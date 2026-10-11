Huracán Simón pone en alerta a Puerto Vallarta: mil 500 militares, playas cerradas y oleaje de 10 metros

Huracán Simón. REUTERS/Christian Ruano

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Cerca de 1,500 elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en Puerto Vallarta, Jalisco, para atender posibles afectaciones por el huracán Simón, que amenaza con provocar lluvias extraordinarias y oleaje de hasta 10 metros en la costa. Las autoridades también implementaron restricciones en las playas y activaron medidas preventivas para reducir los riesgos entre habitantes y turistas.

La movilización militar es encabezada por el general Isaac Bravo López, comandante de la 41/a. Zona Militar, como parte de las acciones contempladas en el Plan DN-III-E, mediante el cual el personal se prepara para realizar labores de auxilio, atención a emergencias y recuperación ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

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Los elementos cuentan con retroexcavadoras, camiones de volteo y maquinaria pesada para intervenir en caso de que las condiciones climáticas provoquen daños o dificulten las labores de respuesta en el municipio.

Huracán Simón pone en alerta a Puerto Vallarta por lluvias y oleaje

La atención de las autoridades se concentra en la franja costera de Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, donde se prevén condiciones marítimas adversas ante el acercamiento del huracán Simón.

Entre los riesgos identificados se encuentra el oleaje de hasta 10 metros que podría registrarse en las costas y el malecón del destino turístico. Estas condiciones mantienen bajo vigilancia las zonas cercanas al mar y han motivado la aplicación de medidas preventivas para evitar que residentes y visitantes se expongan a situaciones de peligro.

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De acuerdo con un pronóstico difundido el viernes 9 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional, uno de los escenarios contemplaba que el ciclón se aproximara a las inmediaciones de Puerto Vallarta durante la mañana del domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, esa estimación correspondía a un pronóstico previo y no confirmaba una hora exacta de impacto. La evolución de la trayectoria y la intensidad del sistema meteorológico mantienen la necesidad de consultar los avisos oficiales.

El sábado 10 de octubre, Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, según los reportes meteorológicos difundidos ese día.

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Marina retira barricadas de arena en una playa de Puerto Vallarta

Como parte de las acciones preventivas, elementos de la Secretaría de Marina trabajan en el corredor Pablo Picasso, acceso a la playa Las Glorias, ubicada en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

En ese punto, el personal naval retiró barricadas de arena y costales que habían sido colocados para proteger el acceso a la playa. De acuerdo con los reportes, las barreras fueron instaladas por trabajadores de hoteles con apoyo de Protección Civil local.

Las labores forman parte del Plan Marina, que contempla acciones para atender situaciones de emergencia y apoyar a la población ante los efectos de fenómenos meteorológicos.

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Las medidas implementadas en la zona turística coinciden con el cierre de playas y las indicaciones para que habitantes y visitantes permanezcan resguardados mientras persistan las condiciones de riesgo.

Turistas cambian sus vacaciones por el cierre de playas

Las restricciones también modificaron los planes de quienes viajaron a Puerto Vallarta para disfrutar de sus vacaciones. Emiliano Martínez, turista originario de Guadalajara, relató que reservó su estancia aproximadamente cuatro meses antes y esperaba encontrar condiciones favorables durante su visita.

El visitante explicó que no esperaba encontrarse con tantos cierres y restricciones. También recordó que había enfrentado otro huracán tres semanas antes, por lo que confiaba en que esta ocasión podría disfrutar de las playas del destino.

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Martínez señaló que él y sus acompañantes pensaban que las restricciones comenzarían cuando se intensificaran las lluvias, pero al llegar encontraron los accesos cerrados y diversas actividades suspendidas.

Ante este escenario, el grupo realizó compras preventivas para disponer de provisiones en caso de que las condiciones meteorológicas les impidieran salir del hotel. El turista indicó que regresarían al alojamiento para resguardarse y esperar nuevas instrucciones de las autoridades.

Entre las principales medidas adoptadas en Puerto Vallarta destacan:

Despliegue militar: cerca de 1,500 elementos preparados para atender emergencias mediante el Plan DN-III-E .

Maquinaria disponible: retroexcavadoras , camiones de volteo y equipo pesado para labores de auxilio y recuperación.

Restricciones en playas: cierre de accesos y suspensión de actividades ante las condiciones de riesgo.

Operativo naval: retiro de barricadas de arena y costales en el corredor Pablo Picasso , que conduce a playa Las Glorias .

Prevención entre visitantes: compras de provisiones y resguardo en alojamientos mientras se mantienen las restricciones.

¿Qué zonas de Jalisco están en riesgo por el huracán Simón?

Además de Puerto Vallarta, los avisos preventivos mencionan a Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación entre los municipios de Jalisco que requieren especial atención por las condiciones asociadas al ciclón.

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La vigilancia también se extiende a Colima, particularmente a zonas como Manzanillo, ante la proximidad del sistema meteorológico.

Las lluvias intensas pueden generar inundaciones, desbordamientos de cauces y deslaves, mientras que los vientos y el oleaje representan riesgos para las comunidades costeras y la infraestructura.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informado mediante los reportes oficiales, evitar acercarse al mar y respetar los cierres establecidos. También es importante seguir las instrucciones de Protección Civil, especialmente si se emiten indicaciones de evacuación o restricciones adicionales.

Mientras evoluciona el huracán Simón, el despliegue militar y las acciones de la Marina forman parte de los preparativos para atender posibles afectaciones en Puerto Vallarta y otras localidades de la costa del Pacífico mexicano.

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