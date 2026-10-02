Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Liverpool FC, club inglés que participa en la Premier League, prepararía una oferta de hasta 40 millones de libras por la perla mexicana, Gilberto Mora, de acuerdo con la información de Football Insider este jueves 1 de octubre del 2026.

“El Liverpool está preparando una oferta de 40 millones de libras por el joven prodigio mexicano Gilberto Mora”, informó el medio británico. Dicha cifra superaría los más de 25 millones que solicitan los Xolos del Club Tijuana, equipo de la Liga Mexicana para permitir la salida de Morita una vez cumplida la mayoría de edad.

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Después de disputar el Mundial 2026, con la Selección Mexicana de Futbol, Gil Mora se convirtió en el jugador más valioso de la Liga Mx, por tanto los Xolos pedirían mínimo 30 millones de euros por el futbolista que celebrará sus 18 años de edad el próximo 14 de octubre del 2026.

Liverpool FC entiende que para adquirir los servicios de Gilberto Mora desde un principio deberá ofertar de manera efectiva, es por eso que los Reds pondrían sobre la mesa una propuesta de 40 millones de libras, una cifra cercana a los 46 millones de euros.

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No obstante, medios británicos aseguran que la cifra aumentaría a 52 millones de dólares por Gilberto Mora y en caso de concretar su traspaso el mediocampista de los Xolos de Tijuana se convertiría en el jugador más caro de todos los tiempos.

El interés del Liverpool FC ocurre a menos de dos semanas que Gilberto Rafael Mora cumpla sus 18 primaveras. A partir de ahí, todos los equipos extranjeros que buscan los servicios del mexicano abrirán la chequera para convencer al ‘10′ de Tijuana y la Selección Mexicana para dar el salto al futbol élite.

Cabe destacar que el reporte emitido por Football Insider nombra a los clubes que entrarían a la puja por Gilberto Mora y no son simples equipos, sino el Real Madrid Club de Futbol y el FC Barcelona de la Liga Española como el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

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Xolos buscaría una venta con cláusulas y porcentaje de una futura operación

La intención de los Xolos del Club Tijuana no sería limitar la negociación por Gilberto Mora a una cantidad fija. El club de la frontera norte pensaría en incluir cláusulas por objetivos deportivos y conservar un porcentaje de los derechos económicos del jugador para recibir ingresos si hay una venta posterior en el futbol de Europa.

De acuerdo con las primeras publicaciones, Xolos habría fijado una valoración inicial de 35 millones de euros, aunque estaría abierto a negociar a partir de ese monto. La distancia entre ese monto y los 46 millones de euros que representaría una eventual oferta de 40 millones de libras, colocaría la operación en terreno inédito para un jugador mexicano como Gil Mora.

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Cabe decir que al inicio del mes de octubre no existe un anuncio oficial por parte del Liverpool FC, mucho menos una negociación en curso con los Xolos del Club Tijuana, ya que las regulaciones internacionales impiden que menores de 18 años concreten transferencias al futbol de Europa, salvo excepciones muy puntuales.

Aparte, el propietario de la Jauría, Jorge Hank Rhon, adelantó que el club desea retener a Gilberto Mora al menos hasta terminar el torneo Apertura 2026. Además, el alto precio de su carta, estimado en 25 millones de dólares, representa un obstáculo importante para cualquier club europeo interesado, pero Liverpool FC parece enseñar que para ellos no habrá límites para la contratar a Gil Mora en el mercado invernal.

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Liverpool FC tendría la competencia de Real Madrid, FC Barcelona y PSG por Gil Mora

El posible fichaje de Gilberto Rafael Mora Zambrano no dependería únicamente del poder económico de Liverpool FC. El interés de clubes de España y Francia eleva la exigencia para cualquier franquicia que intente concretar un acuerdo con Xolos del Club Tijuana rumbo al próximo año 2027.

Estar en la posible mira del Real Madrid Club de Futbol, FC Barcelona y el París Saint Germain coloca al Club Tijuana en una posición donde tendrá que comparar propuestas y definir no sólo el monto del traspaso de su mediocampista, sino el proyecto deportivo que recibiría Gilberto Mora en el viejo continente.

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Para Liverpool FC, el ofrecimiento que sacude a los Xolos de Tijuana, a la Selección Mexicana y a la Liga Mx, representaría una apuesta por un futbolista que todavía no llega a la mayoría de edad, pero que ya figura entre los nombres más buscados de su generación que desembolsar una cantidad así no sería una apuesta, sino una garantía en el mediocampo.

El club de la Premier League tendría que determinar si intenta cerrar el acuerdo durante el mercado de invierno de fichajes o si esperará al verano de 2027, sin embargo, Liverpool FC debe tomar en cuenta que llegarán múltiples propuestas por Gil Mora en Tijuana que una pausa le jugaría en contra.

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Por el contrario, esa diferencia resultaría un punto central para la escuadra rojinegra, que podría considerar que el valor de Morita incremente conforme dispute más partidos y sume actividad internacional con la Selección Mayor de México.

Según Yahoo Sports, Tijuana apunta a que una salida en enero sería complicada debido al nivel de competencia y al dinero necesario para completar la operación por Gilberto Mora. La misma fuente plantea que Xolos preferiría negociar en verano, cuando la cotización del jugador sea mayor.

Esa posibilidad daría margen a otros clubes para entrar a la disputa. También permitiría que Gil Mora mantenga actividad en el Futbol Mexicano durante varios meses antes de tomar una decisión sobre su destino futbolístico fuera del país.

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Sebastián Abreu afirma que valor de Gil Mora no impedirá su viaje a Europa

El técnico del Club Tijuana, Sebastián Loco Abreu, aceptó que el costo de la transferencia de Gilberto Mora será alto para clubes top en Europa, pero eso no figurará como un impedimento para que su futuro sea en el balompié extranjero.

“Un valor que será alto, sí, que será el mayor en la historia del futbol mexicano, también, pero está la parte humana, con lo que implica que Xolos, fuera del foco nacional, estará vendiendo desde su raíz, de 10 años en adelante formado en Xolos, eso tiene un valor también, así que erradiquemos que el valor sea impedimento para que se vaya, por ahí no va a pasar”, declaró el charrúa en conferencia de prensa.