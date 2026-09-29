Congreso busca reconocer ferias en la CDMX como patrimonio cultural inmaterial por su alto valor tradicional, cultural y de comercio

Feria en San Cristóbal en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta para reconocer a las ferias populares como patrimonio cultural inmaterial, bajo el argumento de que preservan tradiciones de pueblos y barrios y sostienen actividades comerciales vinculadas con alimentos, juegos, música, arte y servicios durante las celebraciones comunitarias.

El Punto de Acuerdo, promovido por la diputada de Morena Leonor Gómez Otegui, plantea solicitar a la Secretaría de Cultura capitalina y a las 16 alcaldías que inicien el procedimiento para emitir una declaratoria sobre estas festividades.

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La propuesta fue presentada durante la Sesión Ordinaria del 24 de septiembre y quedó turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Alcaldías y Límites Territoriales. Las comisiones deberán revisar el planteamiento antes de emitir un dictamen.

La discusión pone sobre la mesa el papel de las ferias fuera de los días de fiesta. En torno a ellas trabajan familias que instalan juegos, preparan alimentos, venden mercancías, organizan espectáculos y ofrecen servicios para los asistentes.

Las ferias reúnen comercio, comida y expresiones de los barrios

Gómez Otegui sostuvo desde tribuna que las ferias forman parte de las festividades patronales y anuales de los pueblos y barrios de la capital. La legisladora señaló que gastronomía, música, arte y juegos tradicionales sostienen estas celebraciones.

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“Las ferias destacan como el reflejo de nuestras raíces”, afirmó la diputada ante ferieros que acudieron al Salón de Plenos del recinto de Donceles.

Artesanos y comerciantes ofrecen productos tradicionales en la Plaza de Santo Domingo durante la Feria de los Barrios en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta plantea que las ferias no sean vistas solo como espacios de diversión. Su realización reúne actividades que generan ventas para comerciantes y prestadores de servicios, además de convocar a visitantes de otras colonias, pueblos y alcaldías.

Los puestos de comida, los juegos mecánicos, la venta de artículos y las presentaciones artísticas forman parte de una cadena económica temporal. Cada edición requiere montaje, transporte, instalación, mantenimiento y atención al público.

Para quienes participan en esta actividad, una eventual declaratoria podría abrir una discusión sobre las condiciones en que se organizan las ferias y los apoyos que requieren las familias que mantienen el oficio.

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La diputada sostuvo que el reconocimiento permitiría respaldar a quienes hacen posible las festividades. También planteó que serviría para preservar estas expresiones ante los cambios urbanos que atraviesan los pueblos y barrios de la ciudad.

Las 16 alcaldías concentran pueblos y barrios con celebraciones propias

En la CDMX, las 16 alcaldías reúnen pueblos, barrios y colonias con fiestas patronales y celebraciones anuales. Cada una conserva prácticas particulares, desde la organización comunitaria hasta la comida, la música y los juegos que se instalan en calles, plazas o espacios cercanos a templos.

Gómez Otegui afirmó que la diversidad de estas expresiones exige mecanismos para preservar la identidad comunitaria. “La vida comunitaria de la capital perdería su esencia sin sus ferias”, expuso.

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El planteamiento no establece que todas las celebraciones obtendrían de manera automática la declaratoria. La solicitud busca que la Secretaría de Cultura y las alcaldías inicien el procedimiento correspondiente para determinar el reconocimiento.

Esa revisión deberá considerar la participación de las comunidades, la historia de las festividades y las prácticas que identifican a cada pueblo o barrio. También abre la discusión sobre cómo proteger una tradición que cambia según la alcaldía y la organización local.

Leonor Gómez Otegui, diputada de Morena. (Congreso de la CDMX)

La legisladora mencionó que el Estado mexicano reconoce la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ese instrumento busca proteger prácticas, conocimientos, representaciones, expresiones y espacios culturales que las comunidades identifican como parte de su historia.

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La diputada consideró que las ferias de la capital entran en esa definición porque concentran actividades transmitidas entre generaciones y forman parte de las celebraciones comunitarias.

El reconocimiento buscaría dar protección a una actividad familiar

La propuesta plantea que una declaratoria funcione como mecanismo de protección jurídica y social. Gómez Otegui sostuvo que el objetivo sería preservar y promover las ferias, además de garantizar que continúen como espacios de identidad y desarrollo.

“Esta declaratoria funcionaría como un mecanismo de protección jurídica y social”, dijo la legisladora durante su intervención.

El reconocimiento también tendría una dimensión comercial. Las ferias concentran actividades que permiten a familias obtener ingresos durante los periodos de celebración, desde la preparación y venta de alimentos hasta la operación de juegos y puestos.

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La iniciativa asocia esta actividad con el turismo local, debido a que las celebraciones atraen a personas interesadas en la gastronomía, la música, los juegos y las costumbres de cada comunidad. La propuesta no precisa recursos, programas ni mecanismos de apoyo económico para los ferieros.

Como parte de la presentación del Punto de Acuerdo, en el Lobby del Recinto Legislativo de Donceles se instaló la exposición fotográfica “Ferias, un Legado Vivo”. La muestra reúne imágenes sobre la evolución de las celebraciones y el trabajo de familias que mantienen vigente este oficio.

Las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Alcaldías y Límites Territoriales reciben ahora el planteamiento para su análisis y dictaminación.