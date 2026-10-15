FIL Zócalo, Semana Gótica y circo gratis: qué hacer este 15 de octubre en la CDMX

La agenda de este jueves permite armar recorridos distintos según el horario y los intereses del público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Internacional del Libro del Zócalo ofrece actividades gratuitas durante el día en sus foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, así como en Cocina Literaria, Foro Libro Club, ludoteca y Biblio Móvil.

La programación de este jueves incluye tres conciertos simultáneos a las 14:00 horas. En el Foro Federico García Lorca se presentará Las Billies, agrupación vocal asociada con el jazz y los arreglos corales.

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En el Foro Alaíde Foppa estará La Perla del Caribe, nombre artístico de María Cristina Acosta, cantante afromexicana de trayectoria ligada a la música tropical y la charanga.

El Foro Rodolfo Walsh recibirá a Anthar y Margarita, dúo del canto nuevo mexicano que interpreta canción latinoamericana y repertorio de raíz folclórica. Su trabajo ha estado relacionado con la canción social y los movimientos populares desde la década de 1970.

Los tres actos comienzan al mismo tiempo, por lo que el público deberá elegir entre jazz vocal, música tropical o canto latinoamericano.

La FIL también contempla recorridos por las carpas editoriales, actividades de lectura, espacios para clubes de libro y talleres de la Biblio Móvil. Cocina Literaria completa la oferta con encuentros que relacionan gastronomía, memoria, escritura y conversación pública.

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La feria tiene acceso libre y mantiene actividades en el Zócalo capitalino durante la jornada. El horario general anunciado es de 11:00 a 21:00 horas.

Video promocional del Gobierno de la Ciudad de México sobre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo). La secuencia muestra vistas aéreas de la plaza principal, personas examinando publicaciones en carpas de exhibición, conferencias de autores y actividades culturales programadas durante el evento.

Actividades para lectores, familias y público infantil

La variedad de formatos permite que el público pueda acudir a la feria sin depender de una sola actividad: hay conciertos, libros, talleres, conversaciones y zonas de lectura en la misma plancha del Zócalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las presentaciones musicales, la FIL Zócalo cuenta con espacios dirigidos a visitantes que buscan planes familiares o propuestas alejadas de los escenarios principales.

El Foro Libro Club reúne actividades de mediación lectora, encuentros entre lectores y propuestas editoriales. La programación del espacio está integrada a la oferta gratuita de la feria.

La Biblio Móvil concentra talleres para niñas, niños, jóvenes y familias. La agenda también incluye una ludoteca, por lo que el recorrido por la feria puede combinar la visita a los puestos de editoriales con actividades de lectura y juego.

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Cocina Literaria funciona como un programa paralelo de charlas y encuentros. El espacio busca poner en diálogo la comida, los saberes cotidianos, la memoria y la palabra escrita.

La variedad de formatos permite que el público pueda acudir a la feria sin depender de una sola actividad: hay conciertos, libros, talleres, conversaciones y zonas de lectura en la misma plancha del Zócalo.

Varias personas transitan por la plaza del Zócalo frente a carpas editoriales y estructuras amarillas instaladas para una feria al aire libre. (Selene Miranda/Infobae México)

Laura Restrepo confirma su presencia en la FIL Zócalo

La escritora colombiana Laura Restrepo participará hoy, jueves 15 de octubre, en la actividad Salas de Lectura, dentro de la programación de la FIL Zócalo. Su intervención está programada para las 12:30 horas.

Restrepo es autora de novelas como Delirio, Leopardo al sol y Canción de antiguos amantes. Con Delirio obtuvo el Premio Alfaguara de Novela en 2004.

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Su participación se suma a la agenda confirmada de este jueves, que también incluye los conciertos de Las Billies, La Perla del Caribe y Anthar y Margarita a las 14:00 horas.

Semana Nacional de Educación Financiera en el Monumento a la Revolución

El icónico Monumento a la Revolución se alza en el corazón de la Ciudad de México, destacando en el paisaje urbano captado desde una perspectiva elevada en un día soleado. (Webcams de México/ X)

La Semana Nacional de Educación Financiera 2026 inicia este jueves en la Explanada del Monumento a la Revolución. La entrada es gratuita y las actividades se desarrollarán de 9:00 a 17:00 horas.

