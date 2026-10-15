Crimen y Justicia

Cayó una red de servicios médicos ilegales con base en Florencio Varela: hay 29 detenidos

La investigación apunta a una organización que ejercía la medicina usando matrículas ajenas y con ambulancias acondicionadas de forma irregular. Durante los allanamientos se secuestraron vehículos, sellos, recetarios y equipos vinculados a prestaciones de salud

La Policía detuvo a casi 30 sospechosos en una serie de allanamientos contra una red de servicios de salud ilegal

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Casi 30 personas fueron detenidas en las últimas horas durante una serie de allanamientos de la Policía de la provincia de Buenos Aires para desarticular una red de servicios médicos ilegales que tenía su base operativa en Florencio Varela y actuaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y Capital Federal.

Entre los detenidos hay cinco hombres y cuatro mujeres de entre 29 y 73 años. A la vez, fueron aprehendidos otros 13 hombres y siete mujeres de entre 19 y 65 años. La Justicia los investiga por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina mediante el uso de nombres y matrículas de terceros, usurpación de títulos y maniobras fraudulentas vinculadas a prestaciones de salud.

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En concreto, se sospecha que conformaban una estructura que ofrecía atención domiciliaria y traslados de pacientes hacia hospitales y centros especializados.

Camillas, prendas con inscripción del SAME y otros elementos secuestrados en los operativos
Camillas, prendas con inscripción del SAME y otros elementos secuestrados en los operativos

La hipótesis de los investigadores sostiene que, para ello, utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias y con un acondicionamiento parcial. Las unidades eran tripuladas por choferes y personas que cumplían tareas de enfermería o medicina sin contar con las habilitaciones y matrículas necesarias.

La causa también apunta a que los pacientes podían ser captados mediante maniobras engañosas. Y en algunos casos, las prácticas realizadas habrían agravado sus cuadros de salud, según los informes policiales.

Una de las escuchas que forman parte de la investigación

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Quilmes, encabezada por el fiscal Darío Provisionato, solicitó una serie de allanamientos al Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo del juez Marcelo Villagra.

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Tras la orden del magistrado, los procedimientos se realizaron el miércoles en domicilios de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

En los operativos los agentes de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Bonaerense secuestraron siete ambulancias, un Renault 12, una Renault Sandero Stepway, una motocicleta Honda Wave y autopartes que tenían pedido de secuestro por una causa de robo automotor. También incautaron sumas de dinero: $5.780.200 y USD 19.368.

Según la investigación, la organización utilizaba camionetas ploteadas como ambulancias y con un acondicionamiento parcial
Según la investigación, la organización utilizaba camionetas ploteadas como ambulancias y con un acondicionamiento parcial

El material incautado sumó 57 teléfonos celulares, cinco notebooks, cuatro CPU, discos rígidos, una tableta, una tarjeta microSD y un chip telefónico. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar las comunicaciones internas de la organización y la eventual coordinación de los servicios investigados.

Además, los efectivos hallaron 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones sanitarias, sellos de una contadora, recetarios, formularios de evaluación médica, historias y planillas de traslados. Entre la documentación también había una lista de precios por kilómetro, una grilla de choferes, formularios de derivaciones, un talonario de recetas del PAMI y papeles vinculados a la firma Serca Omni Salud S.A.

Asimismo, se encontraron tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, glucómetros, camisolines, instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, sondas, bolsas colectoras de orina, placas radiográficas, medicamentos y prendas con inscripciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la provincia de Buenos Aires.

Parte de los medicamentos secuestrados
Parte de los medicamentos secuestrados

La investigación sigue. Las autoridades ahora trabajan para establecer el grado de participación de cada sospechoso y si hubo más personas involucradas.

También buscan determinar si los servicios eran derivados por una empresa radicada en Avellaneda y si existieron irregularidades en prestaciones facturadas a obras sociales, entre ellas el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

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