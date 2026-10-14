México

Liberan a trabajadores que fueron a instalar internet a Chiapas: fueron secuestrados por hombres armados con bazuca

Estuvieron aproximadamente seis días secuestrados; viajaron de sus domicilios en Chimalhuacán, Estado de México a Tuxtla Gutiérrez

David Ladislao Téllez Ponce y Lionet Alejandro Martín Reyes salieron de sus domicilios en Chimalhuacán a trabajare para poner internet en Chuiapas cuando fueron sacados a la fuerza por hombres armados en la casa de renta por aplicación donde se quedaban Foto: Fichas de búsqueda
David Ladislao Téllez Ponce y Lionet Alejandro Martín Reyes salieron de sus domicilios en Chimalhuacán a trabajare para poner internet en Chuiapas cuando fueron sacados a la fuerza por hombres armados en la casa de renta por aplicación donde se quedaban Foto: Fichas de búsqueda
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David Ladislao Téllez Ponce y Lionet Alejandro Martínez Reyes, jóvenes originarios de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), fueron localizados con vida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras permanecer seis días no localizados luego de viajar a la entidad para trabajar en la instalación de servicios de internet.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que un Grupo Interinstitucional ubicó a los dos hombres mediante acciones de investigación realizadas bajo el protocolo de atención para personas no localizadas. Ambos tenían reportes de búsqueda en la entidad.

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Téllez Ponce tiene 25 años y Martínez Reyes, 22. Sus familiares perdieron comunicación con ellos desde la noche del 7 de octubre, cuando se encontraban en la colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez, donde se hospedaban durante su comisión laboral.

La Fiscalía indicó que los jóvenes fueron presentados ante la representación social para rendir declaración ministerial. Después recibieron atención de un equipo multidisciplinario que revisó su estado físico y emocional.

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Por su parte el papá de uno de los jóvenes dijo a medios locales que se trasladaron al estado para pegar fichas de búsqueda y obtener imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve que los sacaron amenazándolos con una bazuca y sin importarles que estuvieran en ropa interior. Los habrían mantenido secuestrados aproximadamente entre cuatro y seis días y pese a que solicitarun una audiencia con el fiscal no fueron recibidos.

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La Fiscalía mantiene diligencias por posibles hechos delictivos

La autoridad estatal señaló que continuaba con las diligencias correspondientes para determinar si durante los seis días en que los trabajadores estuvieron no localizados se cometieron hechos delictivos. No difundió detalles sobre el sitio donde fueron encontrados ni sobre las circunstancias de su desaparición.

Los jóvenes habían viajado desde el Estado de México a Chiapas para realizar labores de instalación de red de fibra óptica en un establecimiento de Plaza Cristal. La comisión laboral estaba prevista para durar una semana en la capital chiapaneca.

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Una bazuca como esta habría usada para amenazar a los jóvenes para salir de la casa donde se hospedaban, pudo verse en las imágenes de seguridad de las cámaras - crédito Policía de Barranquilla

Familiares de David y Lionet afirmaron que ambos regresaron al alojamiento rentado por la empresa en la colonia Albania Baja antes de que se perdiera contacto con ellos. También sostuvieron que cámaras de videovigilancia habrían registrado el ingreso de personas armadas al inmueble entre las 2:30 y las 3:00 horas del 7 de octubre.

Alejandro Martínez Sánchez, padre de Lionet, declaró que observó las grabaciones y aseguró: “Entró un grupo armado, el grupo armado a lo que se ve en el video es claro que sabían a lo que venían”. Añadió que desconocía el motivo por el que se habrían llevado a los dos trabajadores y manifestó temor de que pudieran haber sido víctimas de reclutamiento.

Las familias denunciaron retrasos para iniciar la búsqueda

Laura Ponce Gallardo, madre de David, relató que una compañera de trabajo les informó sobre una presunta riña ocurrida horas antes de la desaparición. Según su versión, personal vinculado con la empresa les dijo que habían solicitado la presencia de policías en el sitio.

“Ya a las dos y media refiere la señorita de Total Play que había habido una riña, por lo cual habían solicitado policía para que vinieran a ver el suceso”, explicó Ponce Gallardo. La madre también refirió que personal de recursos humanos le comunicó que se elaboraba un oficio relacionado con la desaparición.

Las familias de los dos jóvenes acudieron de inmediato a pegar fichas de búqueda en postes para pedir ayuda por su localización a la población Foto: Redes
Las familias de los dos jóvenes acudieron de inmediato a pegar fichas de búqueda en postes para pedir ayuda por su localización a la población Foto: Redes

Margarita Reyes Bonilla y Laura Ponce Gallardo, madres de los jóvenes, denunciaron que representantes de la empresa les habrían pedido inicialmente no viajar a Chiapas, con el argumento de que abogados de la compañía tramitarían la denuncia ante el Ministerio Público. Al llegar a Tuxtla Gutiérrez, afirmaron que no había un procedimiento legal iniciado y recurrieron a colectivos de búsqueda para exigir atención.

Las familias señalaron que el registro de atención se abrió cinco días después de la desaparición y que la ficha de búsqueda fue emitida posteriormente por la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares. También solicitaron la geolocalización de los teléfonos celulares de ambos jóvenes y el análisis de las cámaras cercanas al inmueble.

El inmueble de la colonia Albania fue señalado por familiares y colectivas

La Colectiva Feminista Ehécatl denunció que autoridades acudieron al domicilio ubicado en la calle Guanacastle número 842, en la colonia Albania, pero presuntamente no acordonaron el lugar ni colocaron sellos de aseguramiento. Familiares y activistas acudieron al inmueble para colocar fichas de búsqueda durante los días en que David y Lionet permanecieron no localizados.

Los padres de ambos trabajadores viajaron desde el Estado de México a Chiapas para seguir las investigaciones y conocer los avances de las autoridades. Los familiares tenían programada una reunión con el fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca, aunque aseguraron que la cita fue cancelada, hecho que derivó en protestas de organizaciones civiles.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas sostuvo que realizó el operativo con autoridades de los tres órdenes de gobierno y que las indagatorias seguían abiertas. La dependencia indicó que buscaría esclarecer los hechos denunciados tras la localización con vida de David Téllez Ponce y Lionet Martínez Reyes.

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