Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

“¿Fue shippeo de un día?”, Verónica Orozco le reclamó a Claudia Bahamón - crédito @laveronicaorozco/ Instagram

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Un mensaje privado entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco dejó al descubierto la cercanía que construyeron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. La presentadora compartió una captura de pantalla de la conversación y mostró que la actriz le hizo un reclamo en tono de broma por no escribirle durante varias semanas.

El intercambio se produjo después de que ambas coincidieran en el set del programa de cocina, donde Orozco participa como concursante y Bahamón lleva varios años como presentadora.

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La imagen, difundida en las historias de Instagram de la conductora, no tardó en circular entre los seguidores del formato, quienes retomaron la conversación alrededor del vínculo de amistad entre las dos figuras. “Claudia María, un llamado al orden. ¿Me olvidaste ya tan rápido? ¿Fue shippeo de un día acaso?”, escribió Verónica Orozco en el chat que Bahamón decidió hacer público.

La expresión “shippeo” suele utilizarse en redes sociales para referirse a la afinidad que los usuarios perciben entre dos personas y al deseo de verlas cercanas, ya sea como pareja o en una amistad. En este caso, las palabras de la actriz apuntaron a la complicidad que ambas habían mostrado durante el desarrollo de las grabaciones.

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Claudia Bahamón publicó el pantallazo del reclamo que le hizo Verónica Orozco - crédito @claudiabahamon / Instagram

Claudia Bahamón compartió el chat y reaccionó con humor

Lejos de dejar el mensaje en privado, Claudia Bahamón optó por compartirlo con su audiencia. La presentadora acompañó la captura con una respuesta que dejó claro el tono amistoso de la conversación: “Tenía que echarla al agua jajaja la amo Verónica Orozco”.

La publicación permitió que los seguidores de MasterChef Celebrity conocieran un momento que ocurrió fuera de cámaras. En comentarios y publicaciones de páginas de entretenimiento, varios usuarios manifestaron que esperaban que la cercanía entre Bahamón y Orozco se mantuviera durante la competencia.

Bahamón ha sido una de las figuras centrales del programa desde sus primeras temporadas en Colombia. Además de presentar las pruebas y acompañar a los jurados, suele establecer relaciones cercanas con los concursantes durante las extensas jornadas de producción.

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En esta oportunidad, el chat con Orozco mostró parte del shippeo que iniciaron los mismos televidentes con comentarios en redes sociales en los que se les involucra sentimentalmente a las dos famosas.