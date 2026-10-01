Colombia

Quién es Miserandino Ortiz, el millonario empresario boliviano, esposo de alias Lina, pedida en extradición por Estados Unidos: está acusado de lavado de activos y permanece recluido en La Picota de Bogotá

La investigación estadounidense se concentra en American Property Management Services LLC, la compañía que Miserandino Ortiz fundó en 2008 en Florida para administrar recursos de asociaciones de condominios en los condados de Collier y Lee, en Naples

Orlando Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada - crédito Fiscalía y redes sociales
Orlando Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada - crédito Fiscalía y redes sociales
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La captura de alias Lina, en Rionegro, Antioquia, activó su proceso de extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios. La mujer, esposa del empresario boliviano-estadounidense Orlando Miserandino Ortiz, es señalada de presuntamente lavar dinero para el Clan del Golfo y fue ubicada en una vivienda de lujo.

La pareja creó en junio de 2025 la empresa Arts Club Latam en Cartagena, con un capital de $10 millones y domicilio en Serena del Mar. La sociedad fue registrada para comercializar comidas y bebidas alcohólicas, mientras la Fiscalía General de la Nación prepara un proceso de extinción de dominio por presuntas operaciones de lavado de activos en Cartagena y Medellín.

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Durante el procedimiento en Rionegro, una funcionaria de la Fiscalía leyó la documentación que respalda la solicitud estadounidense y confirmó que Muñoz Posada tiene nacionalidad colombiana y estadounidense. La requerida nació en Colombia el 8 de diciembre de 1973.

La funcionaria explicó que Estados Unidos busca que comparezca a juicio por delitos financieros: “Muñoz Posada es requerida para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios”.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
La captura de alias Lina, en Rionegro, Antioquia, activó su proceso de extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios. La mujer, esposa del empresario boliviano-estadounidense Orlando Miserandino Ortiz, es señalada de presuntamente lavar dinero para el Clan del Golfo y fue ubicada en una vivienda de lujo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso contra Orlando Miserandino Ortiz en Florida

La detención de Miserandino Ortiz puso bajo revisión un presunto esquema de fraude y lavado de activos con operaciones en Estados Unidos y Colombia. El empresario, de 55 años, permanece recluido en el patio Pas B de la cárcel La Picota de Bogotá mientras se resuelve su extradición, de acuerdo con información suministrada por El Tiempo.

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La investigación estadounidense se concentra en American Property Management Services LLC, la compañía que Miserandino Ortiz fundó en 2008 en Florida para administrar recursos de asociaciones de condominios en los condados de Collier y Lee, en Naples. La empresa manejaba facturación, cuotas, pagos a proveedores, seguros y cuentas bancarias de las propiedades.

Unas 35 asociaciones demandaron a la firma en enero de 2022 por la presunta malversación de millones de dólares y por falsificar registros para ocultar el supuesto desfalco. La compañía negó las acusaciones y sostuvo que sus clientes conocían y aprobaban sus actuaciones, pero un juez del condado de Collier falló en su contra en noviembre de 2023.

Documentos judiciales citados por El Tiempo sostienen que la empresa se apropió indebidamente de recursos depositados en cuentas de Wells Fargo. El expediente del Distrito Medio de Florida atribuye a Miserandino Ortiz el desvío de aproximadamente USD 4 millones pertenecientes a las asociaciones y la omisión de declaraciones de renta entre 2018 y 2020.

Ilustración estilo acuarela que presenta a un hombre con gorra azul y gafas de sol junto a una mujer con los brazos cruzados en un patio.
Orlando Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada, solicitados por la justicia de Estados Unidos, Imagen ilustrativa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jason Mikes, abogado de las asociaciones afectadas, afirmó que tras la sentencia se recuperaron cerca de USD 1,3 millones. Algunas fuentes sitúan el monto total del fraude por encima de USD 10 millones, mientras otras lo elevan a más de USD 70 millones; parte de esos recursos aún no ha sido localizada.

El mecanismo atribuido al empresario incluía la emisión de facturas ficticias y la conversión de fondos para uso personal. La acusación estadounidense también exige la entrega de los bienes vinculados con los hechos investigados.

Mansión, jet privado y operaciones bajo investigación

Miserandino Ortiz se instaló en Medellín, donde frecuentaba restaurantes exclusivos y se movilizaba en vehículos de alta gama. Su residencia en una mansión de El Poblado, valuada en cerca de $11.000 millones, despertó la atención de vecinos, autoridades locales y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

La propiedad habría sido adquirida en efectivo por Miserandino Ortiz y Muñoz Posada. Un investigador consultado por El Tiempo indicó que la operación se justificó por supuestas dificultades para utilizar cuentas bancarias en el exterior, mientras las autoridades rastrean al vendedor para establecer la trazabilidad del dinero.

Ilustración en acuarela de Orlando Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada requeridos en Estados Unidos por lavado de activos
Orlando Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada afrontan requerimientos de la justicia de Estados Unidos por cargos vinculados al lavado de activos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los bienes bajo escrutinio figura un jet privado Hawker 800XP, comprado en mayo de 2022 por Gama Jets LLC, otra empresa constituida por el empresario. Naples Daily News informó que la aeronave, que antes perteneció a una compañía administrada por la hermana del cantante colombiano J Balvin, realizó vuelos entre Naples, Opa-Locka, en Miami, y distintos destinos en Colombia.

El avión fue fotografiado en enero de 2023 en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y cambió de matrícula en abril de ese año. Desde febrero de 2024, figura registrado a nombre de una empresa con sede en Manchester, Iowa.

Muñoz Posada se habría establecido en Medellín durante la pandemia de covid-19 y fue vista en un vehículo de lujo en diciembre de 2020. La captura de la mujer revive el caso de Miserandino Ortiz, cuya defensa es esperada en Estados Unidos mientras las autoridades colombianas avanzan sobre los bienes y sociedades relacionados con ambos.

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Orlando Miserandino OrtizLina María Muñoz PosadaLavado de activos y fraudeEstados UnidosColombia-Noticias

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