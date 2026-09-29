Colombia

Juzgado de Bogotá negó tutela de ‘Pinocho’ y su hermano que alegaban violación a sus derechos: se mantiene el ultimatum de Abelardo de la Espriella

La decisión descartó vulneraciones a las garantías invocadas por los hermanos Castillo Carrillo y permitió que sigan vigentes las órdenes para ubicarlos, dentro del proceso contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn)

Alias Pinocho, presunto líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
El Juzgado 70 Administrativo de Bogotá negó la tutela presentada por Fredy y Carmen Evelio Castillo Carrillo contra el Gobierno nacional - crédito Fiscalía General de la Nación
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El Juzgado 70 Administrativo de Bogotá negó la tutela presentada por Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo que se mantiene su exclusión del esquema de representantes en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn) y continúan las acciones para capturarlos.

La decisión coincide con una operación oficial contra esa estructura que ha dejado hasta el momento 23 capturas, además de incautaciones de armas, droga, dinero y otros elementos vinculados por las autoridades con sus actividades. El presidente Abelardo de la Espriella anunció una recompensa de hasta $3.000 millones por información que permita ubicar a “Pinocho”.

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Los hermanos sostenían que las medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho vulneraron sus derechos al debido proceso, la defensa y contradicción, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz.

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