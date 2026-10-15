EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 15 de octubre

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Entre los contingentes destaca la Unión General de Trabajadores de México, que inicia su marcha a las 06:00 horas desde la estación “Hospital 20 de Noviembre” de la Línea 12 del Metro, en la alcaldía Benito Juárez, con destino a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. El grupo exige basificación, salarios dignos y plantillas laborales completas, y realizará un mitin a las 17:00 horas en la sede de la alcaldía Álvaro Obregón.

Estudiantes de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo marchan desde las 07:30 horas, del Hemiciclo a Juárez hacia Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc. Su demanda es la intervención del Gobierno Federal para recuperar el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en Ixtapaluca, Estado de México, bloqueada por ejidatarios de Río Frío desde el 15 de octubre de 2025.

La colectiva “Lleca, Escuchando la Calle” se concentra a las 14:00 horas frente al Congreso de la Ciudad de México, en Fray Pedro de Gante, alcaldía Cuauhtémoc. El grupo exige a los legisladores la suspensión de funciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc mientras se investigan los hechos violentos del 9 de octubre, ocurridos durante una protesta de mujeres transexuales y trabajadoras sexuales.

La productora de documentales “Canal 6 de Julio” organiza a las 18:30 horas una jornada en el Estadio Banorte, bajo el puente de Calzada de Tlalpan, en Coyoacán, en respaldo a una jueza en retiro que denuncia una persecución política tras conceder la primera suspensión contra la Reforma Judicial de 2024.

De forma paralela, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se manifiesta a las 15:30 horas frente al Tribunal de Disciplina Judicial, en Insurgentes Sur, alcaldía Álvaro Obregón.

En la alcaldía Álvaro Obregón, el colectivo Aquiles en Revolución realiza a las 12:00 horas una protesta en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, bajo la consigna “Por mi dignidad hablará mi espíritu: fuera acosadores de la UNAM”.