América Latina

Encuentran atrapada en una red en Bolivia a un águila pescadora que migró desde Estados Unidos

El ave fue encontrada enredada en las mallas protectoras de una poza de peces, donde una familia logró rescatarla. Un anillo en una de sus patas tiene un registro de Estados Unidos

Rescatan en Bolivia a un ave pescadora que voló desde Estados Unidos y quedó atrapada en una red en una poza de peces.
Rescatan en Bolivia a un ave pescadora que voló desde Estados Unidos y quedó atrapada en una red en una poza de peces. Foto: Redes sociales
Guardar

Un águila pescadora que migró desde Estados Unidos hasta Bolivia fue rescatada después de quedar atrapada en una red de protección de una piscifactoría en la localidad de Yapacaní, en el departamento oriental de Santa Cruz, y permanece bajo evaluación veterinaria a la espera de recuperarse para volver a su hábitat.

El ave fue encontrada enredada en las mallas que protegen una poza de peces, donde una familia de comunarios logró liberarla y ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada al Bioparque Curucusí, un refugio de fauna silvestre ubicado en el municipio de Buena Vista, donde especialistas evalúan su estado de salud.

PUBLICIDAD

La procedencia del ejemplar pudo establecerse gracias a un anillo de identificación que lleva en una de sus patas. Según explicó el biólogo Mauricio Herrera, el registro permitió determinar que el ave había sido identificada el 7 de julio de 2022 en el condado de Essex, Massachusetts, Estados Unidos.

“Este ave realizó una migración boreal, recorrió miles de kilómetros en busca de países cálidos y debe retornar a Estados Unidos, donde realiza su reproducción”, explicó Herrera al periódico boliviano El Deber.

Rescatan en Bolivia a un ave pescadora que voló desde Estados Unidos y quedó atrapada en una red en una poza de peces.
Captura del video en el que se observa el rescate de un ave pescadora que voló desde Estados Unidos hasta Bolivia y quedó atrapada en una red en una poza de peces.

El ejemplar tendría aproximadamente cuatro años y todavía no habría alcanzado la edad adulta, de acuerdo con la estimación del especialista.

Los veterinarios del Bioparque Curucusí mantienen al animal bajo observación para evaluar su recuperación después del incidente. La previsión es liberarlo una vez que se encuentre en condiciones adecuadas para sobrevivir por sus propios medios y retomar su desplazamiento migratorio.

PUBLICIDAD

El águila pescadora (Pandion haliaetus) es un ave rapaz conocida por su capacidad para capturar peces, que constituye casi la totalidad de su dieta. Puede medir entre 52 y 60 centímetros de longitud y alcanzar una envergadura de hasta 167 centímetros.

Su anatomía está adaptada a la pesca: tiene garras curvas y pequeñas estructuras rugosas en los dedos que le permiten sujetar presas resbaladizas. Para alimentarse, sobrevuela ríos, lagunas y otros cuerpos de agua hasta localizar un pez, momento en el que se lanza con las patas extendidas para capturarlo.

Rescatan en Bolivia a un ave pescadora que voló desde Estados Unidos y quedó atrapada en una red en una poza de peces.
Un ejemplar de Pandion haliaetus durante la búsqueda de una presa.

Esta especie realiza desplazamientos estacionales entre sus áreas de reproducción en el hemisferio norte y regiones más cálidas durante los meses fríos. En esos recorridos puede atravesar grandes distancias y conectar ecosistemas de Norteamérica y Sudamérica, aunque algunos se quedan en los estados más meridionales de Estados Unidos, como Florida y California.

La presencia del ejemplar en el territorio boliviano ilustra uno de esos desplazamientos. El anillo de identificación permitió reconstruir parte de su trayectoria y vincular al ave rescatada en Santa Cruz con un registro realizado cuatro años antes en la costa nororiental de Estados Unidos.

Por ahora, el destino del águila dependerá de su evolución clínica. Si logra recuperarse y los especialistas consideran que puede volver a desenvolverse en libertad, será liberada para continuar su ciclo migratorio.

Temas Relacionados

Boliviaave pescadoraáguila pescadoraYapacaníBioparque CurucusíPandion haliaetus

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Estoy harta de la gente que solo sirve para juzgar”: Gracie Bon responde por posar entre los escombros en Panamá

La modelo de talla grande desató la indignación de miles de usuarios al publicar una serie de fotografías posando entre los escombros provocados por el reciente sismo en el país

“Estoy harta de la gente que solo sirve para juzgar”: Gracie Bon responde por posar entre los escombros en Panamá

Esta es la historia de Eodora Méndez, la hondureña elegida entre las cien heroínas de la FAO

La lideresa lenca dedicó más de tres décadas a fortalecer cooperativas rurales en Intibucá, con resultados que beneficiaron a cientos de familias campesinas

Esta es la historia de Eodora Méndez, la hondureña elegida entre las cien heroínas de la FAO

La FAO distingue a la agricultora costarricense Olga Vargas entre sus 100 Heroínas rurales

La productora de Ujarrás amplió su guayabal de 100 a 174 árboles mediante un manantial que abastece el riego, su vivienda y la cría de alevines de tilapia durante la estación seca

La FAO distingue a la agricultora costarricense Olga Vargas entre sus 100 Heroínas rurales

La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

Mauricia del Rosario Vásquez Hernández de Gutiérrez fue seleccionada por su trabajo con mujeres, jóvenes y familias de Jalapa a través de la Asociación de Integración Económica

La guatemalteca que llevó el liderazgo xinka a las 100 heroínas rurales de la FAO

Comprar dólares cuesta 86 pesos extra y comprar euros, 102 frente a la tasa oficial

La moneda estadounidense alcanzó una media de 797 CUP, mientras que la europea llegó a 892 CUP en las operaciones entre particulares

Comprar dólares cuesta 86 pesos extra y comprar euros, 102 frente a la tasa oficial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rafa Márquez visita a Tigres con la mira puesta en Jamaica y los Cuartos de Final de la Nations League

Rafa Márquez visita a Tigres con la mira puesta en Jamaica y los Cuartos de Final de la Nations League

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre: continúan cortes a la circulación en Calzada Guadalupe

Diputados: tras la fallida sesión, la oposición expone en minoría por qué busca derogar el decreto 70

Morena mueve piezas en Guadalajara: Mery Pozos busca la Coordinación Municipal tras la crisis por el agua

Incendios forestales: Perú no cuenta con personal entrenado para enfrentar fuego en zonas rurales, según experto

DEPORTES

Huracán y Gimnasia La Plata abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Huracán y Gimnasia La Plata abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

Expectativa en Alpine por la presentación de un ingeniero estrella de la Fórmula 1: “Llevaremos al equipo a un nivel diferente”

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

ENTRETENIMIENTO

Malcolm Young y el recuerdo del riff de AC/DC que no lo dejaba dormir: “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco”

Malcolm Young y el recuerdo del riff de AC/DC que no lo dejaba dormir: “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco”

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El tráiler de ‘The Chosen’ temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesús antes de la crucifixión

Nadie dice nada da el salto a la ficción con Somos así en Hulu en Disney+

Kendall Jenner abordó los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"