El encuentro se realizará del 15 al 18 de octubre con módulos, charlas y talleres dedicados a finanzas personales, seguridad digital, ahorro, pensiones y uso de herramientas financieras.

En el Foro Cinema BBVA, la agenda de hoy incluye a las 11:00 horas la charla “¿Quién sabe más de ti: tus amigos o internet?”, a cargo de Evelyn Hernández, especialista en ciberseguridad y fuentes abiertas de información.

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A las 14:00 horas, Marilú Castañeda y Rosa Imelda Meraz, de Pensiones BBVA, impartirán “Tu futuro está en tus manos y cada moneda cuenta”, una conversación orientada al ahorro para el retiro.

La actividad puede funcionar como una alternativa de mañana o mediodía antes de trasladarse al Centro Histórico. El Monumento a la Revolución se ubica en Plaza de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Semana Gótica en el Museo Panteón de San Fernando

El Museo Panteón de San Fernando se localiza en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Semana Gótica continuará hasta el domingo 18 de octubre y las actividades son gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Panteón de San Fernando mantiene su primera Semana Gótica, un programa gratuito que combina música, literatura, danza, teatro y conversaciones sobre expresiones culturales alternativas.

Este jueves 15 de octubre las actividades comienzan a las 16:00 horas con el conversatorio “DJs en la escena gótica de la zona metropolitana”. Participarán DJ Murphy, DJ Lilithvny, DJ Efren Necrobat, DJ Nihilus y Christian Hyde.

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A las 17:00 horas se realizará la conversación “Organización de eventos en la escena Goth”, con Alex Raven, Alex Bat, Christian Hyde y Hikari Black Kuran.

El Museo Panteón de San Fernando se localiza en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Semana Gótica continuará hasta el domingo 18 de octubre y las actividades son gratuitas.

La sede ofrece una opción distinta a la agenda de la FIL: el público puede recorrer el espacio funerario histórico y asistir a los encuentros de la tarde sin salir de la zona central de la ciudad.

Circo gratuito en el Teatro del Pueblo

Funciones distendidas en la Ciudad para que todos los chicos disfruten de las vacaciones de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa presenta este jueves la obra La carpanta, de la compañía colombiana Réquiem, en el Teatro del Pueblo.

La función está programada a las 17:00 horas y forma parte de las actividades gratuitas del festival. La puesta combina recursos del circo tradicional con una propuesta escénica.

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El Teatro del Pueblo se encuentra en República de Venezuela 72, en el Centro Histórico. La función puede enlazarse con la FIL Zócalo por su cercanía y con la Semana Gótica por el horario de la tarde.

La programación del festival reúne compañías de distintos países y extiende sus actividades a otros días de octubre. Para este jueves, La carpanta es la función anunciada en ese recinto.

Exposición gratuita en el FARO Miacatlán

El FARO Miacatlán albergará a las 17:00 horas la exposición “Del boceto a la luz: el lenguaje del vidrio”, con entrada libre.

La muestra forma parte de la cartelera cultural de la ciudad y ofrece una alternativa fuera del Centro Histórico. Por su horario, coincide con las actividades del Museo Panteón de San Fernando y la función circense del Teatro del Pueblo.

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La actividad permite ampliar la agenda gratuita hacia otro punto de la ciudad, con una propuesta dedicada a las artes visuales y al trabajo con vidrio.

Una ruta de actividades sin costo

La agenda de este jueves permite armar recorridos distintos según el horario y los intereses del público.

Quienes busquen libros, música y talleres pueden concentrar el día en la FIL Zócalo, donde hay actividades de lectura, Cocina Literaria, Foro Libro Club, Biblio Móvil y tres conciertos a las 14:00 horas.

Para una jornada que combine formación y cultura, la Semana Nacional de Educación Financiera abre desde las 9:00 horas en el Monumento a la Revolución, mientras que la FIL Zócalo mantiene su oferta hasta la noche.

El Museo Panteón de San Fernando ofrece conversaciones sobre la escena gótica desde las 16:00 horas. El Teatro del Pueblo presenta circo a las 17:00 horas y el FARO Miacatlán abre una exposición a la misma hora.