Cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 13 y el 16 de octubre: vea el listado completo de los barrios afectados

Los trabajos de mantenimiento e instalación de redes comenzarán el martes y se extenderán hasta el viernes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó suspensiones temporales del servicio de agua entre el 13 y el 16 de octubre de 2026 en sectores de nueve localidades de Bogotá y en Soacha, por trabajos en la red de distribución.

Las intervenciones incluyen mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de accesorios y válvulas, empates de redes, taponamientos y verificaciones de macromedidores. La programación contempla interrupciones de 4 y 24 horas, según el sector.

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Martes 13 de octubre

Engativá

Barrios: San Marcos, Villa Luz, Los Chigüiros, Engativá Centro, Álamos Industrial, Santa Helenita, Viña del Mar, La Faena, Villas del Dorado y Villa Gladis.

Zona: de la calle 53 a la calle 66, entre la avenida Boyacá y el río Bogotá.

Horario: inicia a las 2:00 p. m. y durará 4 horas.

Trabajo: verificación de macromedidor.

Engativá

Barrio: San Ignacio.

Zona: de la calle 26 a la calle 52A, entre las carreras 81 y 86.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: taponamiento de red.

Ciudad Bolívar

Barrios: Sumapaz, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Lucero del Sur, Gibraltar Sur, Lucero Alto, La Alameda, Cedritos del Sur, Quiba y Naciones Unidas.

Zona: de la carrera 18Q Bis B a la avenida carrera 17, entre la avenida calle 61 Sur y la calle 80A Sur.

Horario: inicia a las 8:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de accesorios.

Soacha

Barrios: Andalucía, Balcón Real, Llano Grande Soacha, El Cardal, Urbanización San Carlos, Galicia III, Chicó Sur Soacha, San Alberto, San Antonio Soacha, Santa María, San José, El Triunfo Soacha, San Humberto, Las Villas, Juan Pablo II, El Tuso La Esmeralda, San Juan, El Dorado, El Sol, Juan Pablo II Cuarta Etapa, Juan Pablo II Segunda Etapa, Comfenalco y Santamaría I.

Zonas: de la calle 12B a la calle 22, entre las carreras 4 y 9 Este; de la carrera 5A Este a la carrera 9 Este, entre las calles 7A y 12B; y de la calle 22 a la calle 22B, entre las carreras 6 Este y 10 Este.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: mantenimiento preventivo.

La suspensión temporal del suministro obedecerá a intervenciones técnicas programadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miércoles 14 de octubre

Barrios Unidos

Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced, Norte, La Paz, Soledad, Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto.

Zona: de la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre las calles 24 y 80.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Engativá

Barrios: Engativá Pueblo, La Rivera, Los Laureles y Villa Teresita.

Zona: de la calle 63 a la calle 71, entre las carreras 112 y 130.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de válvulas.

Fontibón

Barrios: El Chanco III, El Charco Rural y El Recodo.

Zona: de la calle 14B a la calle 12B, entre las carreras 119A y 128A.

Horario: inicia a las 7:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Usme

Barrios: Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza de Usme, Serranías I y Comuneros.

Zona: de la carrera 7 a la carrera 1D, entre las calles 99 Sur y 116A Sur.

Horario: inicia a las 8:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de accesorios.

Ciudad Bolívar

Barrios: Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y Arborizadora Alta II.

Zona: de la transversal 55 a la carrera 22B, entre las calles 63A Sur y 69A Sur.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Soacha

Barrio: León XIII.

Zona: de la carrera 4 a la carrera 24, entre la calle 60A y la diagonal 32.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: cierre por trabajos de terceros.

Suba

Barrios: Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano.

Zona: de la carrera 45 a la carrera 107, entre las calles 223 y 242.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Se verán afectados Engativá, Barrios Unidos, Suba, Usme, Chapinero y otros sectores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jueves 15 de octubre

Engativá

Barrios: Acapulco, Palo Blanco, La Cabaña, La Estradita, El Paseo, Ferias, Bonanza, Marcela, Estrada, Europa, Laurel, San Joaquín, Bosque Popular, Normandía Oriental, Universidad Libre, Jardín Botánico, Bellavista, Cur Compensar y Unidad Médica Ing. Edgar Yesid Duarte Valero.

Zona: de la avenida carrera 68 a la avenida carrera 72 —avenida Boyacá—, entre la avenida calle 26 y la calle 66A.

Horario: jueves 15 de octubre, desde las 2:00 p. m. , durante 4 horas .

Trabajo: verificación de macromedidor.

San Cristóbal

Barrios: Ramajal, Alpes, Bellavista Sur, Altos del Poblado, San José Sur Oriental, La Gloria y Nueva Gloria.

Zona: de la calle 28G Sur a la calle 50 Sur, entre las carreras 3B Este y 13B Este.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Chapinero

Barrio: La Cabrera.

Zona: de la calle 85 a la calle 88, entre las carreras 13 y 15.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Rafael Uribe Uribe

Barrios: Granjas de San Pablo, San Jorge Sur, Marco Fidel Suárez, Pradera Sur y La Esperanza.

Zona: de la transversal 12A Bis B a la transversal 17, entre la diagonal 49 Sur y la calle 41A Sur.

Horario: inicia a las 8:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de accesorios.

San Cristóbal

Barrios: Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte, Suramérica, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, San Blas, Las Mercedes, Velódromo y San Cristóbal Sur.

Zona: de la carrera 7 a la carrera 10B Este, entre la calle 36 Sur y la calle 12 Sur.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de accesorios.

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Barrios: Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur, Área Artillería y La Picota.

Zona: de la carrera 17 a la carrera 5H, entre la calle 56 Sur y la calle 49H.

Horario: inicia a las 9:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: empates de redes de acueducto.

Soacha

Barrios: Rincón de Ubaté, Ubaté, San Juan del Ubaté, Cohabitar, La Florida II, Boyacá, Bosque de Cipi, Cien Familias, San Marcos, San Marcos Cafam, España, Parques del Sol I, Parques del Sol II, El Libertador, La Pradera I, La Pradera II y El Paraíso.

Zona: de la calle 1 a la calle 14, entre la carrera 6 Este y la carrera 3B Este.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Usaquén

Barrio: Santa Bárbara Occidental.

Zona: de la carrera 15 a la carrera 45, entre las calles 116 y 127.

Horario: inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas .

Trabajo: instalación de válvula.

Los ciudadanos pueden pedir carrotanques en sectores afectados por la suspensión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Viernes 16 de octubre

Engativá

Barrios: París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Garcés Navas, Villas de Granada, Bochica, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio y Aguas de la Sabana.

Zonas: de la calle 72 a la avenida calle 80, entre las carreras 86 y 114; y de la calle 80 a la calle 90, entre las carreras 96 y 119.

Horario: viernes 16 de octubre, desde las 2:00 p. m. , durante 4 horas .

Trabajo: verificación de macromedidor.

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomendó llenar previamente el tanque de reserva de las viviendas y consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas. También pidió priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos durante la interrupción.

La entidad dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de personas. El servicio se puede solicitar a través de la Acualínea 116.