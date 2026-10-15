La Basílica de Guadalupe resguarda la reliquia de Carlo Acutis, el “santo millennial” que murió a los 15 años

Un espacio memorial exhibe un jersey deportivo, un certificado de autenticidad y un retrato del beato Carlo Acutis junto a un relicario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, resguarda dos reliquias de Carlo Acutis, conocido como el “santo millennial”: un mechón de cabello y una playera que utilizaba para hacer ejercicio. Ambas piezas fueron donadas por sus padres y están colocadas en una vitrina dentro del santuario mariano.

El adolescente italiano, quien murió de leucemia a los 15 años, es recordado por utilizar sus conocimientos de informática para difundir contenidos sobre la fe católica. Su interés por las computadoras, los videojuegos y la creación de páginas web forma parte de la historia que lo acercó a las nuevas generaciones.

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Su reconocimiento como santo ocurrió el 7 de septiembre de 2025, durante una ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. En esa celebración también fue canonizado Pier Giorgio Frassati.

¿Dónde ver las reliquias de Carlo Acutis cuando visites la Basílica?

Las reliquias de Carlo Acutis se encuentran en el costado derecho del templo, cerca de los confesionarios y junto a la puerta de acceso a la Capilla del Santísimo Sacramento. En ese espacio también se conservan reliquias de san José Sánchez del Río, conocido como “san Joselito”.

Una vitrina en la Basílica de Guadalupe exhibe un jersey deportivo, un retrato y un relicario de Carlo Acutis.

De acuerdo con el testimonio del sacerdote Gerardo Pérez Gómez, vicerrector de la Basílica, los padres de Carlo visitaron el recinto en octubre de 2023. Al observar la devoción que despertaba el joven mártir mexicano, expresaron su interés en que una reliquia de su hijo permaneciera junto a la de él.

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En aquella visita entregaron el relicario con el mechón de cabello. Posteriormente enviaron la prenda deportiva. Las dos piezas fueron entronizadas el 8 de diciembre de 2024, durante una jornada de oración y adoración al Santísimo.

La intención de Andrea Acutis y Antonia Salzano, padres del adolescente, era que los jóvenes mexicanos pudieran conocer su legado espiritual y acercarse a la devoción eucarística que caracterizó su vida.

El vicerrector explicó el significado que tiene para el santuario reunir las reliquias de ambos jóvenes: “los jóvenes también pueden llegar a ser santos”. Desde la perspectiva católica, sus historias representan dos experiencias distintas de fidelidad religiosa: el martirio y la enfermedad.

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¿Quién fue Carlo Acutis y por qué lo llaman el “santo millennial”?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde sus padres italianos se encontraban por motivos laborales. Meses después, la familia se estableció en Milán, ciudad en la que transcurrió buena parte de su infancia y adolescencia.

ARCHIVO - El cuerpo de Carlo Acutis, un chico italiano que falleció de leucemia en 2006, yace en su tumba el 1 de marzo de 2025, en Asís, Italia. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

Además de sus actividades escolares, desarrolló habilidades para la programación, la edición de videos y el diseño de sitios web. Una de sus iniciativas más conocidas fue reunir en internet información sobre milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia católica, un proyecto que comenzó cuando tenía 11 años.

Los sobrenombres “influencer de Dios” y “ciberapóstol de la Eucaristía” se relacionan con ese uso de la tecnología para comunicar sus creencias. Su actividad religiosa también incluyó la ayuda a personas sin hogar y a quienes acudían a comedores para personas en situación de pobreza, según la biografía del Dicasterio de las Causas de los Santos.

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¿De qué murió Carlo Acutis y cuándo fue canonizado?

El joven falleció el 12 de octubre de 2006, después de desarrollar una leucemia de evolución rápida. Recibió atención en Milán y posteriormente en el Hospital San Gerardo de Monza, donde murió.

La investigación eclesiástica sobre su vida y sus virtudes avanzó durante los años siguientes. En 2018, el papa Francisco autorizó el reconocimiento de sus virtudes heroicas, con lo que recibió el título de venerable.

A worshipper poses for a picture with the statue of Carlo Acutis, a British-born Italian boy who became the first millennial Catholic saint, as she attends a Holy Mass celebrating his canonisation, at Parish Saint Carlo Acutis in Sao Paulo, Brazil September 7, 2025. REUTERS/Jean Carniel

Su beatificación se celebró el 10 de octubre de 2020 en Asís, después del reconocimiento eclesiástico de una curación atribuida a su intercesión. Posteriormente, la Iglesia examinó un segundo caso: la recuperación de una joven costarricense que sufrió un traumatismo craneal tras un accidente en 2022.

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El proceso culminó con su canonización en septiembre de 2025. Durante la ceremonia, León XIV presentó a Carlo y a Frassati como referentes para las nuevas generaciones e invitó a los jóvenes a orientar su vida hacia la fe y el servicio a los demás.

¿Qué otro templo de CDMX tiene reliquias de Carlo Acutis?

La Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ubicada en Canova 2, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, también conserva cabellos de Carlo Acutis, considerados reliquias de primer grado.

(Foto: Melitón Tapia/INAH)

El retablo dedicado al joven fue inaugurado el 13 de mayo de 2023. Incluye una pintura en la que aparece vestido con ropa deportiva azul y una representación de una autopista que conduce hacia la Eucaristía, en referencia a una de las expresiones más conocidas de su espiritualidad.

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