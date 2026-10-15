Colombia

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que el exdirector de la UNP tiene que ser imputado por presunta responsabilidad en el homicidio del congresista

Consultada por el presunto papel de Augusto Rodríguez en esa hipótesis, Tarazona afirmó que el entonces director de la UNP no cumplió con su deber objetivo de cuidar la seguridad y la vida del senador

Augusto Rodríguez - UNP - María Claudia Tarazona - Miguel Uribe Turbay - Esquema de seguridad - crédito Colprensa
Augusto Rodríguez - UNP - María Claudia Tarazona - Miguel Uribe Turbay - Esquema de seguridad - crédito Colprensa
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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será imputado por su presunta responsabilidad en las fallas de seguridad del fallecido senador.

En una entrevista con Noticias RCN, Tarazona se refirió a su hipótesis de un “crimen de Estado” y, ante la pregunta de si considera que el presidente Gustavo Petro sería el “articulador” de esa estructura, respondió: “A mí no me cabe la menor duda”.

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Luego, fue cuestionada sobre el papel habría tenido Augusto Rodríguez, entonces director de la UNP, dentro de esa teoría. Tarazona sostuvo que el funcionario “no cumplió con su deber objetivo de cuidar la seguridad y la vida de Miguel”.

“Como lo hemos dicho múltiples veces en los medios, Miguel solicitó más de 25 veces que se ampliara su esquema de seguridad (...) está documentado, está en las carpetas, está en la Fiscalía, y tengan la seguridad de que el señor Augusto Rodríguez va a ser imputado”, afirmó.

La Fiscalía acusa a Rodríguez de omisión en medidas de protección, lo que marcará un hito judicial en Colombia al involucrar por primera vez a un alto funcionario del gobierno Petro - crédito composición fotográfica Colprensa y X
La Fiscalía acusa a Rodríguez de omisión en medidas de protección, lo que marcará un hito judicial en Colombia al involucrar por primera vez a un alto funcionario del gobierno Petro - crédito composición fotográfica Colprensa y X

La periodista continuó la entrevista con una pregunta sobre las recientes declaraciones de Tarazona acerca de la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay.

Orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría salido desde el Congreso de la República

María Claudia Tarazona entregó información a la Fiscalía General de la Nación sobre una advertencia que, según relató, recibió antes del atentado contra su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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La viuda sostuvo en una entrevista con Noticias Caracol que el material contiene nombres y fotografías, y que un grupo especializado de la entidad ya lo examina.

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters
Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters

La información aportada por Tarazona plantea que la orden para asesinar a Uribe Turbay pudo originarse en el Congreso de la República y que los recursos habrían procedido de Venezuela. La Fiscalía recibió esos datos bajo los protocolos correspondientes y deberá establecer si la advertencia previa, sus responsables y el contenido del material tienen sustento probatorio.

Según explicó, una persona hizo llegar a su teléfono celular una advertencia sobre posibles ataques contra el entonces candidato y otros precandidatos del Centro Democrático. Tarazona situó esa comunicación como un elemento central de la información que después puso en conocimiento de los investigadores.

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, afirmó la viuda del dirigente político durante la entrevista.

También señaló que el mensaje recibido apuntaba a una conexión fuera del país: “La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.

La Fiscalía analiza nombres y fotografías incluidos en el material

Tarazona indicó que presentó los datos ante la Fiscalía “con todos los protocolos debidos” y manifestó su expectativa de que esa línea avance dentro del expediente. “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías”, aseguró.

LA mujer enfatizó en que la existencia del material no equivale a una conclusión judicial sobre sus contenidos. La verificación, dijo, corresponde a las autoridades encargadas de la investigación.

“Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la veracidad de estos hechos”, expresó Tarazona.

Estado de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá. Murió el 11 de agosto de 2025, luego de más de dos meses de internación por las heridas de bala.

La Fiscalía General de la Nación investiga a los autores materiales, los coordinadores de la operación y los determinadores del crimen. La principal línea judicial apunta a la Segunda Marquetalia. Según la investigación, hubo condenas contra varios participantes y órdenes de captura contra integrantes de esa organización, incluidos alias Iván Márquez y Jhon 40.

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Exdirector de la UNPAugusto RodríguezImputado por caso Miguel UribeMaría Claudia TarazonaColombia-Noticias

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