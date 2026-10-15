Encuentran atrapada en una red en Bolivia a un águila pescadora que migró desde Estados Unidos

Rescatan en Bolivia a un ave pescadora que voló desde Estados Unidos y quedó atrapada en una red en una poza de peces. Foto: Redes sociales

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Un águila pescadora que migró desde Estados Unidos hasta Bolivia fue rescatada después de quedar atrapada en una red de protección de una piscifactoría en la localidad de Yapacaní, en el departamento oriental de Santa Cruz, y permanece bajo evaluación veterinaria a la espera de recuperarse para volver a su hábitat.

El ave fue encontrada enredada en las mallas que protegen una poza de peces, donde una familia de comunarios logró liberarla y ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada al Bioparque Curucusí, un refugio de fauna silvestre ubicado en el municipio de Buena Vista, donde especialistas evalúan su estado de salud.

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La procedencia del ejemplar pudo establecerse gracias a un anillo de identificación que lleva en una de sus patas. Según explicó el biólogo Mauricio Herrera, el registro permitió determinar que el ave había sido identificada el 7 de julio de 2022 en el condado de Essex, Massachusetts, Estados Unidos.

“Este ave realizó una migración boreal, recorrió miles de kilómetros en busca de países cálidos y debe retornar a Estados Unidos, donde realiza su reproducción”, explicó Herrera al periódico boliviano El Deber.

Captura del video en el que se observa el rescate de un ave pescadora que voló desde Estados Unidos hasta Bolivia y quedó atrapada en una red en una poza de peces.

El ejemplar tendría aproximadamente cuatro años y todavía no habría alcanzado la edad adulta, de acuerdo con la estimación del especialista.

Los veterinarios del Bioparque Curucusí mantienen al animal bajo observación para evaluar su recuperación después del incidente. La previsión es liberarlo una vez que se encuentre en condiciones adecuadas para sobrevivir por sus propios medios y retomar su desplazamiento migratorio.

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El águila pescadora (Pandion haliaetus) es un ave rapaz conocida por su capacidad para capturar peces, que constituye casi la totalidad de su dieta. Puede medir entre 52 y 60 centímetros de longitud y alcanzar una envergadura de hasta 167 centímetros.

Su anatomía está adaptada a la pesca: tiene garras curvas y pequeñas estructuras rugosas en los dedos que le permiten sujetar presas resbaladizas. Para alimentarse, sobrevuela ríos, lagunas y otros cuerpos de agua hasta localizar un pez, momento en el que se lanza con las patas extendidas para capturarlo.

Un ejemplar de Pandion haliaetus durante la búsqueda de una presa.

Esta especie realiza desplazamientos estacionales entre sus áreas de reproducción en el hemisferio norte y regiones más cálidas durante los meses fríos. En esos recorridos puede atravesar grandes distancias y conectar ecosistemas de Norteamérica y Sudamérica, aunque algunos se quedan en los estados más meridionales de Estados Unidos, como Florida y California.

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La presencia del ejemplar en el territorio boliviano ilustra uno de esos desplazamientos. El anillo de identificación permitió reconstruir parte de su trayectoria y vincular al ave rescatada en Santa Cruz con un registro realizado cuatro años antes en la costa nororiental de Estados Unidos.

Por ahora, el destino del águila dependerá de su evolución clínica. Si logra recuperarse y los especialistas consideran que puede volver a desenvolverse en libertad, será liberada para continuar su ciclo migratorio.