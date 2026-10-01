Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Gloria Trevi acusó a Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México, de ser "un misógino" que lucra con información falsa, en medio del litigio por el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta. Crédito: Especial

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Gloria Trevi acusó a Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México, de ser “un misógino” por lucrar con información que considera falsa sobre su vida. La cantante respondió así al boletín de prensa que la editorial emitió contra una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ordena retirar menciones e imágenes suyas del libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta.

El litigio ocurre mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene suspendidos los efectos de esa resolución. La medida permite que la obra continúe a la venta mientras un juicio administrativo resuelve el fondo del asunto; sin embargo, el proceso podría extenderse cerca de un año, según estimó un abogado de la editorial.

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De qué trata el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta

Todo a la luz lleva como subtítulo El caso criminal que México dejó en la oscuridad y que fue publicado bajo el sello Grijalbo, perteneciente a Penguin Random House México. Enrique Calderón, editor de la obra, explicó que Karla de la Cuesta revisó un expediente judicial integrado por miles de hojas que involucran a la interprete de “Dr. Psiquiatra” en una red de abuso junto a Sergio Andrade.

La autora contrastó esos documentos con testimonios, publicaciones periodísticas y análisis jurídicos, los cuales describen presuntos abusos, torturas, explotación y esclavitud que habrían afectado a varias adolescentes y jóvenes.

El editor Calderón sostuvo que el texto no fue concebido como una opinión ni como un ajuste de cuentas. “Karla de la Cuesta no nos entregó un libro de opinión, ni de ajuste de cuentas, ni una venganza por escrito. Nos entrega un testimonio de vida”, afirmó.

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De acuerdo con el portal Animal MX, de la Cuesta reprodujo testimonios de más de diez víctimas en la obra. La autora los contrastó con fuentes periodísticas y con los criterios que tomó la ley al dictar la resolución que absolvió a Trevi.

El libro también señala posibles conflictos de interés detectados por la autora, quien se identifica como sobreviviente del llamado clan Trevi-Andrade. Ese caso judicial de los años noventa involucró a la cantante y al productor Sergio Andrade por el delito de corrupción de menores.

Gloria Trevi fue encarcelada primero en Brasil y luego extraditada a México por ese proceso penal. La justicia mexicana la absolvió finalmente en 2004, según documentó Animal MX.

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Karla de la Cuesta menciona a Gloria Trevi en varios pasajes de Todo a la Luz, libro donde aborda presuntos abusos cometidos por Sergio Andrade, exproductor y agente de la cantante. (@gloriatrevi, @karladela_cuesta)

Para Calderón, el contenido de la obra rebasa la experiencia personal de la autora. El libro examina también el manejo de los expedientes, la valoración de pruebas y la actuación de las autoridades durante más de dos décadas.

“Cerrar la puerta a un libro como este significa también cerrársela a una sobreviviente, a una víctima que decide romper el silencio”, señaló el editor durante una conferencia de prensa. Esa conferencia fue encabezada por la editorial para defender públicamente la publicación.

Penguin Random House sostuvo que las fotografías incluidas en Todo a la luz provienen de documentos judiciales y de materiales publicados por medios durante la cobertura del caso. La empresa negó que busque explotar comercialmente la imagen artística de Trevi.

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“Son fotografías del expediente y son fotografías que vienen de periódicos, que fueron noticias públicas en su momento”, declaró Quetzalli de la Concha, representante de Penguin Random House Grupo Editorial.

(Instagram)

Qué resolvió el IMPI y qué impugnó la editorial sobre Gloria Trevi

Quetzalli de la Concha señaló que el procedimiento ante el IMPI comenzó en 2024. Según su versión, el equipo legal de Trevi pidió entonces detener la publicación del libro en sus formatos impreso, digital y de audiolibro.

La representante afirmó que esa solicitud buscaba usar las facultades cautelares del organismo como una herramienta de censura. El IMPI, sin embargo, levantó inicialmente las medidas provisionales contra la obra.

