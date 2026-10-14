México

México firma decreto que obliga a plataformas digitales regular contenidos para menores de edad: habrá sanciones de no cumplir la ley

Esta iniciativa será publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum firma decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. (captura de pantalla)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde firmaron oficialmente el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

Durante la mañanera del pueblo de este 14 de octubre en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este miércoles la iniciativa será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las plataformas tendrán un mes de plazo para su implementación a partir de su entrada en vigor.

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Reunión entre Gobierno de México y plataformas digitales

Alcalde reveló que durante la segunda reunión con representantes de diversos sitios web, se reconoció la necesidad de un instrumento de esta naturaleza y se puso sobre la mesa todos los avances que se han tenido hasta el momento. “Ya las plataformas hoy identifican y retiran contenidos para niñas, niños y adolescentes”.

Dentro de la reunión destacó la participación de Meta, Microsoft, Apple, eh, TikTok, Google, X y Huawei, empresas que cuentan con una gran influencia en los contenidos difundidos en las principales redes sociales que suelen impactar en las infancias y juventudes.

“Entonces importante, a ellos les dimos a conocer el decreto y establecimos también un plazo para la implementación que es en un mes a partir de la entrada en vigor. Como el día de hoy vamos a firmar y publicaremos en el Diario Oficial de la Federación, pues se contabilizará este mes en donde la Agencia Digital dará seguimiento a cuáles son estos avances implementados por las plataformas”, comentó la consejera del Ejecutivo.

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