Elecciones Brasil 2026: cuándo será el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El balotaje presidencial en Brasil se celebrará el 25 de octubre de 2026 y la fórmula ganadora asumirá el 5 de enero de 2027 (AP)

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Brasil tendrá una segunda vuelta presidencial después de que la primera ronda del 4 de octubre no arrojara un ganador con la mayoría necesaria. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro fueron los dos candidatos más votados y volverán a competir por la Presidencia.

La nueva votación se realizará en todo el país mediante el sistema de urna electrónica. La fórmula presidencial que obtenga más votos válidos asumirá la Presidencia de la República el 5 de enero de 2027.

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Cuándo es el balotaje en Brasil

El balotaje está programado para el domingo 25 de octubre de 2026. La instancia se habilitó porque ningún candidato superó el 50 % de los votos válidos.

Será una elección exclusiva entre Lula y Flávio Bolsonaro, los dos postulantes que concentraron la mayor cantidad de sufragios en la primera ronda. En la elección presidencial, los electores volverán a votar con urna electrónica y elegirán entre las dos fórmulas que siguen en competencia.

La Constitución Federal y la legislación electoral brasileña establecen que la primera vuelta se realiza el primer domingo de octubre y, si ningún candidato obtiene la mayoría requerida, el balotaje tiene lugar el último domingo de ese mes. El proceso está regulado por las normas electorales aplicadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en la segunda vuelta presidencial tras no alcanzar la mayoría absoluta en los comicios (REUTERS)

De acuerdo el TSE, para emitir el voto, deberán presentarse en su sección electoral con un documento oficial con foto o con la aplicación e-Título que incluya fotografía. Tras la identificación (que puede ser biométrica), ingresarán a la cabina, digitarán el número de dos cifras de la candidatura presidencial, verificarán en pantalla el nombre, la imagen y el partido, y presionarán la tecla “Confirma”.

Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no pueden ingresar a la cabina, para proteger el secreto del voto. Las mesas funcionarán de 8 a 17, según el horario de Brasilia.

El sufragio es obligatorio para las personas brasileñas de entre 18 y 69 años. En cambio, el voto es optativo para quienes tienen 16 y 17 años y para los mayores de 70 años. Aquellos electores obligados que no concurran deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.

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Qué necesita un candidato a presidente para ganar un balotaje en Brasil

En Brasil, un candidato gana la Presidencia en primera vuelta solo si supera el 50 % de los votos válidos. Los sufragios en blanco y nulos no se computan para ese cálculo.

Si nadie alcanza ese umbral, pasan a la segunda vuelta las dos candidaturas más votadas. En esa instancia, resulta electo quien obtenga más votos válidos, sin que exista una diferencia mínima exigida.

En la segunda vuelta electoral se consagrará ganadora la fórmula presidencial que reciba la mayor cantidad de votos válidos (REUTERS/Adriano Machado)

En la segunda vuelta no se elige únicamente al presidente. Cada voto corresponde a una fórmula integrada por el candidato a presidente y su vice, que asumirán juntos en caso de imponerse en las urnas.

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La Resolución N.º 23.748 del Tribunal Superior Electoral regula este mecanismo y aclara que los votos en blanco o nulos no anulan la elección ni se asignan a ninguno de los candidatos.

Cómo fueron los resultados de la primera vuelta en las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro encabezó la primera vuelta con 47,03 % de los votos válidos, equivalentes a 56.103.033 sufragios, de acuerdo con los datos del TSE recogidos por Agência Brasil. Lula quedó en segundo lugar con 45,16 %, lo que representó 53.870.724 votos.

La diferencia entre ambos fue de poco más de 2,2 millones de votos, un resultado que dejó abierta la disputa por la Presidencia. Aunque Bolsonaro terminó al frente, quedó por debajo del umbral necesario para evitar la segunda vuelta.

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Los restantes candidatos sumaron una porción menor de los votos válidos. El escrutinio registró, además, 2.300.781 votos en blanco y 3.674.149 votos nulos, categorías que no intervienen en el cálculo de la mayoría electoral.