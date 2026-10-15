La sequía transforma el embalse de Mazar en Ecuador en medio de cortes de luz imprevistos en varias ciudades

Imágenes de Ecuavisa sobre la situación del embalse de Mazar en Ecuador.

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El embalse de Mazar, una de las principales reservas de agua para la generación eléctrica de Ecuador, atraviesa un período de sequía que ha transformado el paisaje de las comunidades asentadas en sus alrededores. En sectores donde anteriormente navegaban embarcaciones turísticas, el retroceso del agua ha dejado al descubierto extensiones de tierra resquebrajada, sedimentos y vegetación que permanecían sumergidos. La disminución del nivel del embalse también amenaza actividades agrícolas y ganaderas en la provincia del Azuay, en el sur del país.

Según la información difundida por Ecuavisa, la situación es especialmente visible en la parroquia Palmas, perteneciente al cantón Sevilla de Oro, donde las embarcaciones utilizadas para recorridos turísticos permanecen varadas ante la imposibilidad de navegar. La actividad representa una fuente de ingresos para al menos 20 familias: 12 vinculadas al transporte de visitantes y otras ocho dedicadas a servicios de alimentación.

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Los habitantes aseguran que el retroceso del agua se intensificó durante las dos semanas anteriores. Las consecuencias también alcanzan al sector agrícola. En el cantón Guachapala, aproximadamente 80 productores enfrentan dificultades por la reducción de la disponibilidad de agua. De acuerdo con el mismo reporte, unas 458 hectáreas de cultivos se encuentran amenazadas, principalmente plantaciones de tomate de árbol, tomate riñón, maíz y fréjol. La escasez también compromete actividades ganaderas relacionadas con la crianza de bovinos y ovinos.

En el sector de Monjas, el descenso del embalse ha dejado expuestos troncos, lodo y superficies que anteriormente estaban cubiertas por agua. Las imágenes publicadas por la televisora muestran la magnitud visual del retroceso.

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Fotografía de archivo en la que se captó una vista general del embalse Mazar, en Sevilla de Oro (Ecuador). EFE/Robert Puglla

La situación coincide con una reducción de las reservas del complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, cuya potencia instalada conjunta alcanza los 1.757 megavatios. Estas instalaciones constituyen una infraestructura estratégica para el abastecimiento eléctrico ecuatoriano.

Según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC Sur), recogidos por el diario Expreso, el embalse de Mazar registró una cota de 2.125,01 metros sobre el nivel del mar a las 15:00 del 14 de octubre. El registro lo situaba apenas diez metros por encima de su nivel mínimo de referencia, establecido en 2.115 metros.

La reducción de los caudales también resulta significativa. Expreso informó que el río Paute registró un caudal de 17,34 metros cúbicos por segundo durante la mañana del miércoles, aproximadamente un 81,5 % por debajo del promedio histórico de octubre, estimado en 93,5 metros cúbicos por segundo.

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La presión sobre el sistema hidroeléctrico obligó a modificar temporalmente la operación de las centrales. Según Ecuavisa, Molino y Sopladora suspendieron su funcionamiento durante varias horas de la madrugada para recuperar niveles de agua, mientras Mazar retomó la generación después de una interrupción destinada a conservar reservas.

Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento, el martes 15 de octubre de 2024, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El deterioro hídrico ocurre mientras distintas ciudades ecuatorianas registran interrupciones del suministro eléctrico. Sin embargo, las autoridades no han establecido que todos esos cortes respondan directamente a la disminución de agua en Mazar.

Según la información de Ecuavisa, las afectaciones se registraron en Quito, Guayaquil, Durán, Daule, Latacunga, Ambato y varios cantones de Loja. También se conocieron reportes ciudadanos de interrupciones en Portoviejo y Chone, en la provincia costera de Manabí. La dispersión geográfica de los incidentes generó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, aunque todavía no existe evidencia de que todos respondieran a una misma causa.

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Un vendedor callejero utiliza ilumina su puesto con bombillas alimentadas por un generador ante los apagones en Manta, Ecuador, el 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En Quito, los cortes alcanzaron sectores como Ponceano, Guajaló, Tumbaco, La Coruña, González Suárez, El Bosque y El Inca. De acuerdo con Primicias, algunos residentes del norte de la capital utilizaron generadores eléctricos durante la madrugada. Hasta las primeras horas del miércoles, la Empresa Eléctrica Quito no había difundido información sobre las causas de las interrupciones ni sobre el número de usuarios afectados.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, los apagones se reportaron en Samanes, Guayacanes, el Guasmo, la vía a la Costa, El Fortín, Florida Norte y otras zonas residenciales.

El presidente Daniel Noboa anunció que este fin de semana habría mantenimiento de la red de transmisión eléctrica, lo que ha sido interpretado como un día de cortes de energía, aunque el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto.

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