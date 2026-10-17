Sociedad

Accidente en el barrio porteño de Balvanera: se quedó dormido, chocó contra dos autos estacionados y fue hospitalizado

Un hombre de nacionalidad venezolana sufrió politraumatismos tras perder el control de su vehículo esta madrugada sobre la avenida Rivadavia. Los otros dos automóviles estaban desocupados

El conductor del vehículo, que chocó a dos autos estacionados y sin ocupantes, fue trasladado al hospital Ramos Mejía (C5N)
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Un hombre a bordo de un Fiat Siena perdió el control del automóvil y chocó contra dos vehículos estacionados este sábado, cerca de las 6:00, sobre la avenida Rivadavia al 2.500, en el barrio porteño de Balvanera.

Fuentes policiales informaron que el conductor, de 32 años, es de nacionalidad venezolana. Sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, sin riesgo de vida.

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Automóvil blanco con el parachoques roto, la rueda trasera torcida, una óptica destruida y restos de metal sobre el pavimento
Así quedó uno de los vehículos que fue impactado por el Fiat Siena

El impacto alcanzó primero a un Toyota Corolla y luego a un Volkswagen Polo que estaban estacionados y no tenían ocupantes. Ambos autos registraron daños en sus sectores traseros, mientras que el Fiat Siena también quedó afectado por la colisión.

Test de alcoholemia ordenado por la Justicia

La Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Diego Basabilvaso, dispuso que se realizara un test de alcoholemia al automovilista y ordenó una nueva consulta judicial una vez conocido el resultado.

Un agente con uniforme y chaleco reflectante de espaldas en una calle con automóviles, furgonetas y un autobús
La colisión generó un caos de tránsito en Avenida Rivadavia al 2500: los automóviles eran desviados por Alberti

El análisis no se efectuó en el lugar porque el herido requirió atención médica y traslado inmediato. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el dominio del vehículo. “Me dormí”, habría declarado el conductor al cuerpo del SAME que lo trasladó, según informó C5N.

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Esa versión deberá ser corroborada mediante las medidas ordenadas por la fiscalía y eventuales registros de cámaras de seguridad de la zona.

Daños en los dos autos estacionados y corte de tránsito

El Toyota Corolla recibió el golpe inicial y, por la fuerza del impacto, terminó contra el Volkswagen Polo que estaba delante. El Polo sufrió daños concentrados en el baúl, mientras que el Corolla presentó roturas en una de sus ruedas y en la parte posterior.

El siniestro obligó a interrumpir la circulación sobre la avenida Rivadavia mientras se retiraban los vehículos y se limpiaban los restos que habían quedado sobre la calzada. El tránsito fue desviado por Alberti hasta que una grúa retiró el Fiat Siena.

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