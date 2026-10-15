Colombia

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Los boletos para las fechas confirmadas se podrán adquirir según el calendario local desde el 19 de octubre, mientras el recorrido llegará a ciudades como Nueva York, Miami, Buenos Aires y Quito

El cantante colombiano Fonseca anunció su gira Latinoamericana - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El cantante colombiano Fonseca anunció su gira Latinoamericana - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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El concierto de apertura ya tiene el cartel de “agotado” y todavía no arranca la gira. Fonseca confirmó el Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, un recorrido internacional que comenzará el 24 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá y se extenderá por Latinoamérica y Estados Unidos hasta abril de 2027.

El Campín agotado antes de la primera nota

El cantautor colombiano, ganador de nueve Latin GRAMMY, eligió su ciudad natal para dar el primer paso. El Estadio El Campín, uno de los recintos más simbólicos de Colombia, estará lleno esa noche del 24 de octubre.

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Para Fonseca, el gesto tiene una carga emocional clara: arrancar donde todo empezó, después de más de dos décadas de carrera.

“Estoy muy emocionado y agradecido por todo lo que viene con esta gira internacional, por la oportunidad de reencontrarme con mi público en tantos países”, dijo el artista.

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El bogotano Fonseca confirmó que vendió todas sus entradas para el concierto en el Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026 - crédito @fonsecamusic/IG

También adelantó que le ilusiona ver cómo las canciones de su nuevo disco cobran vida frente al público. “Será una celebración de la música, de nuestras historias y de todo lo que todavía nos queda por cantar juntos”, agregó.

Un álbum personal con colaboraciones que cruzan generaciones

La gira toma su nombre del undécimo álbum de estudio del colombiano, una producción de 12 canciones que él mismo ha descrito como uno de los trabajos más íntimos de su trayectoria. El disco refleja una etapa en la que la experiencia y la necesidad de vivir el presente marcan el tono de cada tema.

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Las colaboraciones amplían el mapa sonoro: Juanes, Rubén Blades, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico aparecen en distintos cortes, con estilos que van del pop al reggae y la salsa. El resultado es un álbum que suena variado sin perder la identidad tropical que define a Fonseca.

Fonseca
Estas son las fechas para la gira latinoamericana de Fonseca, empezando por Bogotá - crédito Prensa Fonseca

Los reconocimientos no tardaron en llegar. El disco recibió una nominación al Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y otra a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Dos de sus canciones, “Venga lo que venga” y “Nunca me fui”, compiten además por el Latin GRAMMY a Mejor Canción Tropical.

De Bogotá a Radio City Music Hall, pasando por Buenos Aires

Después de cerrar su Tropicalia Tour con un concierto a sala llena en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026, Fonseca prepara un itinerario ambicioso. Estas son las fechas confirmadas hasta ahora:

  • 24 de octubre de 2026 – Bogotá, Colombia (Estadio El Campín) — AGOTADO
  • 22 de noviembre de 2026 – San Salvador, El Salvador
  • 29 de noviembre de 2026 – Ciudad de Panamá, Panamá
  • 6 de diciembre de 2026 – Medellín, Colombia
  • 17 de enero de 2027 – Santiago, Chile
  • 18 de enero de 2027 – Buenos Aires, Argentina
  • 7 de febrero de 2027 – San Pedro Sula, Honduras
  • 8 de febrero de 2027 – Managua, Nicaragua
  • 14 de febrero de 2027 – San José, Costa Rica
  • 15 de febrero de 2027 – Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • 28 de febrero de 2027 – Atlanta, Estados Unidos
  • 1 de marzo de 2027 – Washington D. C., Estados Unidos
  • 5 de marzo de 2027 – Nueva York, Estados Unidos (Radio City Music Hall)
  • 7 de marzo de 2027 – Miami, Estados Unidos (Kaseya Center)
  • 8 de marzo de 2027 – Orlando, Estados Unidos (Kia Center)
  • 13 de marzo de 2027 – Dallas, Estados Unidos
  • 14 de marzo de 2027 – San José, Estados Unidos
  • 15 de marzo de 2027 – Los Ángeles, Estados Unidos (YouTube Theater)
  • Octubre de 2027 – Quito, Ecuador
El cantante recordó que el realizador de 'La Granja' le sugirió que podría componer su mayor éxito en medio del programa, sin saber que eso sería lo que terminaría ocurriendo - crédito @fonsecamusic/Instagram
El cantante recordó que el realizador de 'La Granja' le sugirió que podría componer su mayor éxito en medio del programa, sin saber que eso sería lo que terminaría ocurriendo - crédito @fonsecamusic/Instagram

Las entradas salen a la venta esta semana

Las preventas locales arrancan el jueves 15 de octubre, con calendarios específicos según cada país. La venta general comenzará el lunes 19 de octubre. Los detalles de cada fecha, recinto y punto de venta estarán disponibles en los canales oficiales del artista.

Próximamente se anunciarán nuevas fechas que ampliarán el recorrido de la gira.

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