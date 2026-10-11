Metro CDMX esclarece supuesta encuesta a usuarios sobre obras de remodelación de la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

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El Gobierno de la Ciudad de México se prepara para iniciar con la remodelación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), proyecto que está planificado para 2027. Sin embargo, en días recientes se dio a conocer una supuesta encuesta telefónica, de acuerdo con los primeros reportes de la población, la llamada buscaba conocer la opinión de la ciudadanía sobre el proyecto de remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX.

Ante el aumento de estas supuestas encuestas realizadas por las autoridades, Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, descartó que estén realizando este tipo de llamadas a la población, por lo que pidió denunciar por tratarse de un posible fraude.

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Fue por medio de sus canales oficiales que aclaró la situación y explicó qué pasará con la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX. Cabe recordar que el gobierno de la Ciudad de México prevé una inversión superior a 40 mil millones de pesos para renovar vías, obra civil y sistemas ferroviarios de la Línea 3, además de incorporar material rodante y contratar servicios de largo plazo asociados con la operación.

¿Qué dijo el STC Metro de las supuestas llamadas de encuesta para remodelación de la Línea 3?

¿Qué dijo el STC Metro de las supuestas llamadas de encuesta para remodelación de la Línea 3? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del STC Metro informó a través de sus canales oficiales que ni el Sistema de Transporte Colectivo Metro ni las autoridades del Gobierno de la CDMX están realizando encuestas sobre lo que piensa la población de las obras de la Línea 3. Negó que estas encuestas sean oficiales.

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“Ante la información que circula sobre una supuesta encuesta telefónica relacionada con la renovación de la Línea 3, aclaro categóricamente que ni el Metro ni ninguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México están realizando llamadas automatizadas para consultar a la ciudadanía sobre este proyecto”, publicó.

Insistió que toda la información oficial se dará a conocer a través de los canales oficiales del Metro CDMX, además, insistió que será Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, quien se encargue de dar a conocer los detalles del proyecto de la remodelación integral de la ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

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“Reitero que cualquier información oficial sobre la modernización de la Línea 3 será comunicada oportunamente por la Jefatura de Gobierno o a través de los canales institucionales del Metro”, precisó Adrián Rubalcava.

Niegan supuestas encuestas por remodelación de la Línea 3 Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Licitación y ejecución de la modernización de la Línea 3 del Metro

El Gobierno de la CDMX ya dio los resultados de la primera licitación para las obras de la Línea 3 del Metro. Tras los señalamientos del 14 de julio, se registraron 11 empresas interesadas en participar: Mota Engil México, Alstom Ferroviaria México, CAF México, CRSC International, La Peninsular Compañía Constructora, Esencia K 9, ICA Constructora, SD Con, Consa Infraestructuras, Construcciones Rurales y GAM Ingeniería e Instalaciones. Todas recibieron información técnica y operativa de la Línea 3, además de los criterios generales establecidos para el procedimiento.

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MotaEngilMéxico obtuvo el fallo para participar en el proyecto de coinversión de la remodelación de la Línea 3 del Metro, con una propuesta 43% menor que la siguiente oferta, pero las obras aún requieren licitaciones, autorizaciones financieras y la definición técnica del plan de ejecución.

El secretario de Administración y Finanzas, Pablo de Botton Falcón, explicó durante una conferencia que el proceso continúa pese a que ya existe una empresa seleccionada para participar en el proyecto. La evaluación de las propuestas asignó 80% de la calificación a la capacidad técnica, revisada por personal del Metro y de la Secretaría de Movilidad. El 20% restante correspondió a la oferta económica.

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La propuesta económica de Mota Engil México asciende a 25.180 millones de pesos, precisó De Botton Falcón. El monto no incluye el impuesto al valor agregado (IVA), la aportación de la Ciudad de México ni el costo de los trenes. La renovación del material rodante tendrá una licitación posterior, y tanto ese componente como los recursos que aportará la entidad formarán parte de la evaluación económico-financiera, que constituye la siguiente etapa del procedimiento.

Gobierno CDMX presentará más licitaciones antes de empezar la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La Secretaría de Administración y Finanzas todavía debe concluir la evaluación económico-financiera y definir los mecanismos de financiamiento. Después, el gobierno capitalino presentará ante el Congreso local la solicitud de autorización correspondiente dentro del Paquete Económico, un paso previsto hacia finales de este año.

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El proyecto se desarrollará bajo un esquema de coinversión. El inversionista aportará capital, tecnología y capacidad de ejecución, mientras que el gobierno aportará recursos y conservará la rectoría del proyecto.

El calendario de los trabajos quedará establecido en el Plan de Ejecución una vez que el proyecto se formalice, por lo que las autoridades todavía no anticipan una fecha precisa para el inicio de la remodelación. La intervención se realizará por tramos, con labores distribuidas en turnos y durante los fines de semana, con el objetivo de limitar las afectaciones para las personas usuarias de una de las líneas con mayor demanda del Metro.

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