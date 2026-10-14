Yamandú Orsi se reunió con director de Google: hablaron de las “lecciones aprendidas” del Plan Ceibal

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reunido con el director de Tecnología de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, Ben Gomes (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay)

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió este martes con el director de Tecnología de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, Ben Gomes, quien está en el país porque será parte del congreso internacional Edula Conf. La experiencia del Plan Ceibal –el plan uruguayo originalmente pensado para que cada alumno tuviera una computadora– y la inversión de un data center en el país fueron temas que estuvieron sobre la mesa.

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, detalló a los periodistas que el área de educación de Google tiene la intención de conocer la experiencia uruguaya en materia de inteligencia artificial y educación, para analizar “lecciones aprendidas” por el país y compartirlas “con el resto del mundo”.

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Haim detalló que otro de los temas que fue parte de la charla fue la inversión de Google de un data center en Uruguay, que actualmente está en construcción en el Parque de las Ciencias, en Canelones. En la reunión, fueron destacados tanto la generación nacional de energía mediante recursos renovables como las características de la sociedad uruguaya basada en la convivencia y el desarrollo del gobierno democrático, señaló la publicación de Presidencia.

Orsi le presentó a Google las lecciones aprendidas con Ceibal (Presidencia)

En agosto de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la multinacional confirmó este jueves su expansión en América Latina al anunciar una inversión de USD 850 millones en Uruguay. La compañía construirá un nuevo centro de datos para impulsar productos y servicios como el Buscador, Youtube, Maps y Workspace (que incluye aplicaciones como Gmail, Docs y Shetts). El proyecto es el segundo data center de la región, después del de Quilicura (Chile), inaugurado en 2015.

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El nuevo data center está ubicado en el Parque de las Ciencias (Canelones). Cuando esté operativo será parte de una “extensa red global” que tiene la compañía, conformada por 28 centros de datos, según informó en un comunicado. A estas inversiones se le suman las 40 regiones de Google Cloud, la infraestructura dedicada a los servicios en la nube.

el presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias (Presidencia)

Las negociaciones entre Google y Uruguay iniciaron en 2019, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. En agosto de 2020 –ya con Luis Lacalle Pou como presidente–, la multinacional confirmó la inversión en el centro. Pero a mediados de 2023 el proyecto estuvo en duda. El entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, afirmó entonces que la compañía había retirado el proyecto original y comentó que en ese momento no había ningún plan a estudio. En noviembre de 2023, sin embargo, representantes de la empresa se reunieron con jerarcas uruguayos en la Torre Ejecutiva –la sede de la Presidencia– y confirmaron la inversión.

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En abril de este año, el presidente Orsi visitó la obra que se está desarrollando.

El mandatario se reunió con cientos de trabajadores, quienes le informaron acerca de la “vara alta” en seguridad laboral que representa el proyecto, en el que unos 3.500 obreros pasaron por cursos en la materia. Los trabajadores resaltaron el acuerdo para la incorporación de mujeres, personas con discapacidad y jóvenes asistidos por Inisa, de acuerdo a la publicación de Presidencia.

el presidente Yamandú Orsi visitó las obras del centro de datos de Google en Uruguay, ubicado en el Parque de las Ciencias de ruta n.° 101, en Canelones (Presidencia)

Tras esa recorrida, Orsi insistió en que, a pesar de la incertidumbre mundial, hay gente y hay empresas que siguen creyendo que Uruguay presenta oportunidades. Si bien, a su juicio, esas oportunidades ocurren por la estabilidad macroeconómica y la certeza jurídica del país, también señaló que ocurren, fundamentalmente, porque hay ”cabeza y músculo”, en alusión a los trabajadores y a las empresas que toman decisiones, agregó la comunicación oficial.

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La reunión entre el presidente y el ejecutivo de Google de este martes se dio porque este miércoles 14 y el jueves 15 se desarrollará, en el Edificio Mercosur, el congreso internacional sobre inteligencia artificial EduIA Conf.

Gomes será uno de los principales oradores del evento, que también contará con referentes de la educación y la tecnología a nivel global. En marzo de 2025, Ceibal presentó el primer EduIA Lab, el primer espacio dedicado a la inteligencia artificial en educación de nivel regional.