forma de autoritarismo. Fascismo”, señaló el congresista en su declaración, que quedó en video.

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El mensaje de Cepeda a jóvenes, mujeres y sectores sociales

En su pronunciamiento, Cepeda dirigió un llamado particular a los jóvenes, a las mujeres, a las diversidades sexuales, a la academia, a los estudiantes, al magisterio y al conjunto de la ciudadanía. Y cuestionó que la cultura sea entendida como una confrontación “entre vencedores y vencidos”, como según él buscaría imponerlo el presidente De la Espriella.

A su juicio, esa mirada supone que puede imponerse quien tenga mayor fuerza, quien esté armado o quien eleve más la voz. “Concebir el mundo de la cultura como una batalla quiere decir que partimos de la noción de que en la cultura debe haber vencedores y vencidos”, afirmó Cepeda, que añadió, esa perspectiva transforma el debate cultural en un “campo de guerra”.

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Carlos Pizarro Leongómez firmó la paz con el Estado en 1990, como parte de la guerrilla del M-19 - crédito @PizarroMariaJo/X

De esta manera, el senador acusó al mandatario de promover una visión que consideró contraria a la democracia y a la Constitución. “De la Espriella quiere imponernos su visión: estrecha, descompuesta, autoritaria”, reiteró el congresista, que recordó que la Constitución define a Colombia como un país multicultural, en el que conviven diversas expresiones.

Las referencias a Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo estuvieron en el centro de su crítica

El dirigente, que explicó que esa diversidad constituye una riqueza democrática que debe ser protegida desde las instituciones públicas, señaló que la eliminación de las piezas afecta la memoria de luchas sociales que marcaron la historia colombiana. En esa enumeración incluyó los asesinatos de Jaramillo Ossa y Pizarro Leongómez durante las elecciones de 1990.

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Así pues, Cepeda recordó que Pizarro dejó las armas y participó en un proceso de paz antes de su asesinato, cuando era candidato presidencial. “Eso no lo soporta el señor De la Espriella”, destacó el congresista, que también sostuvo que la visión que atribuye al Gobierno nacional desconoce a los pueblos originarios, a los campesinos y a otros sectores sociales.

A través de las redes sociales denunciaron el retiro de las obras de varias salas de exposición del Museo Nacional de Colombia, en la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 - crédito @marcela_s_b/X

Además, la relacionó con expresiones como el patriarcado, la homofobia y el racismo. “Quiere acabar con la memoria de las víctimas”, enfatizó Cepeda. A su vez, dirigente agregó que, según su interpretación, se busca imponer “una sola visión del mundo” en el país; escudándose en lo que serían sus críticas hacia lo que denominó el ‘wokismo’ en Colombia.

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Las críticas de Iván Cepeda surgieron después de que el presidente Abelardo de la Espriella entregara instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que se quitaran de espacios públicos e instalaciones del Ejecutivo imágenes, retratos y referencias a Pizarro Leongómez; lo que causó un fuerte crítica de su hija, la exsenadora María José Pizarro.

Gobierno justificó la medida con críticas a la “apología al terrorismo”

En sus afirmaciones, De la Espriella sostuvo que no permitirá que exintegrantes de grupos armados sean presentados como próceres de la patria. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el presidente el pasado 15 de octubre.

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El entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) había declarado el sombrero de Carlos Pizarro como bien de interés cultural - crédito @PizarroMariaJo/X

El mandatario también afirmó que no tolerará visiones contrarias a las posturas institucionales en su equipo de trabnajo. “No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, remarcó el mandatario en su pronunciamiento, que en otra declaración sostuvo que los terroristas -según él Carlos Pizarro y otros- no tendrán un lugar como próceres de la patria.

La medida se conoció poco después de una decisión del Consejo de Estado, del 30 de septiembre, que suspendió provisionalmente el reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación. “Mi llamado es a la movilización para defender el país de la multiculturalidad, de la vida y de la democracia”, concluyó el senador Cepeda.

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