Registro Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar la contraseña de mi Llave MX para poder inscribirme

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

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Las familias que buscan incorporar a estudiantes de secundaria a la Beca Universal Rita Cetina en el próximo periodo de registros deben contar previamente con una cuenta de Llave MX. En caso de ya tenerla, y haber olvidado la contraseña, te decimos cómo recuperarla.

El registro para las Becas Bienestar estaría previsto del 2 al 15 de octubre de 2026, aunque las fechas son tentativas. La Coordinación Nacional de Becas Bienestar y la SEP todavía no publicaron la convocatoria con el calendario definitivo del proceso.

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El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

¿Cómo recuperar la contraseña de mi Llave MX?

Las personas que perdieron el usuario o la contraseña de su cuenta Llave MX pueden recuperar el acceso desde el portal oficial llave.gob.mx, según las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y Becas Bienestar.

Para restablecer la contraseña, deben ingresar al sitio, seleccionar “¿Olvidé mi contraseña?” y escribir el correo electrónico que registraron al crear su cuenta. El sistema enviará un enlace para crear y confirmar una nueva clave.

Quienes no recuerden su usuario deben elegir la opción “¿Olvidé mi usuario?” e ingresar su CURP. Si la información coincide con el registro, la plataforma mostrará una pista de los medios de contacto asociados a la cuenta.

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Las personas que perdieron el usuario o la contraseña de su cuenta Llave MX pueden recuperar el acceso desde el portal oficial llave.gob.mx (X@BecasBenito)

Las personas que perdieron el usuario o la contraseña de su cuenta Llave MX pueden recuperar el acceso desde el portal oficial llave.gob.mx (X@BecasBenito)

Las autoridades recomiendan verificar que se trate del sitio oficial antes de proporcionar datos personales. También piden no compartir contraseñas, enlaces de recuperación, CURP ni códigos de acceso con terceros.

¿Cómo hacer el registro a la beca?

Las familias que buscan incorporar a estudiantes de secundaria a la Beca Universal Rita Cetina deben realizar el registro en línea y contar previamente con su cuenta de Llave MX. El trámite se hará en el portal becaritacetina.gob.mx.

Tomando en cuenta convocatorias pasadas, para completar el registro, la persona tutora debe tener su CURP actualizada, identificación oficial vigente —INE o pasaporte—, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, celular activo y correo electrónico vigente. También se solicita la CURP de la alumna o alumno que cursa secundaria en una escuela pública.

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Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Tipos de Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina contempla dos apoyos distintos para estudiantes de escuelas públicas, con montos, periodicidad y niveles educativos diferentes. Ambos depósitos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, pero no necesariamente llegan en las mismas fechas.

La Beca Universal Rita Cetina se dirige principalmente a alumnos de secundaria pública. El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia durante el ciclo escolar. Si en el mismo hogar hay más estudiantes de secundaria, se suman 700 pesos por cada alumno adicional.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

El segundo esquema es el apoyo anual para uniformes y útiles escolares, destinado a estudiantes de primaria pública. Consiste en un pago único de 2,500 pesos por cada alumno registrado, con el fin de ayudar a las familias a comprar cuadernos, mochilas, calzado y uniformes al inicio del ciclo escolar.

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Los dos programas pueden complementarse en hogares con hijos en primaria y secundaria. Una familia con un estudiante de cada nivel puede recibir los 2,500 pesos anuales para el alumno de primaria y, además, los depósitos bimestrales de 1,900 pesos por el estudiante de secundaria.