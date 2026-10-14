El Interamerican Institute for Democracy realizará en Miami un foro sobre la situación en Bolivia

Foro Bolivia del 2003 al 2026 “DEL GOLPE DE ESTADO A LA CRISIS DE ESTADO”

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El Interamerican Institute for Democracy convocó para el miércoles 14 de octubre de 2026 en Miami un foro sobre Bolivia que abordará el período entre 2003 y 2026 bajo el título “Del golpe de Estado a la crisis de Estado”.

El encuentro se realizará a las 11:00, hora del Este de Estados Unidos, en la sede de la institución, ubicada en 2100 Coral Way, oficina 500. También tendrá transmisión en vivo.

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Emilio Martínez será el expositor principal de una jornada centrada en la institucionalidad, la economía, el Banco Central, los hidrocarburos, las empresas, la participación popular, la política y la justicia en Bolivia.

Los ejes institucionales y económicos de Bolivia

Hugo Carvajal expondrá sobre institucionalidad, mientras Mauricio Ríos analizará la economía. Dante Pino abordará el Banco Central y Carlos Delius tratará el sector del gas y los hidrocarburos.

Antonio Saravia presentará un análisis sobre las empresas, Mirtha Quevedo hablará de participación popular y Guido Añez se referirá a la política. Germán Gutiérrez expondrá sobre justicia.

Carlos Sánchez Berzaín a cargo de las conclusiones

Carlos Sánchez Berzaín, director de IID presentará las conclusiones del foro, que moderará Francisco Endara.

Carlos Sánchez Berzaín, director de IID

La libertad, la democracia y el institucionalismo son valores fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, según el Instituto Interamericano para la Democracia.

La organización planteó que su misión consistió en difundir esos principios en las Américas mediante debates, estudios académicos de carácter cultural y sociopolítico, y proyectos locales orientados a promoverlos.

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El instituto también se propuso analizar las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, con el objetivo de formular estrategias que mejoraran los vínculos y la comprensión entre ambas regiones.

Estudios sobre libertad, democracia e institucionalismo

La entidad señaló que realizó investigaciones académicas sobre el avance o retroceso de la libertad, la democracia y el institucionalismo en los distintos países del continente.

Sus proyectos buscaron fomentar y fortalecer esos valores en el ámbito local, mientras que sus análisis abordaron la situación sociopolítica de los países latinoamericanos.

Información sobre la realidad política latinoamericana

El Instituto Interamericano para la Democracia difundió información sobre los países de América Latina a través de su página web y de un boletín informativo.

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La organización también publicó libros, documentos y artículos sobre la realidad latinoamericana en relación con los valores de libertad, democracia e institucionalismo.