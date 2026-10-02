Cancelaron el último debate presidencial de Brasil tras las bajas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a días de las elecciones

Atriles vacíos de los candidatos Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva el día de un debate presidencial previo a las elecciones nacionales en São Paulo, Brasil, el 23 de agosto de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)

Guardar

La cadena Globo canceló este jueves el último debate presidencial antes de las elecciones del domingo tras una serie de decisiones judiciales que alteraron las reglas acordadas para el encuentro. La emisora anunció la medida una hora antes del inicio previsto de la transmisión.

En un comunicado publicado en su portal de noticias, Globo aludió a su “larga tradición en la organización de debates electorales”, cuyo objetivo es “promover la discusión de ideas para Brasil” y brindar “la oportunidad de comparar los proyectos” de los candidatos. La cadena sostuvo que “las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes de la realización del debate generan inseguridad jurídica y representan una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios de comunicación para organizar los debates”.

PUBLICIDAD

La decisión ocurrió después de que la jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) Estela Aranha prohibiera a la cadena mostrar el atril vacío del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la emisión. Esa posibilidad formaba parte de las reglas que Globo había pactado con los aspirantes. La magistrada también vetó las preguntas de los demás candidatos hacia el espacio que debía ocupar Lula. La campaña del mandatario presentó el recurso y planteó un “potencial desequilibrio” que podía perjudicarlo. Aranha remarcó, además, que la asistencia a los debates tiene carácter “facultativo”.

Lula comunicó el miércoles que no asistiría al encuentro televisado y que, a la misma hora, participaría de una entrevista en un pódcast.

FILE PHOTO: A combination image shows Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (left) at a ceremony at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, August 8, 2026, and senator Flavio Bolsonaro (right), the Liberal Party (PL) candidate in Brazil's presidential election, during an event announcing Alfredo Gaspar as Bolsonaro's vice-presidential running mate, in Brasilia, Brazil, August 5, 2026. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Tras el fallo del TSE, el senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales candidatos de la carrera presidencial, anunció que tampoco acudiría al debate. “Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE. La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias”, afirmó el hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro y Lula figuran en un empate técnico en los sondeos de intención de voto. Poco después, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes ordenó que Globo incluyera en el debate a Renan Santos, dirigente del partido Misión, quien no formaba parte de la convocatoria inicial. La cadena recordó que “deben ser invitados obligatoriamente los candidatos de partidos con una representación de al menos cinco parlamentarios en el Congreso Nacional”, condición que Santos no cumplía. Globo agradeció la disposición del resto de los candidatos que tenían prevista su participación en el debate.

El actual mandatario nacional afirmó este jueves que no iba a asistir al debate electoral previsto para el jueves porque considera que el formato es “infructífero” y abre espacio a “bromitas” de aspirantes con menor respaldo.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con el pódcast Flow, Lula cuestionó las reglas del encuentro organizado por TV Globo, a tres días de la primera vuelta. El mandatario sostuvo que la dinámica no da “continuidad” a las intervenciones de los candidatos, ya que obliga a esperar demasiado tiempo para responder a los rivales.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), acompañado por el gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, y el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, asiste a un mitin de campaña en una zona comercial de São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026 (REUTERS/Fraga Alves)

“Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates”, le dijo el jefe de Estado a Igor Rodrigues, conductor de la entrevista, que transcurrió en un tono relajado.

El dirigente progresista no participó en ningún debate de esta campaña y señaló que algunos postulantes recurren a “gracietas” para ganar visibilidad, aunque la elección presidencial constituye “algo serio”. Lula propuso que los debates se organicen de acuerdo con el peso electoral de cada candidato, con el objetivo de que exista “una disputa con iguales”.

PUBLICIDAD

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron este jueves la propaganda electoral antes de las elecciones del domingo con mensajes centrados en su relación con el electorado brasileño, en el último día autorizado para la difusión de anuncios de campaña.

El presidente y candidato a la reelección, Lula, utilizó su espacio televisivo para repasar políticas sociales de su Gobierno y presentar propuestas para un eventual nuevo mandato. Entre ellas, destacó la reducción de la jornada laboral con el objetivo de eliminar el trabajo de los sábados.

“Esta es mi última elección. Mi último gobierno será el más importante de todos”, afirmó Lula, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo y está próximo a cumplir 81 años.

PUBLICIDAD

El candidato opositor Flávio Bolsonaro, por su parte, dedicó su último bloque de propaganda a un mensaje de cercanía con la población y a la promesa de cambio político en Brasil. En ese sentido, llamó a dejar atrás el “viejo sistema” que, según planteó, rige al país. El candidato evitó ataques directos contra Lula en su última aparición de propaganda electoral antes de los comicios.

(Con información de EFE)