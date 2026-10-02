Crece polémica por publicaciones en redes sociales de Sergio Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo, contra Gonzalo Arango y Andrés Caicedo: exministra, descendiente de Rufino José Cuervo se pronunció

El titular del instituto causó controversia al explorar la profunda transformación de Gonzalo Arango y mencionar que, en medio del ateísmo y la rebeldía, encontró "en la soledad de su propia destrucción" el camino hacia la fe - crédito @CaroyCuervo/X

Guardar

Elvira Cuervo de Jaramillo, descendiente del filólogo Rufino José Cuervo, cuestionó en la mañana del viernes 2 de octubre que el director del instituto Caro y Cuervo, Sergio Vélez, use las redes oficiales de la entidad para emitir valoraciones personales sobre escritores, al considerar que la entidad debe concentrarse en la defensa y el estudio del lenguaje.

Cuervo de Jaramillo, que fue ministra de Cultura entre 2006 y 2007 durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, expresó en diálogo con Caracol Radio que la institución no debe asumir juicios morales sobre vidas u obras literarias; en relación con las declaraciones de Vélez, que generaron un fuerte revuelo en el espectro literario nacional.

PUBLICIDAD

La discusión surgió por los videos publicados en las cuentas institucionales, en las que su director se refirió sobre los escritores Gonzalo Arango y Andrés Caicedo. En uno de ellos, Vélez abordó los 50 años de la muerte del fundador del nadaísmo y presentó su acercamiento final a la fe católica después de haberse alejado de la izquierda.

Elvira Cuervo, descendiente de Rufino Cuervo, criticó a Sergio Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo por sus opiniones personales sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo (- crédito Mambo - suministrada a Infobae Colombia)

“Para eso no está el Instituto Caro y Cuervo. Se ha debido entonces pronunciar hace cien años sobre la decisión de Emilio Cuervo Márquez. Eso no les corresponde”, afirmó la también exembajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el activismo anti-darwinista del escritor y político a finales del siglo XIX.

PUBLICIDAD

Para la exministra, que se refería en ese apartado a su abuelo, Cuervo Márquez, el instituto debe permanecer al margen de ese tipo de controversias. Así mencionó los casos de los escritores José Asunción Silva y Andrés Caicedo al hablar de la sensibilidad de algunos autores; siendo Caicedo otro de los autores de los que habló Vélez.

La defensa del lenguaje como función institucional

El Instituto Caro y Cuervo tiene más de 80 años de historia y una misión centrada en salvaguardar el patrimonio lingüístico de Colombia. Su nombre rinde homenaje a Rufino José Cuervo: filólogo y lexicógrafo colombiano cuya obra estuvo ligada al estudio de la lengua castellana, al igual que al lingüista Miguel Antonio Caro Tobar.

PUBLICIDAD

La exministra señaló que el papel de la entidad debe orientarse a los modos de expresión actuales y a un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. “Yo creo que el ICC debe estar dedicado a la defensa del lenguaje. Hoy en día, pues, como usted lo ha oído muy bien, los jóvenes están utilizando un lenguaje absolutamente soez y vulgar”, dijo.

Y agregó que ese fenómeno debe ser abordado desde la educación y no mediante comentarios sobre asuntos que, a su juicio, no corresponden a la misión lingüística del organismo. “Lo que nos corresponde es velar sobre el lenguaje, no opinar sobre hechos alrededor, ajenos a él”, señaló durante la referida entrevista radial.

PUBLICIDAD

Cuestionamientos por los videos del director del Instituto Caro y Cuervo sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo

Las críticas al director no se limitaron a la posición de Cuervo de Jaramillo. El video sobre Andrés Caicedo fue difundido la noche en que el escritor caleño habría cumplido 75 años (29 de septiembre) y en el mismo Vélez presentó su muerte como una advertencia moral vinculada con su rebeldía, su rechazo a las normas y a la institucionalidad.

