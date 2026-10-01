Colombia

Gustavo Petro respondió a quienes lo culpan de un eventual apagón en Colombia: “Un profundo acto de deshonestidad”

El exmandatario colombiano calificó de “deshonestidad intelectual” las acusaciones de los gremios, y defendió su política de energía impulsada durante su administración

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa
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El expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para referirse a la alerta emitida por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) ante un posible apagón en Colombia.

De acuerdo con Natalia Gutiérrez, presidenta de la agremiación, enfatizó en que, si el país llegaría a tener esta situación, sería consecuencia de decisiones de la administración anterior y vinculó la eventual falta de suministro con el manejo previo del sistema energético.

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“Si en este momento en el país estamos en esta situación, es por culpa del gobierno anterior y si llegamos a tener un apagón, es el apagón de Petro que se lo dejó al presidente Abelardo de la Espriella”, había expresado Gutiérrez a Caracol Radio.

La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Jaramillo defendió que las variaciones de precios responden a factores de mercado y supervisión regulatoria - crédito Colprensa
La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación energética de Colombia - crédito Colprensa

Ante ello, el expresidente se pronunció en su cuenta de X y enfatizó en que ese calificativo ignora los antecedentes del manejo de la energía que, en sus palabras, se hicieron años antes de su mandato.

El llamado ‘apagón de Petro’ es un profundo acto de deshonestidad intelectual de los actuales dirigentes de los gremios de energía como aquí se demuestra (...) En diez años, fuera del desastre de Hidroituango, no hicieron nada en generación eléctrica pero si permitieron alzar las tarifas de la electricidad en forma especulativa”, escribió el exmandatario en la red social.

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Del mismo modo, el exjefe de Estado detalló algunos avances que, según él, se produjeron durante su periodo presidencial en materia de energía. “Es mi gobierno el que hace crecer la generación eléctrica en varias gigas, la mayor parte en energía limpia y sola”, complementó.

Por último, Petro dio un breve consejo al nuevo gobierno para retomar algunos puntos que, en su visión, podrían evitar que los colombianos se queden sin suministro de energía. “Para una sequía, la mejor energía y más barata, es la solar, cuyos proyectos se suspendieron en este gobierno”, puntualizó.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Medidas contra un posible apagón en Colombia

La polémica se originó a inicios de septiembre cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció un programa transitorio de ahorro eléctrico, con la que busca reducir la demanda ante el riesgo de desabastecimiento energético.

El esquema, fijado mediante las resoluciones 101 120 y 101 126, asigna a cada hogar y comercio una meta basada en su consumo histórico. Los estratos 1, 2 y 3 pagarán 1,3 veces el valor del kilovatio si superan el 110% de ese límite; los estratos 4, 5 y 6 tendrán un recargo de 1,5 veces, mientras que los sectores comercial e industrial afrontarán hasta 1,7 veces.

La preocupación se relaciona con los bajos niveles de los embalses durante el fenómeno de El Niño y con la dependencia de la generación hidroeléctrica.

El monto que figura en una factura eléctrica no corresponde únicamente al consumo de energía, pues incluye otros costos asociados al servicio, según explicó Natalia Gutiérrez a Caracol Radio. Esa composición incide en las diferencias que pueden percibir los usuarios entre distintas regiones del país.

Factura de luz-servicio de energía-Colombia
Imagen de referencia - crédito Colprensa

Además, la dirigente rechazó que la costa pague actualmente la energía más cara de Colombia. “No es cierto que en este momento la costa esté pagando la energía más cara del país. Está casi al mismo precio que está pagando en Bogotá”, señaló.

Según añadió, hubo meses en los que los hogares de Bogotá pagaron una factura más elevada que los usuarios de la costa, tras los esfuerzos realizados para contener los costos del servicio.

De igual manera, el operador del mercado XM calcula que la oferta de energía firme, disponible las 24 horas, está 2,3% por debajo de la demanda. Estimaciones del Banco de la República señalan que cada hora sin electricidad podría costarle al país entre 175 mil millones y 204 mil millones de pesos.

El último apagón registrado en Colombia ocurrió en 1992, después de más de tres décadas sin que se adoptaran las medidas necesarias para evitar una nueva interrupción.

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