De acuerdo con la editorial, el organismo reconoció en ese momento que Trevi es una figura de interés público, por lo que consideró entonces que impedir la distribución del libro afectaría el derecho de la sociedad a recibir información.

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La postura cambió en la resolución definitiva, emitida el 27 de julio de 2026 según el portal Animal MX. El IMPI ordenó ahí el retiro inmediato de las menciones y fotografías de Trevi por una presunta afectación a su derecho a la propia imagen.

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“Dos años después, en la resolución definitiva del IMPI en este 2026, sin explicación alguna, revirtió ese criterio”, sostuvo de la Concha durante la conferencia. La representante calificó al instituto como “un órgano de censura”.

Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, explicó que la editorial presentó su demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 1 de agosto de 2026. El Tribunal admitió el recurso a principios de septiembre y otorgó medidas cautelares a favor de la empresa.

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La suspensión frena de forma provisional los efectos de la resolución del IMPI. También impide, mientras tanto, el cobro de las sanciones económicas impuestas a la editorial.

“Provisionalmente la resolución no surte efectos y no se considera cosa juzgada”, explicó de la Parra. El abogado añadió que el proceso judicial podría extenderse cerca de un año.

Karla de la Cuesta posa junto a su libro "Todo a la luz", una publicación que detalla un caso criminal relevante de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Parra precisó que el expediente no deriva de una controversia por marcas registradas. El reclamo del IMPI se basa, según el abogado, en la presunta violación al derecho a la propia imagen de la cantante.

El abogado citó el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esa norma establece que no existe infracción cuando el uso de una imagen responde a fines informativos, periodísticos o al ejercicio de la libertad de expresión.

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Lo que acusó Gloria Trevi contra Roberto Banchik

Ante la resolución de las autoridades, Trevi sostuvo que ejercerá acciones legales contra la autora, la editorial y quienes difundan información que considere falsa, pues rechazó de forma tajante el contenido del libro.

“La publicación que defienden es una falsedad y por ello he ejercido y seguiré ejerciendo acciones legales contra la autora, la editorial y contra todos los que diseminen información falsa o inexacta”, señaló en el texto. La intérprete citó las cifras globales de la compañía editorial para contrastarlas con su reclamo.

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Penguin Random House sostiene que tiene presencia en más de 175 países y que el año pasado registró ventas globales por 5.600 millones de dólares. Trevi afirmó que la oficina mexicana de la editorial obtiene buena parte de sus ingresos mediante publicaciones sobre actrices, actores, funcionarios y cantantes.

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Esa acusación proviene directamente de la cantante y no ha sido acreditada mediante una resolución judicial en la información disponible. “El señor Banchik se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira y de no verificar la información que publica”, afirmó Trevi.

La cantante dirigió además un señalamiento personal contra el líder de la editorial en México. “Señor Banchik, conmigo y muchas mujeres ha topado. Es un misógino que se atreve a publicar mentiras de varias de nosotras y ha dañado a nuestras familias”, sostuvo.

Trevi también cuestionó la ausencia pública de Banchik durante la defensa de la editorial. Afirmó que el directivo “ni en su rueda de prensa se atrevió a dar la cara” y que “manda a sus abogados” en su lugar.

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La cantante respondió a los señalamientos de censura que la editorial dirigió contra el IMPI. Negó haber solicitado al instituto una medida que restrinja la libertad de expresión.

“Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. Siempre he pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre”, señaló en el texto. La intérprete insistió en que su reclamo se limita a la veracidad de los contenidos publicados sobre ella.

Trevi anunció que ordenará a sus abogados revisar los litigios que ha promovido en torno al caso. El objetivo, según explicó, es desistirse de cualquier procedimiento que pudiera representar una traba a la libertad periodística.

El conflicto entre Gloria Trevi y Penguin Random House México continúa abierto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El fondo del asunto, que definirá el futuro de las menciones e imágenes de la cantante en Todo a la luz, podría tardar cerca de un año en resolverse.