Pimpinela Escarlata cachetea a Rafa Mercadante en La Granja VIP: qué pasó en la fiesta y por qué no habrá sanción

Pimpinela Escarlata le propinó una cachetada a Rafael Mercadante durante una dinámica de actuación en la fiesta de La Granja VIP. (Captura de pantalla )

Guardar

El luchador exótico Pimpinela Escarlata propinó una cachetada al conductor Rafael Mercadante durante una dinámica de actuación en la fiesta del programa La Granja VIP, por lo que la producción descartó su expulsión al tratarse de una representación humorística consensuada entre ambos integrantes.

El incidente ocurrió en medio de la fiesta semanal que la cadena TV Azteca organiza cada viernes para los habitantes del reality show.

PUBLICIDAD

Durante la reunión, los participantes disponen de música, alimentos y bebidas, además de realizar dinámicas de integración.

En medio de la celebración de este fin de semana, los concursantes recibieron misiones especificas en pareja para entretener al grupo.

Mediante la dinámica de “El árbol de las tentaciones” Pimpinela Escarlata y Rafael Mercadante interpretaron una escena donde personificaban a una pareja en conflicto.

El conductor Rafael Mercadante aclaró que el golpe formó parte de un sketch humorístico y descartó haber sufrido lesiones. (Captura de pantalla )

La premisa del juego indicaba que el personaje interpretado por el conductor llegaba en estado de ebriedad a la vivienda de forma constante. La situación servía como detonante para el reclamo y la discusión actoral frente al resto de los habitantes.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo del diálogo, los dos participantes añadieron elementos cómicos y exagerados para elevar el tono del entretenimiento.

El luchador profesional incluyó una ocurrencia al afirmar en la actuación que se encontraba en estado de gestación. En ese instante de la representación, el luchador le propinó un golpe en el rostro al presentador de televisión.

La fuerza del impacto hizo que el conductor perdiera el equilibrio y estuviera a punto de caer sobre el piso del recinto.

El resto de los integrantes presenció el movimiento con sorpresa, el contacto físico generó una reacción inmediata entre los compañeros que observaban la escena en el patio central de la propiedad.

PUBLICIDAD

Los integrantes de La Granja VIP presenciaron la escena en medio de las actividades del reality. (Captura de pantalla )

La producción de La Granja VIP descartó aplicar sanciones

Pese a la contundencia de la bofetada, la interacción se mantuvo en el terreno de la comedia planteado por ambos.

Ninguno de los dos involucrados sufrió heridas ni requirió asistencia del personal médico del programa.

El conductor Rafael Mercadante tomó lo ocurrido con humor al finalizar la improvisación. El comunicador bromeó con los demás habitantes y sugirió que quien pretendiera entablar una relación con el luchador debía evitar llegar a casa en estado de ebriedad.

El reglamento oficial de La Granja VIP estipula que cualquier acto de violencia física o agresión intencional entre los concursantes se castiga con la expulsión inmediata y definitiva. Esta medida busca garantizar la integridad corporal de las celebridades durante el encierro.

PUBLICIDAD

La producción del programa evaluó el desarrollo de los hechos y determinó que la acción no justificaba una sanción disciplinaria.

Las imágenes mostraron que el golpe formó parte de un ejercicio de actuación planeado por los mismos participantes.

El equipo de realización diferencia los enfrentamientos reales derivados de discusiones acaloradas de las actividades artísticas realizadas en las dinámicas del grupo. Por este motivo, el gladiador conservará su lugar en la competencia sin recibir alguna sanción por parte de la producción.

La decisión de la producción permitió que los habitantes continuaran con las actividades semanales con normalidad dentro del inmueble ubicado en las instalaciones del programa.

PUBLICIDAD

Las imágenes mostraron que el golpe formó parte de un ejercicio de actuación planeado por los mismos participantes. (YouTube)

Antecedentes de dinámicas y repercusión en plataformas digitales

La difusión del video en redes sociales provocó opiniones divididas entre la audiencia del reality show. Diversos usuarios exigieron la salida del luchador por considerar que el reglamento debe aplicarse ante cualquier tipo de golpe.

Otros espectadores respaldaron al participante al señalar que la bofetada carecía de dolo y formaba parte del espectáculo de la fiesta.

Los seguidores destacaron la actitud deportiva de ambos involucrados tras concluir la representación.

Existe un antecedente previo en esta misma temporada sobre interacciones físicas entre los concursantes Kevyn y Azalia.

Pimpinela Escarlata se encuentra entre los nominados de la semana a la espera de la votación del público. (Captura de pantalla )

En aquella ocasión, ambos participantes mantuvieron un juego rudo durante un momento de esparcimiento.

La producción decidió no imponer sanciones al constatar que se trataba de una broma consensuada entre los involucrados.

El luchador exótico Pimpinela Escarlata figura en la lista de nominados de esta semana en La Granja VIP. La permanencia del icono de la lucha libre mexicana en el programa queda en manos de las votaciones del público.

PUBLICIDAD

El público puede emitir sus votos a través de la plataforma oficial de TV Azteca antes de la gala de eliminación. El resultado definirá qué participante abandona la granja durante la gala dominical.