Gala Montes busca orden de restricción contra su mamá por acoso y despojo

Gala Montes contempla acudir ante las autoridades para solicitar una orden de restricción contra su madre, Crista Montes.

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La actriz y cantante Gala Montes evalúa solicitar una orden de restricción contra su mamá, Crista Montes, por presuntos actos de acoso y peticiones constantes de dinero.

La medida legal busca establecer límites formales ante lo que la intérprete califica como un hostigamiento continuo tras su salida de un programa de televisión.

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La artista mexicana de 26 años contempla acudir ante las autoridades para proteger su integridad personal y su patrimonio.

El conflicto entre ambas escaló de forma pública a mediados de 2024, cuando la joven despidió a su madre del cargo de mánager.

Gala Montes afirmó que su madre busca comunicarse con personas de su entorno laboral e íntimo con la intención de desprestigiarla.

Sostuvo también que Crista Montes se aproximó en distintas ocasiones para exigirle recursos financieros de manera insistente.

Gala Montes acusó acoso constante y exigencias financieras de Crista Montes

Durante una entrevista para la televisión mexicana, la actriz y cantante detalló que prefiere mantener una distancia definitiva con su familia directa.

Explicó que la relación comenzó a deteriorarse tras identificar presuntas irregularidades en el manejo de sus ingresos acumulados.

“Yo de verdad a la señora Crista le huyo, le quiero poner una orden de restricción porque no deja de acosarme porque quiere dinero, porque ya se le acabó, porque nunca supo trabajar”, declaró la actriz durante la entrevista.

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La intérprete del sencillo Tacara sostuvo que sufrió despojos económicos a lo largo de su trayectoria profesional. Aseguró que los intentos de acercamiento por parte de su madre se intensificaron cuando notó un incremento en la proyección mediática de su hija.

Gala Montes comparó las dinámicas vividas dentro de su núcleo familiar con las experiencias de la cantante Britney Spears. Señaló que el trato recibido por parte de sus familiares cercanos le provocó crisis emocionales profundas en años anteriores.

La actriz recordó que en los momentos de mayor tensión emocional su madre llegó a calificarla de huérfana.

Gala mencionó que la búsqueda de ayuda profesional le permitió reconocer patrones de abuso psicológico derivados de la explotación laboral en su niñez.

La actriz y cantante acusó a su madre de exigirle dinero e intentar comunicarse con personas de su entorno laboral para perjudicarla.

La portada de ‘La hija de nadie’ censuró el rostro de Crista Montes para evitar demandas

Como parte de la promoción de su producción discográfica titulada ‘La hija de nadie’, programada para lanzarse el 23 de octubre, la cantante presentó la portada oficial en sus canales digitales.

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La imagen muestra una fotografía de su infancia donde aparece acompañada de su madre, presentando el rostro de Crista Montes cubierto en su totalidad con una mancha de color morado.

Gala Montes explicó que la decisión visual obedece a un intento de evitar controversias legales por derechos de imagen y mantener la atención en su proyecto musical.

La artista señaló que el equipo de producción le solicitó una fotografía de su niñez debido a la expresividad de su rostro. Al no contar con imágenes donde apareciera sola, optó por editar la fotografía y ocultar la cara de su madre.

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“No le voy a volver a dar foco”, aseveró Gala Montes al referirse al motivo principal de la modificación.

Añadió que la estrategia previene posibles demandas iniciadas por su madre debido al uso comercial de su fotografía en el lanzamiento del álbum.

La publicación de la portada generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la cantante en redes sociales.

Diversos usuarios expresaron apoyo ante las medidas tomadas por la joven para separar su carrera musical de los conflictos familiares.

La portada del álbum 'La hija de nadie' muestra la infancia de la cantante con el rostro de su madre oculto. (Instagram)

Crista Montes reaccionó en redes sociales y reconoció el talento actoral de su hija

Tras la difusión de las declaraciones de la actriz y los adelantos de su disco, Crista Montes compartió un video a través de su cuenta de Instagram para fijar su postura sobre los señalamientos de acoso y distanciamiento.

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En el material audiovisual grabado desde su domicilio, la madre de la artista lució distante ante los cuestionamientos de la audiencia.

Señaló que optará por reflexionar sobre los hechos en privado junto a las personas que integran su entorno más cercano.

“Ya no tengo cara para decir nada, quiero decirles nada más que no se les olvide que es una gran actriz, ¿okey?”, expresó Crista Montes en el metraje difundido en plataformas digitales.

La señora añadió en su mensaje que no dará explicaciones adicionales a la opinión pública sobre el distanciamiento. Reiteró de manera enfática el talento profesional de su hija a pesar de la disputa que mantienen.

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“Ya todo lo demás, lo que pienso, lo que no pienso, eso ya lo reflexionaré yo y mi gente de confianza y mi círculo cercano. Pero sí quiero decirles que no se olviden que es una gran actriz. No voy a dar más explicación”, concluyó en su mensaje.

Crista Montes reaccionó en un video de Instagram y afirmó que la joven es una gran actriz, aunque declinó dar más explicaciones. CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

El conflicto entre Gala Montes y su madre inició por acusaciones de explotación

El distanciamiento entre ambas comenzó a mediados de 2024, cuando la joven decidió finalizar la relación laboral que mantenía con su madre, quien se desempeñó como su representante artística desde sus inicios en la actuación a temprana edad.

La ruptura laboral detonó acusaciones de violencia física, explotación infantil y manejo indebido de cuentas bancarias.

Gala Montes sostuvo que su madre dejó de trabajar formalmente desde el momento en que ella inició su carrera en el medio del espectáculo.

La actriz denunció que durante casi dos décadas sufrió manipulación psicológica, despojo de sus ganancias e intentos de extorsión.

Detalló un episodio en el que presuntamente fue víctima de agresiones físicas por parte de su madre dentro de su propia casa.

El distanciamiento entre ambas escaló a mediados de 2024 tras la remoción de Crista Montes como mánager de la artista. (Instagram)

Por su parte, Crista Montes declaró anteriormente que ella también fue víctima de violencia verbal y física por parte de sus dos hijas, Gala Montes y Beba Montes.

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Afirmó haber sido removida de su puesto sin una indemnización económica justa por sus años de trabajo.

La relación se deterioró de manera definitiva cuando la madre de la actriz otorgó entrevistas al creador de contenido Adrián Marcelo, con quien Gala Montes sostuvo enfrentamientos públicos durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Hasta el momento no consta la presentación formal de la solicitud de la orden de restricción ante un juzgado del poder judicial.

La actriz sostiene que las acciones legales representan el siguiente paso para blindar su seguridad física y la estabilidad de su carrera profesional.