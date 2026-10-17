La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

El primer camión de exteriores de Canal 7

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Fue un amor a primera vista. Ambos se dieron cuenta de la mutua atracción. Como toda pareja, han pasado pasiones y desencuentros, pero la unión sigue firme, pese a todo los vivido. Y ahora está cumpliendo 75 años en un camino desandado de la mano. La televisión argentina nació el 17 de octubre de 1951 y cuando apenas estaba transcurriendo su primer mes, ya apareció el fútbol en su pantalla. Una vida juntos, con nombres, historias, anécdotas y recuerdos, que vamos a rememorar, uniendo aquellos tiempos fundacionales, donde los habitantes del barrio se juntaban en la casa del único vecino que tenía un televisor, hasta la actualidad, cuando las plataformas nos permiten ver hasta las ligas más remotas en cualquier dispositivo.

El fútbol y la televisión en Argentina. Imposible separarlos, sobre todo porque se adhirieron desde el inicio de aquel avance tecnológico que revolucionó a nuestra sociedad, en la lejanía del inicio de la década del ‘50. La fecha indeleble fue el domingo 18 de noviembre, en el viejo Gasómetro de Avenida La Plata, donde San Lorenzo y River igualaron 1-1 con goles de José Maravilla y Santiago Vernazza, respectivamente.

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Publicidad de Canal 7 en 1970 detallando las tres transmisiones de cada fin de semana

En muchas ocasiones de aquellos tiempos fundacionales, el camión de exteriores no contaba con todo el equipamiento técnico necesario y debían desarmarse elementos de los estudios para poder completarlo. El único canal era el 7 (situación que se mantendría hasta 1960 con la aparición del 9 y el 13) y la transmisión se realizó con tres cámaras, con los relatos de Ernesto Veltri y los comentarios de Enzo Ardigó y Raúl Goro, con la dirección de Samuel Yakelevich. Uno de los camarógrafos fue un joven llamado Nicolás del Boca, el padre de Andrea.

El envío fue un éxito y por eso se decidió continuar. Ese torneo fue el famoso que se resolvió con una final en cancha de San Lorenzo entre Racing y Banfield, con el gol de Mario Boyé para la Academia. Ese cotejo fue emitido en directo y pudieron verlo los privilegiados que poseían alguno de los 1.300 televisores que había en el país.

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A lo largo de toda la década se mantuvo la modalidad de transmitir los partidos en vivo, hecho que culminó a inicio de los ‘60, cuando los dirigentes de los equipos alentaban la teoría que ese hecho restaba público en los estadios. Hubo que esperar hasta 1967. Allí se produjo una importante reestructuración en el fútbol argentino, de la mano de Valentín Suárez al frente de la AFA, que decidió cambiar las competencias. Al tradicional (y único) torneo de primera división, se le sumaba un segundo, el Nacional en la última parte del año, con la presencia de equipos del interior. Otra faceta de estos cambios, fue el adelantamiento para los viernes por la noche de un encuentro para ser emitido en directo por canal 7.

La participación de los equipos argentinos en la Copa Libertadores generó mucho rating en la década del 70. Publicidad de Canal 13 antes del inicio de la edición 1974, donde Rosario Central y Huracán se enfrentaron en fase de grupos

El 3 de marzo, cuando buena parte de la sociedad aún estaba conmocionada por el estruendo del casamiento de Palito Ortega con Evangelina Zalazar, ocurrido la noche anterior y también televisado en directo, Racing y Newell´s empataron en cero en Avellaneda en el primer partido de este nuevo ciclo que emitía el canal estatal bajo en nombre de “Estadiovisión”. Por aquellos años, José María Muñoz, además de ser el líder de audiencia radial en Rivadavia, dirigía el equipo de deportes del canal, donde comenzaron varios jóvenes, como Marcelo Araujo y Mauro Viale, haciendo campo de juego.

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Unos meses más tarde, la Academia volvería a ser protagonista de otro hecho insoslayable de esta historia. El 4 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, se enfrentó con el Celtic, por la tercera final de la Copa Intercontinental. Aún faltaban casi dos años para la llegada del satélite a Argentina y por eso resultaba imposible ver un evento en directo desde otro país. Sin embargo, allí se realizó una proeza tecnológica, como la evocó Enrique Macaya Márquez, el albacea de esta historia, que fue el comentarista por Canal 7: “El primer tiempo no se pudo ver por una falla técnica. Se colocó una antena en el mástil del Centenario con equipos prestados por canal 4 de Montevideo. Esa señal iba a un barco en el río y de ahí llegaba a Buenos Aires. Antes de arrancar nos movieron la antena y recién se pudo transmitir el segundo tiempo. Cuando el Chango Cárdenas hizo el gol, Horacio Aiello, que era el relator, dijo: ‘Dios no quiere cosas sucias’, porque justo unos minutos antes, se había normalizado la emisión”.

En la primera parte de los años ‘70, además de mantenerse el de los viernes, se emitía el mejor partido del domingo en diferido por la noche, pero en directo la reserva, apenas pasado el mediodía, en un ciclo que es muy recordado por quienes lo vivieron, ya que ahí se pudieron observar a muchas promesas que luego llegaron a primera. La historia cambió en 1974, porque una grave crisis energética llevó al gobierno de Juan Domingo Perón a tomar varias medidas al respecto. Entre ellas, que no hubiese televisión entre las 20 y las 23 de lunes a viernes. Por ese motivo, el partido en directo pasó a ser el que cerraba la fecha, el domingo por la noche. El primero fue una demostración del gran Huracán de César Luis Menotti, que en su cancha goleó a Atlanta 6-2.

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El histórico programa "Todos los goles" con su excelente plantel periodístico. Comenzó en abril de 1983

Eran tiempos de buenos rendimiento de los equipos argentinos en la Copa Libertadores, sobre todo de Independiente y sus cuatro conquistas sucesivas, que motivaban un gran interés y eran vistas en directo desde cualquier lugar del continente con la llegada del satélite. En el ámbito local, regresó la modalidad del cotejo adelantado a los viernes por la noche, que se mantuvo hasta fines del ‘78. Allí se dio una situación particular, porque en el primer semestre del ‘79, por no llegar a un acuerdo la AFA con Canal 7, no hubo partidos ni en directo ni en diferido el domingo por la noche. Esto regresó en el Nacional de ese año y se estableció hasta 1982, siempre con los comentarios de Enrique Macaya Márquez, a quien se le había sumado Mauro Viale en los relatos.

En este recorrido, la temporada ‘83 es relevante por dos motivos. El habitual envío en directo pasó a ser por pocos meses, los sábados a la noche, con sede en el interior del país, con la efímera y admirable dupla Víctor Hugo Morales - Enrique Macaya Márquez. En paralelo, el domingo 3 de abril, se inició por la pantalla de Canal 9, un ciclo que aún es muy recordado: “Todos los goles”. Una ambiciosa idea que cumplía con el título (explícito como pocos) con un sólido equipo periodístico: Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Dante Zavatarelli y Julio Ricardo, que dejó su lugar un año más tarde, siendo reemplazado por Adrián Paenza.

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En 1984, nuevamente el partido emitido en directo pasó a ser el del cierre de la jornada los domingos por la noche y último cotejo válido para la tarjeta del Prode. El 6 de mayo quedó en la historia, porque los jugadores de Racing de Córdoba dependían de sí mismo para ser uno de los ganadores. Y así fue, porque vencieron a Ferro 2-1, con un alborozado festejo dentro del campo que quedó en el recuerdo.

