Las crudas revelaciones de Brian Fernández: “Probé la cocaína cuando tenía 13 años”

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Brian Fernández abrió su corazón y contó con lujos de detalles el infierno personal que lo acompañó durante toda su trayectoria profesional. La primera vez que consumió cocaína a los 13 años, su lucha contra las adicciones, el día que estando armado casi lo matan y el club al que le habló para que le permita la posibilidad de volver a probar suerte en el fútbol (Deportivo Madryn). A los 32 años, el delantero santafesino cree que puede relanzar su carrera por última vez.

“Di positivo en Racing y dejé de jugar un año y medio. Había consumido el día anterior porque pintó. ¿La primera vez que consumí? En Santa Fe, ni jugaba al fútbol, tendría 13 años. En el barrio. No tiene nada que ver con el entorno, está en vos, no está en el otro. Si yo armo una línea acá, está en vos si la tomás o no. O un porro, una pastilla o lo que sea. Yo quise probar y probé. Me generó curiosidad y lo decidí yo", fue una de las frases más fuertes de Fernández, hermano de una familia de un total de diez, en la entrevista con el youtuber Joaco Santos. La referencia fue al control antidopaje después de un partido entre River y Racing en 2015, donde reconoció: “Un desastre. Sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero no que iba a tener trascendencia internacional lo que pasó. Si no, no me presentaba a entrenar o jugaba ese partido. Yo a Racing había llegado limpio”.

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Sobre la fama repentina y la lucha contra las adicciones, compartió: “Estaba compitiendo en alto nivel en Racing y se me hizo difícil controlarlo. Puerto Madero, la plata, los autos, la farándula, biri biri. Ahí por primera vez me sentí famoso y tenés que estar en ese momento. Me metí en ese mundo que estaba bueno. La pasás re bien, pero no es por ahí. Con el fútbol no va. La tentación está ahí, dependiendo por dónde camines. Si no te conocen no entrás a una fiesta en Puerto Madero, Canning o Nordelta. Me hubiese gustado ser diferente, no pensar como pensaba antes. Pensé que ese era el camino y me estaba destruyendo. Fiestas en todos lados. Estaba con los famosos, famosas. No era por ahí. Hoy no necesito estar con famosos tomando un champagne, puedo tomar una latita de cerveza y estoy re piola”. Y ahondó: “Si no te controlás con la joda y más si sos soltero... Tenés que tener control y yo no lo tuve, quería todo y no supe aprovecharlo bien. Sos jugador de fútbol y creés que va a estar todo bien siempre, pero al otro día está todo mal con tus hijos, tu pareja y el club”.

Además, recordó que futbolistas experimentados de aquel plantel de Racing como Diego Milito, Francisco Cerro, Ezequiel Videla y Walter Bou trataron de contenerlo en todo momento: “No me dejaron solo nunca. Me daba vergüenza saludarlos porque me sentía en falta. Y ellos querían que yo los salude. Íbamos a comer a la casa de Milito y estaba todo bien, pero yo era el que me alejaba por mis errores”. También agradeció a Víctor Blanco y su familia por el trato que siempre le brindó durante su estadía en el club y posteriormente.

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Brian, hermano de Leandro (hoy en Defensa y Justicia) y Uvita (goleador de Belgrano de Córdoba), se crió en el Barrio Yapeyú, al norte de Santa Fe. Según él, uno de los más peligrosos y donde existe “mucha envidia por lo que lográs y tenés”. Contó que dos amigos le chocaron autos de lujo a pocos meses de haberlo comprado y que una de esas situaciones lo llevó a atravesar un incómodo momento en un barrio donde no era bienvenido.

“Volví de Estados Unidos y quería tener un buen coche. Le presté una camioneta Mercedes a un amigo y volcó. Lo bueno es que no se mató”, arrancó. Y enumeró otro episodio: “Otro día estaba en la casa de una amiga y le di un BMW que se le quedó sin nafta en un lugar donde estaban todos los Tatengues (hinchas de Unión, club rival), conmigo siendo jugador e hincha de Colón en una época donde subía historias (de Instagram) y no me daba cuenta que acumulaba bronca en Unión y toda Santa Fe. No quería entrar porque sabía que podían estar enfierrados y causar quilombo. Hasta que fui, me quise hacer el polenta y me dijeron ‘es el coche o sos vos’. Me quedé hasta que sacara el coche diciendo que era mi auto, que era mi auto, hasta que apareció gente de Colón y me pidió que me fuera, que iban a ver cómo sacar el auto, pero que no podían chocar con la gente del barrio. Les tiré la llave y dije ‘mirá si me van a matar por un auto, voy y me compro otro’. Si lo sacaba yo, seguro me iba a ir a los pedos y un poco coheteado. Después trató de sacarlo la familia de mi ex pareja y no sé en qué quedó”, fue el estremecedor relato.

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Fernández, que confesó que desde hace meses no usa teléfono celular porque le resulta incómodo en la diaria, repasó el capítulo más violento de su vida: “Quise parar en la plaza de un barrio y me quisieron robar. Tenía un Rolex, diamantes en los aros y estaba con la Mercedes. Yo fui con cosas en la cintura (sic). Fui sabiendo que no iba a hacer nada y que, si pasaba algo, me encerraba en el auto, ponía marcha atrás y me iba a mi casa. No iba a hacer una locura, pelearme, tirar tiros ni puñaladas. Tenía todo para hacerlo. Decidí encerrarme e irme, pero ese día pudo pasar cualquier cosa. Se me arrimaron y me querían cohetear. Les pedí respeto, yo sabía quiénes eran y no quería ni lastimarlos yo a ellos ni que ellos me lastimaran a mí”. El remate de la historia es escalofriante: “Tenía conciencia de dónde iba y hasta dónde me iba a dar. Fui a perder, parecía a propósito. Quise ir a conocer y conocí mal. Casi me agarran a tiros. Yo andaba con un revólver ese día, pero decidí no utilizar nada. Me sacaron la remera y ahí se me caen las cosas. Las alcé, me subí al auto y me fui, pero no me afanaron. En Santa Fe no me chorea nadie. Si me chorearon, fue porque no estaba en ese momento. Las cosas que me robaron fue porque las tenía ahí en ese vehículo, pero a mí nunca. Pasé por cagón porque estaba con una persona a la que le dije que no iba a hacer nada. Y porque respeto al barrio donde voy. Ya si vamos a otro lado, vemos cómo lo solucionamos. Esa fue la vez que más cerca estuve de la muerte o de poder matar a alguien. Siempre se dijo que me quisieorn robar, pero no saben esa parte. No me robaste nada, rey. No te dio. Sí que pasé una situación de mierda”.

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