Prisión preventiva para un DJ tras atropellar y matar a un hombre durante una fuga en São Paulo

La Justicia de São Paulo dictó la prisión preventiva para Daniel Santana de Jesús por el delito de homicidio con dolo eventual

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Daniel Santana de Jesús, conocido como DJ Dani Brasil, quedó bajo prisión preventiva este viernes en São Paulo después de que la Policía Civil lo identificara como investigado por homicidio con dolo eventual, desobediencia y conducción bajo los efectos del alcohol.

La causa se abrió tras la muerte de Carlos Alberto Minotti, un hombre de 57 años en situación de calle que fue atropellado durante una fuga.

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El episodio ocurrió en Santo Amaro, al sur de la ciudad. La Policía Militar intentó detener un auto que circulaba en sentido contrario por la avenida Padre José María, pero el conductor desobedeció la orden y escapó.

Según informó g1, portal de noticias brasileño, el vehículo embistió a Minotti, que dormía en la acera bajo la Línea 5 Lila del metro, y lo arrastró cerca de 400 metros.

El recorrido terminó en el Clube Joerg Bruder, un centro deportivo municipal. Según la Policía Militar, Santana de Jesus dejó el vehículo y corrió hacia el interior del predio. Los agentes lo encontraron en una piscina, lo detuvieron y lo trasladaron al Distrito Policial 11 de Santo Amaro.

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Carlos Alberto Minotti falleció tras ser atropellado y arrastrado casi 400 metros mientras dormía en la vía pública (YouTube/@g1globo)

El hombre fue trasladado en estado grave a una unidad de atención de urgencia de Santo Amaro, donde murió. Al día siguiente, la Justicia de São Paulo convirtió la detención inmediata del músico en prisión preventiva.

La primera figura penal implica que, según la acusación, el conductor habría aceptado el riesgo de provocar una muerte al mantener esa conducta.

La persecución policial comenzó cuando la BMW del sospechoso transitaba en sentido contrario por la avenida Padre José María (Instagram/danibrasil)

Los peritos fueron convocados para examinar el lugar del atropello. El cuerpo de Minotti fue trasladado al Instituto Médico Legal, mientras la Policía Civil mantuvo abierta la investigación sobre la muerte y la fuga previa.

La prueba de alcoholemia efectuada al imputado arrojó una medición de 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (YouTube/@g1globo)

Alcoholemia positiva: 0,71 miligramos por litro de aire espirado

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo y el registro policial indicaron que la prueba de alcoholemia practicada después de la detención dio positivo. El resultado fue de 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, de acuerdo con la información publicada por g1.

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Una cámara de seguridad registró el momento en que la víctima quedó atrapada debajo del vehículo durante la fuga (Instagram/danibrasil)

La defensa reconoció que el DJ había consumido alcohol y zolpidem antes de salir de su casa. Renato Marques Martins, abogado de Santana de Jesus, declaró al portal que su cliente atravesaba tristeza por la muerte de Scott, su perro, y que había ingerido una pequeña cantidad de alcohol antes de tomar el medicamento para el insomnio.

El abogado también sostuvo que Santana de Jesus no recuerda la secuencia de hechos.

El expediente judicial reúne como pruebas centrales la orden de detención desobedecida, el atropello y la prueba de alcoholemia (YouTube/@g1globo)

Prisión preventiva tras la audiencia de custodia del 10 de octubre

La audiencia de custodia se realizó el sábado 10 de octubre. Según el Tribunal de Justicia de São Paulo, la detención inmediata fue convertida en prisión preventiva, una medida que mantiene al acusado detenido mientras avanza la causa.

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La Policía Civil todavía debe concluir la investigación. El expediente reúne como elementos centrales la orden policial de detención, el atropello, el arrastre de la víctima y el resultado de la prueba de alcoholemia.