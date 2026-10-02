Tras la cancelación del debate, Flávio Bolsonaro afirmó que Lula será “expulsado de la Presidencia” en las elecciones del domingo

Flávio Bolsonaro afirmó que Lula será “expulsado de la Presidencia” tras las elecciones del domingo (REUTERS)

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El candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro afirmó el jueves por la noche que Luiz Inácio Lula da Silva será “expulsado de la Presidencia este domingo” y pidió a sus electores un “voto de revuelta” para intentar ganar las elecciones en primera vuelta, durante una transmisión en vivo con aliados tras desistir de participar en el debate de TV Globo.

“Te llamé, Lula, para el debate más de dos veces. Tú huiste. Es contigo con quien queremos debatir, restregarte en la cara la verdad, tu incompetencia, corrupción. Tú serás expulsado de la Presidencia este domingo, Lula”, afirmó Flávio.

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La declaración del candidato del Partido Liberal (PL) se produjo después de que Lula afirmara durante una entrevista con Flow Podcast que considera que puede ganar las elecciones en primera vuelta.

Según el Datafolha divulgado este jueves, Lula registra 45% de las intenciones de voto válido en la primera vuelta, frente al 40% de Flávio Bolsonaro. Los votos válidos excluyen los nulos y en blanco. El margen de error es de dos puntos porcentuales, más o menos. En una eventual segunda vuelta, ambos aparecen en empate técnico. Lula registra 48% de las intenciones de voto, mientras que Flávio alcanza el 45%, según el mismo sondeo.

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Durante la transmisión, Flávio invitó a participar a aliados, entre ellos el diputado federal Nikolas Ferreira y los candidatos al Senado por Santa Catarina Carlos Bolsonaro y Carol de Toni, para hablar sobre la cancelación del debate. Ferreira celebró la decisión de Globo.

Atriles vacíos de los candidatos Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva el día de un debate presidencial previo a las elecciones nacionales en São Paulo, Brasil, el 23 de agosto de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)

Flávio había anunciado su desistimiento del debate horas antes del horario previsto para el inicio del evento. El candidato del PL cuestionó una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la calificó de “censura”. El tribunal había prohibido a TV Globo mantener en el escenario el púlpito destinado a Lula, quien ya había anunciado que no asistiría al encuentro. La decisión respondió a un pedido de la coalición del candidato a la reelección.

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Minutos antes del inicio previsto del debate, TV Globo canceló el evento y citó las decisiones judiciales. En una nota, la emisora afirmó que las resoluciones “causan inseguridad jurídica y representan una interferencia indebida en la libertad que los vehículos de prensa tienen para organizar los debates electorales”.

En la decisión emitida el jueves, la ministra Estela Aranha también prohibió que los candidatos presentes en el debate dirigieran preguntas a Lula. Según el criterio de la magistrada, la imposibilidad de una “respuesta simultánea o contraposición en el propio ambiente del debate aparenta superar el campo meramente organizativo del evento”.

Flávio había anunciado su desistimiento del debate horas antes del horario previsto para el inicio del evento (REUTERS)

La participación de Flávio en el debate de Globo habría sido su primera aparición en un debate durante estas elecciones. El domingo, durante una actividad de campaña, el candidato había confirmado su presencia y desafiado a su principal adversario.

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“Lula, quiero que estés en el debate de Globo, ven a debatir conmigo, porque voy a restregarte la verdad en la cara”, había afirmado Flávio. En esa ocasión, también había dicho que participaría en el encuentro incluso sin la presencia de Lula.