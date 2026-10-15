Dos personas resultaron heridas por ataque con drones a estación de Policía en Palermo, Huila: esto se sabe

Ataque con explosivos mediante drones a la estación de policía en Palermo, Huila - crédito captura de pantalla redes sociales

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Un ataque con drones explosivos contra la estación de Policía del municipio de Palermo, en el departamento de Huila, provocó la evacuación de la Alcaldía municipal en horas de la mañana del jueves 15 de octubre de 2026, según información preliminar conocida minutos después del hecho.

Los primeros reportes indicaron que dos personas resultaron heridas. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que precise su estado de salud, la magnitud de los daños ni las circunstancias del ataque.

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La emergencia obligó a evacuar la sede de la Alcaldía de Palermo como medida preventiva, ante la cercanía con la estación de Policía que habría sido objetivo de los artefactos lanzados desde las aeronaves no tripuladas.

Las autoridades aún no han confirmado cuántos dispositivos fueron utilizados ni si el ataque dejó afectaciones en viviendas, comercios u otras instalaciones cercanas. Tampoco se conocen datos confirmados sobre los posibles responsables del hecho. La zona permanece bajo verificación de las autoridades, que deberán establecer el origen de los drones y el alcance de la acción armada.

La información sobre una persona herida y la evacuación de la alcaldía es preliminar y está sujeta a la confirmación de la Policía Nacional y las autoridades locales.

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Despliegue de las fuerzas de seguridad tras ataque con drones a la estación de Policía del municipio de Palermo, en Huila - crédito @luzpastrana/X

“Un ataque con drones contra la estación de Policía de Palermo, en el departamento del Huila, dejó dos uniformados con heridas leves”, según informó el secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios departamental, Camilo Castrillón, en declaraciones a Blu Radio.

Además, el funcionario indicó que los artefactos explosivos fueron lanzados durante la mañana de este jueves contra la sede policial. “Llevaron a cabo un atentado contra la estación de Policía del municipio de Palermo, con drones, donde dejaron caer unos artefactos explosivos en la estación”, afirmó.

Castrillón precisó que, hasta ese momento, el reporte oficial confirmaba que dos policías resultaron heridos levemente. Además, señaló que las autoridades no tenían información concreta sobre los responsables del hecho.

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El Huila registra siete ataques con drones durante 2026

El secretario de Gobierno sostuvo que esta modalidad no era frecuente en el departamento, aunque su uso aumentó durante este año. “Ya este año serían prácticamente siete atentados con drones”, aseguró.

Las autoridades convocaron un Consejo de Seguridad para las 2:00 p. m. en Palermo, donde la fuerza pública presentaría información sobre la atención al ataque y las medidas para identificar a los autores.

Camilo Castrillón, secretario de Gobierno de Huila - crédito Captura de pantalla Blu Radio

“Estamos tratando de tomar todas las medidas respectivas”, dijo Castrillón. “No tenemos información concreta de quiénes pueden ser los que están llevando a cabo este tipo de actos hasta el momento”.

Durante la entrevista surgió una versión sobre la caída de uno de los drones en el patio de una vivienda cercana a la estación. El funcionario afirmó que ese dato sería verificado en el Consejo de Seguridad y aclaró que no existía un informe oficial sobre daños en inmuebles ni civiles heridos.

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“La única información oficial que tenemos es que dos policías, dos oficiales de Policía, están heridos levemente”, señaló. “Población civil no tenemos ningún reporte de heridos”.

Autoridades evalúan inhibidores y otros sistemas de protección

Castrillón explicó que los ataques con drones han obligado a revisar las estrategias de protección de estaciones policiales y otras instalaciones de la fuerza pública. Mencionó el uso de equipos inhibidores, sistemas de observación y estructuras que permitan reducir el impacto de estos dispositivos.

El funcionario advirtió que la disponibilidad comercial de los drones dificulta su rastreo. “Un dron lo puede obtener cualquier persona a nivel comercial de manera muy fácil”, sostuvo, y añadió que algunos equipos pequeños pueden adquirirse desde $800.000.

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Un video revela el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados - crédito Telegram

Según Castrillón, algunas estaciones ya cuentan con sistemas inhibidores, aunque extender esa capacidad a todo el departamento requeriría recursos adicionales. “Los recursos escasean”, afirmó, al referirse a la necesidad de instalar mecanismos con cobertura urbana o en cada sede policial.

La Gobernación del Huila, según el secretario, recibió propuestas para la compra de tecnología y entregó algunos equipos a la Fuerza Aérea. También avanzaría un proceso contractual para suministrar nuevos elementos a las Fuerzas Militares.