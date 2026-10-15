América Latina

Chile reabrirá dos consulados en Venezuela

Las oficinas en Caracas y Puerto Ordaz estarán operativas a contar del próximo lunes

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, recordó que más de 25 mil chilenos viven en Venezuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, recordó que más de 25 mil chilenos viven en Venezuela.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones, de manera parcial, a partir del lunes 19 de octubre.

A partir de la mencionada fecha, se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites.

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Posteriormente, a partir del lunes 26 de octubre, se podrán tramitar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, destacó que la apertura de los dos consulados será muy útil para los chilenos que residen en Venezuela.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, señaló.

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“Este es, además, un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”, agregó el canciller.

Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del próximo año.
Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del próximo año.

El quiebre diplomático

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se rompieron tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado ganador en un proceso cuestionado internacionalmente y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se negó a reconocer los resultados sin una verificación transparente.

Al día siguiente, el gobierno venezolano ordenó la expulsión de la misión diplomática chilena en Caracas y el retiro del personal diplomático venezolano en Santiago, y en enero de 2025, Venezuela exigió además el cese de los servicios y el cierre de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz.

Asimismo, Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión. La empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.

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