El Instituto Caro y Cuervo fue creado en 1942 y desde entonces es el centro lingüístico por excelencia de Colombia - crédito Instituto Caro y Cuervo/Facebook

En este caso, la escritora Margarita Posada rechazó que el suicidio se presente como una decisión asociada con la falta de obediencia a las normas. “Yo no lo romantizo, pero tampoco hablo del síntoma más grave de cualquier trastorno mental, como lo es el suicidio, como si fuera una escogencia de una persona”, afirmó a Caracol Radio.

PUBLICIDAD

Posada también objetó que Vélez usara las redes oficiales de una entidad pública para expresar opiniones personales, pues dijo que el Instituto Caro y Cuervo tiene la responsabilidad de preservar el patrimonio lingüístico y literario del país, al margen de disputas y remarcó que “no es una cuestión de bandos políticos”.

Y es que como era de esperarse, al abordar la existencia de un autor de culto en la generación joven, el contenido generó reacciones en Instagram y aparecieron comentarios sobre si las redes sociales del ICC se habían convertido en “el TikTok personal de este señor”, en lo concerniente a la forma en que se estaría expresando un concepto personal.

PUBLICIDAD

Gonzalo Arango fue el fundador del nadaísmo en Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

El artista y docente de la Universidad de los Andes Lucas Ospina cuestionó que una lectura personal se difundiera desde una cuenta oficial. “La libertad de expresión se puede usar con un derecho pleno. Pero usar la cuenta oficial del Instituto Caro y Cuervo para hacer eso me parece un uso errado de las comunicaciones”, dijo a El Espectador.

Por su parte, Catalina Valencia, coordinadora de la línea cultural de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, afirmó que los centros de investigación deben plantear preguntas y propiciar conversaciones sobre el país; y advirtió que el uso de los canales institucionales puede convertir al instituto en una oficina de comunicaciones del Gobierno.

PUBLICIDAD

Entretanto, la exdirectora del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, sostuvo en Caracol Radio que Vélez puede tener una postura crítica sobre Caicedo, pero diferenció esa opinión de la voz de una institución pública. “El problema es que esa lectura se difundió desde los canales oficiales de una institución dedicada a la investigación”, afirmó.

El escritor caleño Andrés Caicedo habría cumplido 75 años el 29 de septiembre de 2026 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Estudiantes y exdirectivos reclaman diálogo sobre la gestión

La discusión también alcanzó a la comunidad académica. Daniella Sánchez Russo, exdirectora del Instituto Caro y Cuervo, cuestionó según recogió El Colombiano que semanas después de la posesión de Vélez no hubiera información sobre las líneas de investigación, el doctorado presentado ante el Ministerio de Educación.

PUBLICIDAD

“Está creando el nuevo director mucho ruido dentro de las redes institucionales, no toca el centro más importante, que es su gestión”, manifestó Sánchez Russo, que pidió explicaciones a Vélez del proyecto de documentación de lenguas iniciado en 2025, el Museo de Yerbabuena y libros pendientes de publicación; asuntos de su resorte.

Sergio Vélez es el director del Instituto Caro y Cuervo y fue posesionado por la ministra de Culturas, Paola Holguín (- crédito @mincultura)

Sergio Vélez, de 42 años, es comunicador social de la Universidad de Antioquia, cursó posgrados en Canadá, publicó seis libros y recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2010. En 2019 fue designado agregado cultural de Colombia en Suiza por Iván Duque, y la ministra de Culturas, Paola Holguín, lo nombró al frente del instituto.

Frente al rol del director del instituto, Lucía Vanegas, representante estudiantil del Caro y Cuervo, dijo a Cambio que la comunidad no ha tenido un diálogo directo con la nueva dirección para conocer su proyecto y sus prioridades. Los estudiantes sí se reunieron con la decanatura y la subdirección para definir planes de acción.

“Necesitamos que esa pluralidad se refleje también en las comunicaciones institucionales”, acotó Vanegas, reclamó en consecuencia que se refleje esa diversidad de perspectivas que existen dentro de la institución. Y pidió que los canales oficiales no privilegien una visión por encima de otras y que abran espacio al debate académico.