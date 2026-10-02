Colombia

Operación contra el Clan del Golfo dejó tres capturados y más de $300 millones en efectivo, tras un año de investigaciones

Un trabajo de inteligencia entre distintos entes del Estado permitió identificar una red de apoyo financiero y logístico vinculada con las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez

La intervención, realizada tras más de un año de pesquisas, se desplegó simultáneamente en Medellín, Juradó y Quibdó para desarticular apoyos de dos subestructuras con presencia en el litoral chocoano - crédito prensa Armada de Colombia
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La captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo y la incautación de más de $300 millones en efectivo fueron el resultado de una investigación que se extendió durante más de un año. Los operativos se realizaron en forma simultánea en Medellín, Antioquia, y en los municipios de Juradó y Quibdó, Chocó, según informó la Fuerza Naval del Pacífico.

La operación buscó afectar las redes de apoyo, coordinación y financiación de las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez, que tendrían presencia en sectores del litoral Pacífico chocoano.

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Entre los detenidos está un hombre que, de acuerdo con las autoridades, sería financiador y articulador del manejo de recursos provenientes de economías ilícitas. Su presunta función consistía en administrar fondos destinados a sostener las actividades de la organización armada en esa región del país.

La Fuerza Naval del Pacífico capturó a tres presuntos miembros del Clan del Golfo e incautó más de $300 millones en efectivo en Antioquia y Chocó - crédito prensa Armada de Colombia
La Fuerza Naval del Pacífico capturó a tres presuntos miembros del Clan del Golfo e incautó más de $300 millones en efectivo en Antioquia y Chocó - crédito prensa Armada de Colombia

Los operativos fueron ejecutados por la Armada de Colombia, con participación de unidades de la Brigada de Infantería de Marina N.° 2, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Chocó, en coordinación con el Grupo Investigativo Contra Estructuras de Delincuencia Organizada (Gredo) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación,

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Los investigadores siguieron durante más de un año las redes de apoyo de las subestructuras

La institución castrense señaló que las capturas surgieron de labores de inteligencia e investigación destinadas a identificar a personas que, presuntamente, contribuían al funcionamiento de las estructuras del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.

La operación oficial apuntó a debilitar el apoyo a las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez en el litoral del Pacífico - crédito prensa Armada de Colombia
La operación oficial apuntó a debilitar el apoyo a las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez en el litoral del Pacífico - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades atribuyeron a los capturados vínculos con las subestructuras Wilmar de Jesús Úsuga Castaño y Leónidas de la Rosa Vásquez. Ambas tendrían injerencia en áreas bajo responsabilidad de la Fuerza Naval del Pacífico, una zona donde los grupos armados organizados disputan rutas, recursos y mecanismos de financiación ilegal.

La investigación se concentró en las capacidades de sostenimiento de esas organizaciones. El propósito fue establecer quiénes participaban en la administración de recursos, la coordinación de actividades y el apoyo logístico de las estructuras armadas.

En ese contexto, la detención del supuesto responsable financiero es uno de los puntos centrales de la operación. Según la información oficial, el hombre estaría relacionado con el manejo de dinero producto de economías ilícitas y con la articulación de recursos para mantener las operaciones del grupo en el Pacífico chocoano.

Entre los detenidos figura un supuesto articulador financiero encargado de administrar fondos provenientes de economías ilícitas - crédito prensa Armada de Colombia
Entre los detenidos figura un supuesto articulador financiero encargado de administrar fondos provenientes de economías ilícitas - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades no divulgaron las identidades de los tres detenidos ni precisaron los delitos que les serán imputados en el proceso judicial.

El dinero incautado habría estado destinado al sostenimiento de actividades ilícitas

De manera preliminar, las autoridades consideran que el efectivo decomisado estaban destinados a financiar actividades ilegales y a sostener a integrantes del Clan del Golfo en zonas de influencia de la organización.

Además del dinero, los uniformados encontraron un arma de fuego, un arma traumática y material aurífero. La cantidad, el tipo y las características de ese material serán establecidos mediante análisis técnicos y procedimientos de verificación.

El dinero y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso judicial - crédito prensa Armada de Colombia
El dinero y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso judicial - crédito prensa Armada de Colombia

La Fuerza Naval del Pacífico indicó que la ofensiva buscó golpear las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados organizados, además de sus acciones delictivas.

El personal detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación deberá avanzar en la judicialización de los tres capturados y en la verificación de los elementos recogidos durante la operación.

“La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, orientadas a debilitar las capacidades logísticas, financieras y delictivas de los Grupos Armados Organizados, afectar sus economías ilícitas y contribuir a la protección de la población y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el departamento del Chocó y en la región del Pacífico colombiano”, concluyó la autoridad militar.

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