El Niño golpea a Paraguay: evacuaron a más de 600 familias tras el desborde del río Paraná

Evacuaron a más de 600 familias por inundaciones en Paraguay

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Más de 600 familias fueron evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este, fronterizo con Brasil), Misiones y Ñeembucú (sur, colindantes con Argentina), a causa de las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná, vinculada a las intensas lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno de El Niño. Así lo informó este miércoles el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

En diálogo con la agencia de noticias EFE, Zárate precisó que más de 300 familias distribuidas en al menos 10 barrios de Ciudad del Este y la localidad vecina de Hernandarias, ambas en Alto Paraná, debieron ser trasladadas a zonas seguras.

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“En Alto Paraná, la mayoría de las viviendas están bajo el agua, literal, a algunas se les ve solo el techo”, relató el funcionario, quien explicó que este tipo de inundaciones son “cíclicas” y que, en esta oportunidad, responden al incremento de las precipitaciones provocado por El Niño.

Evacuaron a más de 600 familias por inundaciones en Paraguay (EFE)

Zárate añadió que otras 200 familias fueron evacuadas del distrito de Ayolas y 50 más de la localidad de San Cosme y Damián, ambas en Misiones, donde el río Paraná funciona como frontera natural con Argentina.

Asimismo, unas 50 familias del distrito de Cerrito, en Ñeembucú, fueron reubicadas tras el anegamiento de sus viviendas.

La represa Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, advirtió que el río Paraná podría alcanzar los 121 metros sobre el nivel del mar, debido a lluvias “superiores a las previstas” en su cuenca hídrica, en el río Yguazú —uno de sus afluentes— y en el embalse de la central. El ascenso del caudal obligó a abrir el martes las compuertas del segundo canal de la hidroeléctrica.

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La suba del nivel del Paraná también afectó los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil, lo que llevó a la inhabilitación temporal de 14 puestos de control migratorio (EFE)

Por su parte, la represa de Yacyretá, administrada conjuntamente por Argentina y Paraguay, abrió el lunes las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del mismo río.

La suba del nivel del Paraná también afectó los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil, lo que llevó a la inhabilitación temporal de 14 puestos de control migratorio en Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y Misiones, según informó el martes la Dirección Nacional de Migraciones.

El Gobierno de Paraguay anticipó un fenómeno de El Niño de “fuerte intensidad” que se extendería hasta marzo de 2027, con posibilidad de lluvias intensas y crecidas en sus principales ríos.

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