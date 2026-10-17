La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

Argentina se enfrentará a Alemania en su primera participación en el Mundial Sub 17 femenino

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La selección argentina femenina Sub 17 abrirá su participación mundialista hoy sábado, a las 12:00, ante Alemania con televisación de TV Pública. El equipo dirigido por Christian Meloni jugará por primera vez en su historia el Mundial de la categoría que se desarrollará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre, y la delegación argentina se apronta en el país africano para el estreno.

Argentina integrará una nómina de 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos. Las dos primeras de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia a la que también accederán las cuatro mejores terceras. Desde allí, los equipos continuarán en un cuadro de eliminación directa hasta definir al campeón.

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La fase inicial, los octavos de final y los cuartos de final tendrán como escenario el Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat. Las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final se jugarán en el Estadio Príncipe Moulay El Hassan. El certamen tendrá como defensora del título a Corea del Norte, que obtuvo el trofeo en la edición de 2025.

La selección argentina accedió a la clasificación al torneo mundialista tras jugar la final en el Sudamericano Sub 17

El conjunto argentino formará parte del Grupo A junto con el seleccionado anfitrión, Alemania y Nueva Zelanda. El plantel realiza sus prácticas en el Complejo de Fútbol Mohammed, donde se aloja durante su estadía en Marruecos. La preparación está centrada en el primer desafío ante el equipo alemán, que llegará con experiencia acumulada en el certamen.

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Alemania disputará su octava Copa del Mundo Sub 17 y tendrá como antecedente más destacado el tercer puesto conseguido en 2008. Marruecos, en cambio, afrontará su tercera participación y buscará mejorar el registro alcanzado en 2025, cuando llegó a los octavos de final. Entre sus figuras aparece Nessma Mouradi, máxima goleadora de los recientes Juegos Mediterráneos con cinco tantos.

La selección marroquí obtuvo la medalla de bronce en esa competencia y tendrá el respaldo de su público durante la fase de grupos. Nueva Zelanda completará la zona tras conseguir su clasificación en el Campeonato Femenino Sub 16 de la Confederación de Fútbol de Oceanía. El seleccionado oceánico anotó 22 goles en cinco partidos durante ese recorrido.

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El conjunto de Christian Meloni ya se encuentra en Marruecos para el debut de este sábado (@Argentina)

El equipo neozelandés es el rival con más presencias mundialistas dentro del Grupo A, ya que acumula 10 participaciones desde 2008, cuando fue sede de la primera edición. Además, alcanzó el tercer puesto en 2018. La trayectoria de sus rivales pondrá a prueba a una Argentina que llega tras una campaña sudamericana que le permitió obtener el boleto al torneo.

Corea del Norte es el seleccionado más ganador de la competencia, con títulos en 2008, 2016, 2024 y 2025, esta última edición también disputada en Marruecos. La clasificación argentina se concretó tras alcanzar la final del Sudamericano Sub 17, aunque el equipo perdió 3-2 ante Brasil. Ahora, el plantel buscará trasladar ese recorrido a su estreno internacional.

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Tras la primera jornada ante Alemania, Argentina enfrentará a Nueva Zelanda el martes 20 de octubre y cerrará la primera fase frente a Marruecos el viernes 23. Los tres compromisos iniciales se disputarán en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat.

Las convocadas de la selección argentina femenina Sub 17 (/www.afa.com.ar)

Lista de convocadas de la selección argentina Sub 17:

Bianca Virga (Belgrano), Julia Vinhas (Platense), Mia Gamarra (Independiente), Emma Díaz (Boca Juniors), Agustina Maldonado (River Plate), Oriana Bralo (Boca Juniors), Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Brunella Pilatti (Racing Louisville FC), Mercedes Díz (River Plate), Josefina Galarza (Belgrano), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Araceli Saleme (River Plate), Briana Lagartera (Boca Juniors), Agustina Leguizamón (River Plate), Renata Barletta (River Plate), Macarena Torre (River Plate), Oriana Gómez (San Lorenzo), Lola Hernández (Talleres), Gabriella Szczuka (Pateadores SC), Lola Conde (Rosario Central), Julia Konjuh (Huracán). DT: Christian Meloni.

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Televisación: TV Pública

Los grupos del Mundial Sub 17 femenino:

Grupo A: Marruecos, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania

Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia, Nigeria

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, Ghana

Grupo D: Japón, Zambia, Francia, Venezuela

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia, RP China

Grupo F: España, México, Australia, Chile