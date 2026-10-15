América Latina

El Niño golpea a Paraguay: evacuaron a más de 600 familias tras el desborde del río Paraná

Las represas de Itaipú y Yacyretá debieron abrir sus compuertas ante la crecida, mientras se inhabilitaron 14 pasos fronterizos con Argentina y Brasil

Evacuaron a más de 600 familias por inundaciones en Paraguay
Guardar

Más de 600 familias fueron evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este, fronterizo con Brasil), Misiones y Ñeembucú (sur, colindantes con Argentina), a causa de las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná, vinculada a las intensas lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno de El Niño. Así lo informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

En diálogo con la agencia de noticias EFE, Zárate precisó que más de 300 familias distribuidas en al menos 10 barrios de Ciudad del Este y la localidad vecina de Hernandarias, ambas en Alto Paraná, debieron ser trasladadas a zonas seguras.

PUBLICIDAD

En Alto Paraná, la mayoría de las viviendas están bajo el agua, literal, a algunas se les ve solo el techo”, relató el funcionario, quien explicó que este tipo de inundaciones son “cíclicas” y que, en esta oportunidad, responden al incremento de las precipitaciones provocado por El Niño.

Personas con impermeables amarillos cruzan un puente de madera sobre un río caudaloso y trasladan bolsas desde una vivienda
Evacuaron a más de 600 familias por inundaciones en Paraguay (EFE)

Zárate añadió que otras 200 familias fueron evacuadas del distrito de Ayolas y 50 más de la localidad de San Cosme y Damián, ambas en Misiones, donde el río Paraná funciona como frontera natural con Argentina.

Asimismo, unas 50 familias del distrito de Cerrito, en Ñeembucú, fueron reubicadas tras el anegamiento de sus viviendas.

La represa Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, advirtió que el río Paraná podría alcanzar los 121 metros sobre el nivel del mar, debido a lluvias “superiores a las previstas” en su cuenca hídrica, en el río Yguazú —uno de sus afluentes— y en el embalse de la central. El ascenso del caudal obligó a abrir el martes las compuertas del segundo canal de la hidroeléctrica.

PUBLICIDAD

Persona con abrigo impermeable amarillo de pie en una habitación con paredes destruidas, escombros de ladrillo y lodo acumulado
La suba del nivel del Paraná también afectó los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil, lo que llevó a la inhabilitación temporal de 14 puestos de control migratorio (EFE)

Por su parte, la represa de Yacyretá, administrada conjuntamente por Argentina y Paraguay, abrió el lunes las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del mismo río.

La suba del nivel del Paraná también afectó los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil, lo que llevó a la inhabilitación temporal de 14 puestos de control migratorio en Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y Misiones, según informó el martes la Dirección Nacional de Migraciones.

El Gobierno de Paraguay anticipó un fenómeno de El Niño de “fuerte intensidad” que se extendería hasta marzo de 2027, con posibilidad de lluvias intensas y crecidas en sus principales ríos.

Temas Relacionados

ParaguayRío ParanáEl NiñoInundaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria farmacéutica desplaza al sector de alimentos en las exportaciones intrarregionales de El Salvador

Representantes del sector químico farmacéutico destacaron la consolidación de la industria local en mercados vecinos como Guatemala, Nicaragua y Honduras, al tiempo que llamaron a garantizar el abastecimiento nacional

La industria farmacéutica desplaza al sector de alimentos en las exportaciones intrarregionales de El Salvador

Maestra nicaragüense reportada como desaparecida, admite cargos por narcotráfico internacional

La docente de Nagarote reconoció su participación ante el tribunal, que mantuvo su encarcelamiento preventivo mientras define la condena solicitada por la Fiscalía, de hasta quince años en esta causa

Maestra nicaragüense reportada como desaparecida, admite cargos por narcotráfico internacional

El embajador del Reino Unido defendió la ruta de un buque chileno desde Magallanes hasta las Malvinas

David Concar señaló que “se trata de una iniciativa comercial privada”, en su visita a Punta Arenas

El embajador del Reino Unido defendió la ruta de un buque chileno desde Magallanes hasta las Malvinas

Chile reabrirá dos consulados en Venezuela

Las oficinas en Caracas y Puerto Ordaz estarán operativas a contar del próximo lunes

Chile reabrirá dos consulados en Venezuela

Cae la banda de atracadores que asaltó una joyería en un centro comercial de Bolivia

El operativo policial permitió recuperar las joyas robadas la noche del domingo en una joyería de Santa Cruz de la Sierra, informó el Ministerio de Gobierno

Cae la banda de atracadores que asaltó una joyería en un centro comercial de Bolivia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dictan prisión preventiva contra anestesiólogo por muerte de reina de belleza en Bagua Grande

Dictan prisión preventiva contra anestesiólogo por muerte de reina de belleza en Bagua Grande

Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó así al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

Con drones de visión nocturna, cámaras térmicas y un nuevo helicóptero: el plan de Puebla para combatir a grupos criminales

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que el exdirector de la UNP tiene que ser imputado por presunta responsabilidad en el homicidio del congresista

Fuertes vientos y oleajes anómalos afectarán la costa peruana desde HOY: Marina de Guerra lanza advertencia

DEPORTES

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

Suspendieron por 24 años a un tenista tras ser acusado de reclutar jugadores para una red de amaño de partidos

Amagó una rabona, pero acomodó la pelota y dio una asistencia que recorre el mundo: el gesto técnico de Lamine Yamal que sorprendió a Thierry Henry

Andrés Nocioni quedó involucrado en un accidente de lanchas en el río Paraná

ENTRETENIMIENTO

Jeremy Wade regresa casi una década después de River Monsters con un podcast que promete revelar historias nunca contadas

Jeremy Wade regresa casi una década después de River Monsters con un podcast que promete revelar historias nunca contadas

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico que enfrenta la actriz

Madonna celebra los 30 años de su hija Lourdes Leon con fotografías nunca antes vistas

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality