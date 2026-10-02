Carlos Slim desembolsa 4 mil millones de pesos para transformar el centro de Puebla

Planea inversión de 4 mil millones de pesos para rehabilitar Paseo de San Francisco y construir 700 departamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Grupo Carso, encabezado por el ingeniero, Carlos Slim Helú, anunció la inversión de 4 mil millones de pesos para rehabilitar Paseo de San Francisco y construir 700 departamentos en zona centro del estado de Puebla.

La iniciativa promovida por el empresario Carlos Slim incluye la reconversión del espacio, con una zona comercial y 700 departamentos en el Centro Histórico de Puebla. También se calcula la creación de mil 500 empleos fijos y 2 mil 500 indirectos.

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El proyecto contempla: comercio, oficinas, espacios educativos, áreas abiertas, estacionamientos y recintos para conciertos, pero la propuesta de avance depende de las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ser la responsable de revisar que las obras no alteren la imagen urbana ni afecten monumentos o elementos protegidos.

Carlos Slim, de la mano de Pepe Chedraui, alcalde de la Ciudad de Puebla, hoy en conferencia de prensa llevada a cabo desde el Ayuntamiento, presentaron el proyecto que planea detonar 45 mil metros cuadrados de zona comercial y habitacional en la zona de San Francisco.

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Un plano urbano delimita un terreno total de 45.093 metros cuadrados en el Centro Histórico de Puebla. (X / Luis Gabriel Velázquez)

“Hay algunas áreas en que vale la pena que tengan mayor actividad, mayor, mayor vida, etcétera. Para esto nos hemos concentrado en un área de unos 45 mil metros cuadrados de predio, por el que se pueden hacer en estos lugares algunos proyectos que le den vida”, declaró el Carlos Slim Helú.

“Uno de los factores sería llevar más vida a esta zona. Es una zona muy grande, estamos buscando tener una mayor actividad de tipo comercial, de tipo empresarial, de tipo educativo y de tipo residencial”, destacó el ingeniero mexicano antes de resaltar la importancia de celebrar conciertos en el Centro Histórico de Puebla.

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“Sabemos que hay conciertos y que hay cierto tipo de eventos, entonces buscar con mayor actividad que se realicen esos conciertos. No sé, pero muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en México ya hay muchos conciertos”, señaló Carlos Slim.

“De repente ves uno que viene Shakira y se queda 20 conciertos y luego llega otro y el otro y que hay una multitud de conciertos y que los tienen muy bien, divididos. Por ejemplo, hay conciertos para 3 mil personas, que es el cine Metropólitan, el antiguo cine Metropólitan, o que sean 8 mil, diez mil, como en el Auditorio”, dijo el fundador de Grupo Carso.

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El complejo contempla 700 departamentos para venta y renta

Vista aérea del centro histórico de Puebla.

El presidente de la compañía Telmex, Carlos Slim Helú, expuso que el desarrollo de este proyecto contará con 700 departamentos, algunos destinados a venta y otros a renta. Las viviendas formarán parte de un conjunto de uso mixto con comercios, oficinas, servicios, áreas de esparcimiento y espacios para actividades culturales.

La propuesta incluye dos niveles de corredores comerciales y estacionamientos subterráneos de hasta cuatro niveles. El complejo también tendría cafeterías, supermercado, farmacia y otros servicios en distintos niveles.

El plan prevé intervenir Paseo de San Francisco y predios cercanos, entre ellos espacios vinculados con la exfábrica de Los Ángeles, un inmueble próximo a CasaReyna y City Express, así como áreas aledañas a las chalupas de San Francisco y el Centro de Convenciones. La empresa busca integrar los inmuebles existentes con nuevas construcciones mediante andadores, patios, plazas y puentes peatonales.

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El planteamiento intenta retomar la experiencia de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la apertura de negocios, la vivienda y las actividades culturales impulsaron una mayor afluencia de personas a querer visitar el corazón de la Capital de la República Mexicana.

“La recuperación del Centro Histórico, se decidió restaurar hay cinco o seis grandes edificios, antiguos edificios y lo que hicimos en aquella ocasión, que funcionó bien, fue buscar revitalizar el Centro Histórico, es decir, darle vida, que de nuevo fueran gentes al Centro Histórico y ese fue uno de los esfuerzos importantes: buscar que más personas fueran a vivir al Centro Histórico”, resaltó el ingeniero Slim.

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“En el caso que estamos hablando ahora es claro que el Centro Histórico de Puebla es fantástico, sigue con una vida enorme. No es lo que había pasado en la Ciudad de México, pero, este, de todos modos hay algunas áreas en que vale la pena que tengan mayor actividad, mayor vida, etcétera”, agregó el empresario.

El proyecto requiere permisos del INAH antes de iniciar obras

Se construirían 700 departamentos en la zona de San Francisco.

Paseo de San Francisco se localiza dentro de un entorno con valor patrimonial y cerca del Centro Histórico de Puebla. Por ello, cualquier obra requiere permisos y supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Carlos Slim señaló que Grupo Carso enviará el expediente a las autorizaciones correspondientes en un plazo aproximado de dos meses y los trabajos de rehabilitación comenzarían después de obtener esos permisos.

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Por su parte, el alcalde, José Chedraui Budib, sostuvo que el Ayuntamiento de Puebla acompañará el proceso dentro de sus atribuciones. También afirmó que la intervención deberá cumplir con las normas aplicables en materia urbana, patrimonial y de construcción.

“Estaremos también pendientes de estos temas. Sabemos perfectamente bien que todo esto tiene que pasar por el INAH, porque, son los permisos prioritarios que se tienen que dar. Sin duda, con las normas que se tienen que justificar y poder cumplir con todas y cada una de ellas, ya que es patrimonio de la humanidad la ciudad de Puebla”, indicó

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“Todo esto compartido con Ferrocarril, por supuesto, con el general constructor y sin duda con el INAH, con el gobierno del estado, hemos tenido una participación la semana pasada, se expuso a grandes rasgos el proyecto y bueno, seguiremos trabajando de la mano de ellos para poder seguir con todo este tema adelante en favor de Puebla y Tlaxcala, por supuesto”, añadió José Chedraui Budib.

La inversión de Grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim Helú, coloca a la zona de San Francisco como uno de los principales puntos de desarrollo inmobiliario y comercial anunciados para Puebla este 2026. La construcción de los 700 departamentos dependerá que la empresa presente el proyecto ejecutivo y reciba las autorizaciones del INAH y del Ayuntamiento de Puebla.