Uno de los primeros avisos en gráfica de "Fútbol de Primera" en septiembre de 1985

Un mojón clave en este recorrido se dio en 1985. Luego de tantas idas y vueltas, Julio Grondona no quería negociar más con los canales por el fútbol en directo. Cada intención, moría casi al nacer, por su firme negativa. Carlos Ávila era productor y empresario y fue con una idea distinta: poner al aire el domingo por la noche el partido más relevante de la fecha, pero de manera compactada, como él mismo había observado que se hacía con distintos deportes en Estados Unidos. De esa manera, el 4 de agosto, comenzó “Fútbol de Primera”, ciclo que iba a cumplir 25 años en el aire, con una fórmula que tendría muchos agregados y mejoras, pero que siempre sostuvo su idea original.

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Permaneció en ATC hasta mediados de 1989. En ese momento, pasó a Canal 9 y se dio una circunstancia especial, como nos lo recordó Enrique Macaya Márquez: “Llegó esa posibilidad y Mauro Viale decidió quedarse en ATC, porque le interesaba más el periodismo general que el deportivo o el exclusivamente futbolístico. Yo tuve que tomar una decisión difícil, porque irme con Torneos significaba renunciar al canal y más de 20 años allí. Por suerte, el desarrollo de los acontecimientos me dio la razón de que no me había equivocado. Cuando llegamos al 9, Marcelo Araujo ya estaba trabajando allí desde hacía muchos años y la complementación se dio de forma natural. Recuerdo que me dijo: ‘Acá vamos a tener que hacer un poco de todo, hasta acomodar la escenografía (risas)’. Era algo lógico, porque en aquel momento un camión de exteriores de ATC llevaba 25 personas y el del 9 apenas 8. Marcelo fue un creador, poniéndole un sello particular y personal al relato. Un revolucionario e innovador. Tenía muchas virtudes, porque era locutor profesional y un relator que entendía de fútbol y de reglamento”.

Fueron tres años de permanente evolución y en agosto de 1991 se dio un paso más: como en los viejos tiempos, se adelantaba un partido para los viernes por la noche, pero en este caso para ser emitido en directo por cable hacia el interior del país, con el inicio de la televisión satelital. Exactamente un año más tarde, “Fútbol de Primera” desembarcó en Canal 13, donde terminaría de explotar, dándole un brillo inusitado a las transmisiones deportivas en la televisión argentina.

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Enrique Macaya Márquez y Marcelo Araujo en la noche del 30 de agosto de 1991, día en que comenzó Televisión Satelital Codificada con su partido adelantado de los viernes para el interior del país

En 1993 se hizo un agregado: además del partido del viernes, ahora se sumaba uno el sábado a la noche, que se podía ver por cable, también en el AMBA, casi siempre con un equipo grande actuando en el interior. Con el inicio de la temporada 1995, arrancó una nueva era con el clásico del domingo, el choque más trascendente, en directo, a partir de los 60 kilómetros de la capital. Un año más tarde, esa restricción quedó en desuso y se pudo apreciar en todo el país, al mismo tiempo que comenzaba a emitirse los lunes por la noche el encuentro que cerraba la fecha.

“Fútbol de Primera” se mantuvo firme como líder de audiencia en su segmento hasta mediados de 2009, cuando abruptamente la AFA cortó el vínculo, dando paso a “Fútbol para todos”, donde se transmitían los cotejos por televisión abierta en diferentes canales, hecho que duró hasta agosto de 2017, cuando se puso en vigencia el esquema que rige hasta la actualidad, con dos señales a cargo de los torneos. TNT Sports y ESPN (antes Fox Sports).

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Han pasado 75 años. Ahora es el tiempo de las aplicaciones y plataformas que nos permiten acceder en vivo a cualquier evento que se dispute en el planeta. Por eso la evocación para aquellos pioneros, que dieron el puntapié inicial, dándole el campo fértil a su intuición, porque todos eran aprendices de un ciclo que se vislumbraba inmenso y atemporal. Como la pasión argentina por el fútbol.