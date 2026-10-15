Colombia

Dos personas resultaron heridas por ataque con drones a estación de Policía en Palermo, Huila: esto se sabe

La emergencia obligó a evacuar la sede de la alcaldía municipal como medida preventiva, ante la cercanía con la estación policial que habría sido objetivo de los artefactos lanzados desde las aeronaves no tripuladas

Ataque con explosivos mediante drones a la estación de policía en Palermo, Huila - crédito captura de pantalla redes sociales
Ataque con explosivos mediante drones a la estación de policía en Palermo, Huila - crédito captura de pantalla redes sociales
Guardar

Un ataque con drones explosivos contra la estación de Policía del municipio de Palermo, en el departamento de Huila, provocó la evacuación de la Alcaldía municipal en horas de la mañana del jueves 15 de octubre de 2026, según información preliminar conocida minutos después del hecho.

Los primeros reportes indicaron que dos personas resultaron heridas. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que precise su estado de salud, la magnitud de los daños ni las circunstancias del ataque.

PUBLICIDAD

La emergencia obligó a evacuar la sede de la Alcaldía de Palermo como medida preventiva, ante la cercanía con la estación de Policía que habría sido objetivo de los artefactos lanzados desde las aeronaves no tripuladas.

Las autoridades aún no han confirmado cuántos dispositivos fueron utilizados ni si el ataque dejó afectaciones en viviendas, comercios u otras instalaciones cercanas. Tampoco se conocen datos confirmados sobre los posibles responsables del hecho. La zona permanece bajo verificación de las autoridades, que deberán establecer el origen de los drones y el alcance de la acción armada.

La información sobre una persona herida y la evacuación de la alcaldía es preliminar y está sujeta a la confirmación de la Policía Nacional y las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Despliegue de las fuerzas de seguridad tras ataque con drones a la estación de Policía del municipio de Palermo, en Huila - crédito @luzpastrana/X

“Un ataque con drones contra la estación de Policía de Palermo, en el departamento del Huila, dejó dos uniformados con heridas leves”, según informó el secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios departamental, Camilo Castrillón, en declaraciones a Blu Radio.

Además, el funcionario indicó que los artefactos explosivos fueron lanzados durante la mañana de este jueves contra la sede policial. “Llevaron a cabo un atentado contra la estación de Policía del municipio de Palermo, con drones, donde dejaron caer unos artefactos explosivos en la estación”, afirmó.

Castrillón precisó que, hasta ese momento, el reporte oficial confirmaba que dos policías resultaron heridos levemente. Además, señaló que las autoridades no tenían información concreta sobre los responsables del hecho.

El Huila registra siete ataques con drones durante 2026

El secretario de Gobierno sostuvo que esta modalidad no era frecuente en el departamento, aunque su uso aumentó durante este año. “Ya este año serían prácticamente siete atentados con drones”, aseguró.

Las autoridades convocaron un Consejo de Seguridad para las 2:00 p. m. en Palermo, donde la fuerza pública presentaría información sobre la atención al ataque y las medidas para identificar a los autores.

Camilo Castrillón, secretario de Gobierno de Huila - crédito Captura de pantalla Blu Radio
Camilo Castrillón, secretario de Gobierno de Huila - crédito Captura de pantalla Blu Radio

“Estamos tratando de tomar todas las medidas respectivas”, dijo Castrillón. “No tenemos información concreta de quiénes pueden ser los que están llevando a cabo este tipo de actos hasta el momento”.

Durante la entrevista surgió una versión sobre la caída de uno de los drones en el patio de una vivienda cercana a la estación. El funcionario afirmó que ese dato sería verificado en el Consejo de Seguridad y aclaró que no existía un informe oficial sobre daños en inmuebles ni civiles heridos.

“La única información oficial que tenemos es que dos policías, dos oficiales de Policía, están heridos levemente”, señaló. “Población civil no tenemos ningún reporte de heridos”.

Autoridades evalúan inhibidores y otros sistemas de protección

Castrillón explicó que los ataques con drones han obligado a revisar las estrategias de protección de estaciones policiales y otras instalaciones de la fuerza pública. Mencionó el uso de equipos inhibidores, sistemas de observación y estructuras que permitan reducir el impacto de estos dispositivos.

El funcionario advirtió que la disponibilidad comercial de los drones dificulta su rastreo. “Un dron lo puede obtener cualquier persona a nivel comercial de manera muy fácil”, sostuvo, y añadió que algunos equipos pequeños pueden adquirirse desde $800.000.

Un video revela el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Jamundí, Valle del Cauca - crédito Telegram
Un video revela el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados - crédito Telegram

Según Castrillón, algunas estaciones ya cuentan con sistemas inhibidores, aunque extender esa capacidad a todo el departamento requeriría recursos adicionales. “Los recursos escasean”, afirmó, al referirse a la necesidad de instalar mecanismos con cobertura urbana o en cada sede policial.

La Gobernación del Huila, según el secretario, recibió propuestas para la compra de tecnología y entregó algunos equipos a la Fuerza Aérea. También avanzaría un proceso contractual para suministrar nuevos elementos a las Fuerzas Militares.

Temas Relacionados

Ataque con dronesEstación de PolicíaPalermo, HuilaUna persona heridaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La millonada que gastó una colombiana en EE. UU. por no contar con seguro médico: “Acá es donde las EPS no son tan malas”

Laura Ramírez reveló el monto que tuvo que pagar luego de presentar problemas respiratorios, y detalló cómo le quedó ‘doliendo el bolsillo’

La millonada que gastó una colombiana en EE. UU. por no contar con seguro médico: “Acá es donde las EPS no son tan malas”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

La influencer mencionó al cantante durante un video en YouTube y sus seguidores interpretaron el comentario como una señal sobre el estado de su vínculo

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Por qué está lloviendo tan fuerte en Bogotá y Cundinamarca: Ideam advierte que las precipitaciones durarán hasta noviembre

La emergencia del 14 de octubre provocó inundaciones, granizo y dos lesionados, mientras la vía que conecta con Soacha quedó paralizada durante varias horas y las autoridades mantuvieron la atención operativa

Por qué está lloviendo tan fuerte en Bogotá y Cundinamarca: Ideam advierte que las precipitaciones durarán hasta noviembre

Representantes del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley para fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara: esta es la millonada que se ahorraría

La reforma mantendría la autonomía, las mesas directivas, las secretarías generales y las funciones constitucionales de cada corporación, pero concentraría en una nueva Dirección Administrativa del Congreso el manejo de los recursos financieros, la contratación, el presupuesto, los servicios logísticos y la planta de personal

Representantes del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley para fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara: esta es la millonada que se ahorraría

Senadora animalista Andrea Padilla criticó a funcionario de la ANT que se comió un armadillo en Bogotá y Gustavo Bolívar la cuestionó: “Se declaró gobiernista”

Un video de Yordy Medina Noriega, asesor que estaba preparando al animal silvestre en Bogotá para consumo, generó polémica en el país

Senadora animalista Andrea Padilla criticó a funcionario de la ANT que se comió un armadillo en Bogotá y Gustavo Bolívar la cuestionó: “Se declaró gobiernista”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Emiro Navarro lanzó fuerte comentario a Sebastián Vega en ‘MasterChef’ relacionado con el reintegro del actor: “Aquí estoy, le guste al que le guste”

Deportes

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín