“Estoy harta de la gente que solo sirve para juzgar”: Gracie Bon responde por posar entre los escombros en Panamá

"Para las cosas buenas guardan silencio": Gracie Bon enfrentó a sus detractores tras la difusión de sus fotos en las zonas afectadas (Cortesía: Gracie Bon).

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La creadora de contenido e influencer panameña Gracie Bon se encuentra nuevamente en el centro de la polémica mediática tras el reciente terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

Lo que pretendía ser, según sus palabras, un mensaje de solidaridad e impulso para concientizar a su comunidad de millones de seguidores, se convirtió rápidamente en una oleada de duras críticas, señalamientos y acusaciones de insensibilidad en redes sociales.

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La controversia escaló a tal nivel que la modelo decidió salir a la luz pública mediante una serie de videos en TikTok e Instagram para dar su versión de los hechos, defender sus intenciones y denunciar presuntos actos de discriminación y rechazo por parte de organizaciones benéficas en medio de la crisis.

El origen del conflicto actual tuvo lugar tras el movimiento telúrico que afectó diversas infraestructuras en el territorio panameño. Poco después del evento, Bon publicó en sus redes sociales una serie de fotografías posando entre los escombros y las ruinas dejadas por el temblor, acompañadas de la leyenda: «Fuerza, Panamá. Vamos a salir de esta».

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Gracie Bon entre las ruinas del sismo en Panamá, imagen que desencadenó una ola de críticas y un posterior descargo de la modelo (Cortesía: Gracie Bon).

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar. Cientos de usuarios y detractores calificaron la sesión fotográfica como un acto de “frivolidad”, “falta de empatía” y “oportunismo”, acusándola de utilizar una tragedia nacional para generar interacciones, visibilidad y beneficio mediático en sus perfiles personales.

Ante la avalancha de comentarios negativos y la condena pública, la influencer respondió de manera tajante para desmentir las acusaciones: “Chicos, yo vengo a desahogarme. Yo estoy cansada. Estoy cansada de la gente que solo sirve para criticar, que solo sirve para juzgar y ver qué tú haces mal...”.

Gracie también aclaró en Instagram que las fotografías no tenían fines monetarios ni publicitarios, asegurando que ella misma realizó donaciones económicas directas de su propio bolsillo para apoyar a las familias damnificadas por el desastre natural.

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Tras días de duras críticas y ser tendencia por publicar fotografías entre los escombros del sismo en Panamá, Gracie Bon rompió el silencio.

Denuncia de discriminación y rechazo en un centro de acopio

Lejos de apagarse, la tensión aumentó cuando la panameña reveló en TikTok un amargo episodio vivido mientras intentaba canalizar ayuda humanitaria. Según relató, coordinó una alianza con un centro de acopio gestionado por una empresa en la zona de Costa del Este para recolectar víveres e insumos básicos.

Gracie contó que invirtió sus recursos en la compra masiva de donaciones y convocó a su audiencia digital a sumarse al esfuerzo. Sin embargo, horas antes de la entrega, los organizadores comenzaron a cuestionar su vestimenta habitual, para finalmente pedirle que no apareciera ni se relacionara públicamente con la imagen de la campaña de ayuda.

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De acuerdo con sus palabras, la administración del centro justificó su decisión argumentando motivos morales y religiosos. Al respecto, la creadora de contenido expresó su dolor por sentirse marginada en un momento crítico de necesidad nacional.

La creadora de contenido panameña relató que los encargados de un centro de acopio en Costa del Este rechazaron su presencia física por motivos religiosos cuando acudió a entregar donaciones para las personas afectadas en el interior del país.

Finalmente, la modelo ha señalado que continuará llevando ayuda directa a los sectores más golpeados del interior del país por sus propios medios, afirmando que no permitirá que los prejuicios ajenos frenen su voluntad de colaborar con sus compatriotas.

¿Quién es Gracie Bon, a qué se dedica y por qué es conocida en redes sociales?

Gracie Bon es una reconocida modelo de talla grande (plus-size), empresaria e influencer panameña que ha alcanzado proyección internacional a través de plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans. Con una audiencia que supera los millones de seguidores a nivel global, Gracie se ha posicionado como una figura prominente en la industria del entretenimiento digital y el modelaje de moda accesible.

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Su marca personal y su fama mundial se deben fundamentalmente a sus curvas sumamente pronunciadas e hiperbólicas, las cuales desafían los estándares estéticos convencionales de la moda tradicional.

A lo largo de su carrera en Internet, Gracie ha celebrado la diversidad corporal y el empoderamiento femenino, aunque sus imágenes y vídeos generan de manera recurrente intensos debates sobre la naturalidad de la anatomía, las cirugías estéticas y el tipo de contenido que difunde.

Además de su faceta como modelo, Gracie Bon genera titulares de forma constante debido a incidentes mediáticos vinculados a su prominente figura corporal, como sus populares protestas sobre las dificultades de viajar en asientos de avión estándar, lo que ha consolidado su estatus como una de las celebridades de Internet más virales, controvertidas y comentadas de Centroamérica.

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