Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 14 de octubre de 2026

Las recomendaciones oficiales incluyen preparar una mochila, ubicar rutas de salida y evitar llamadas durante la emergencia para no saturar las líneas disponibles

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de su red de estaciones. Los informes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas, la ubicación referencial del epicentro y la intensidad percibida por la población.

Los movimientos telúricos en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, además de la presencia de fallas geológicas locales. Ante cualquier evento, la población debe consultar las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de cada jurisdicción, además de poner en práctica los planes de emergencia y las rutas de evacuación establecidas.

Fotografía satelital del territorio peruano con un punto rojo en el centro oeste y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú abajo a la derecha.
Un mapa satelital del Perú elaborado por el Instituto Geofísico del Perú señala con un punto rojo la región de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:07 hsHoy

El Perú registra actividad sísmica constante a lo largo del año

El sismo de Huarmey se suma a una secuencia de movimientos telúricos que el IGP ha reportado de manera casi diaria durante las últimas semanas en distintas regiones del país. Entre el 5 y el 12 de octubre, el organismo difundió reportes de eventos en Ica, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Callao, Piura, Huánuco, Pasco y Tumbes, con magnitudes que oscilaron entre 3,3 y 5,1 grados.

El evento de mayor magnitud de ese periodo se produjo el 11 de octubre frente a la costa de Camaná, en Arequipa, con 5,1 grados y una intensidad de III-IV en Quilca. Según datos difundidos por el organismo, la actividad sísmica del país ya acumulaba 570 ocurrencias registradas en lo que va del año, una cifra que refleja el nivel de sismicidad propio del territorio peruano.

El Perú se ubica dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. Esta condición geológica explica la frecuencia con la que se registran movimientos de baja y mediana magnitud en distintas regiones del país, la mayoría de ellos imperceptibles para la población o percibidos con intensidad leve.

06:34 hsHoy

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde de manera periódica recomendaciones de preparación y respuesta ante movimientos telúricos. Estas pautas buscan reducir riesgos para la población y facilitar una reacción ordenada en el momento del evento.

Antes de un sismo, el organismo recomienda:

  • Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, el trabajo o el centro de estudios.
  • Preparar una mochila de emergencia con artículos básicos.
  • Participar en los simulacros organizados en la comunidad.
  • Instruir a los niños del hogar sobre las medidas de precaución.
  • Evaluar con un profesional el reforzamiento estructural de la vivienda.

Durante el movimiento, Indeci insiste en mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y evitar el uso de ascensores. Si no es posible llegar a una salida de manera inmediata, se debe ubicar una zona segura interna y aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse. El organismo también recomienda no utilizar el teléfono para llamadas, ya que las líneas suelen saturarse, y optar en su lugar por mensajes de texto.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:21 hsHoy

La evacuación debe ser ordenada tras el cese del movimiento

Una vez que el sismo termina, Indeci recomienda evacuar hacia una zona segura externa a través de rutas previamente identificadas, sin correr, empujar ni regresar a las edificaciones. La prioridad en ese desplazamiento corresponde a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran algún tipo de apoyo adicional.

Entre las acciones posteriores al evento, el organismo indica revisar posibles fugas de gas, prestar auxilio a personas heridas y mantener precaución ante réplicas, que pueden ocurrir en las horas o días siguientes al sismo principal. Las personas que se encuentren cerca del litoral deben alejarse de la zona costera hasta que las autoridades descarten un eventual maremoto.

Indeci también recomienda no regresar a las viviendas hasta recibir una indicación oficial, en particular cuando existen daños estructurales visibles. El organismo subraya que la preparación previa, a través de un plan familiar de emergencia, resulta determinante para una reacción adecuada durante el evento.

Un grupo de personas camina por un pasillo con carteles verdes de ruta de evacuación y salida de emergencia hacia una puerta gris.
Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:20 hsHoy

La mochila de emergencia debe adaptarse a cada hogar

La mochila de emergencia constituye uno de los elementos centrales de la preparación familiar ante sismos. Según las recomendaciones de Indeci, debe contener:

  • Agua embotellada y alimentos no perecibles.
  • Linterna y radio a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios, con medicinas, vendas y curitas.
  • Abrigo o frazadas.
  • Alcohol o desinfectante.
Mochila roja abierta sobre una mesa junto a botellas de agua, linternas, radios, botiquines de primeros auxilios, alimentos, pilas y documentos.
Una mochila de emergencia reúne agua embotellada, botiquines, linternas, radio y alimentos para garantizar el suministro básico durante un desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hogares con bebés o adultos mayores, se deben incluir artículos adicionales como pañales, biberones y papillas. Para quienes tienen mascotas, Indeci recomienda registrarlas en la municipalidad correspondiente, colocarles un collar con nombre y dirección, e incorporar en la mochila alimento para animales, correa y una manta.

05:05 hsHoy

Números de emergencia y canales oficiales de información

Ante un sismo, la población puede recurrir a los siguientes números y plataformas oficiales:

  • Bomberos: 116.
  • Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106.
  • Cruz Roja Peruana: (01) 266-0481.
  • Instituto Geofísico del Perú (IGP): reportes sísmicos en tiempo real a través de su portal oficial.
  • Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci): información de prevención y respuesta ante emergencias en gob.pe.
Un oficial mira la costa con binoculares junto a un mapa sísmico de Panamá, un cartel de evacuación por tsunami y un teléfono inteligente
La Marina de Guerra del Perú vigila la costa ante una alerta de tsunami provocada por un sismo de magnitud 7,7 en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP difunde cada reporte sísmico con un código de identificación propio del Centro Sismológico Nacional, que detalla fecha, hora local, magnitud, profundidad, coordenadas e intensidad percibida en la localidad de referencia. Estos informes constituyen la fuente técnica oficial para evaluar cada evento y descartar o confirmar alertas de tsunami, cuya emisión corresponde a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Vista aérea de una ciudad de casas con techos de teja, montañas verdes al fondo, un río y círculos rojos concéntricos sobre las colinas.
Una representación con ondas concéntricas señala el epicentro de un sismo a las afueras de una ciudad andina peruana rodeada de montañas y un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan a la población evitar la difusión de información no verificada sobre daños, víctimas o posibles réplicas, y remitirse exclusivamente a los canales oficiales del IGP e Indeci para conocer el estado de cada evento sísmico registrado en el territorio nacional.

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